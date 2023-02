Ofertas de empleo en Mallorca variadas, personalizadas y detalladas es lo que destacamos una semana más en nuestro artículo dirigido a ayudar a todo aquel que esté buscando trabajo o tenga intención de cambiar de puesto, de empresa o, incluso, dar un giro de 180º a su vida laboral y personal con un cambio de residencia. Sea cual sea la prioridad o intereses en materia laboral, en esta noticia existe un puesto vacante que puede ajustarse a los mismos. Un solo clic, puede llevarte hacia tu próximo puesto de trabajo y, quién sabe, hacia una nueva vida.

OFERTAS DE EMPLEO EN MALLORCA

TÉCNICO MEDIO AMBIENTE

ETALENTUM precisa para empresa mallorquina dedicada al sector de la energía, un/a Técnico de Medio Ambiente, con disponibilidad 100% teletrabajo, bajo la supervisión de la persona Responsable del Departamento de Medio Ambiente y Sostenibilidad. Se trata de una empresa joven, que apuesta por la calidad de los servicios ofrecidos al cliente, calificada como una de las empresas The Best Place to Work.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de TÉCNICO MEDIO AMBIENTE en Mallorca.

INGENIERO/A PROYECTISTA HVAC-ELECTRICIDAD

Ingeniería consolidada que ofrece servicios de interiorismo tecnológico orientado al mercado residencial de alto standing, precisa incorporar a su equipo en Mallorca un/a Ingeniero/a Proyectista especializado en instalaciones integrales.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de INGENIERO/A PROYECTISTA HVAC-ELECTRICIDAD en Mallorca.

DISEÑADOR GRÁFICO

ADECCO selecciona para Palma, un/a diseñador/a gráfico para formar parte de un equipo creativo. El candidato ideal será un experto en branding con una atención excepcional a los detalles.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Graphic Designer en Palma.

COMERCIAL SECTOR PISCINAS/SPAS

Si te apasiona el mundo de la construcción y cuentas con experiencia en venta, se busca un perfil comercial para trabajar en una empresa de referencia en proyectos wellness y piscinas de Mallorca. Se trata de una contratación directa con la empresa, mediante un contrato indefinido a jornada completa.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Comercial Sector Piscinas/Spas en Mallorca.

TELEOPERADOR/A CON ALEMÁN (C1)

GEVEKOM CUSTOMER SERVICES ESPAÑA demanda teleoperadores/as con residencia en Mallorca o que estén interesados en teletrabajar y que puedan acreditar un nivel C1 de alemán. Se ofrece contrato indefinido debiendo cumplir jornada completa.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Teleoperador/a con ALEMÁN (C1) en Mallorca.

EJECUTIVO COMERCIAL

NATIONALE NEDERLANDEN tiene 2 vacantes a cubrir de Ejecutivo Comercial para el sector financiero. Se requiere nivel medio/alto de informática y ser proactivo/a, con altas dotes comunicativas, capacidad de trabajo en equipo y orientación al cliente y a la venta y capacidad para trabajar por objetivos.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Ejecutivo Comercial en Mallorca.

AGENTE INMOBILIARIO

Dentro del sector inmobiliario y desde IAD ESPAÑA, red inmobiliaria de última generación, acercamos 10 puestos vacantes de agente inmobiliario con contrato autónomo.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Agente inmobiliario en Mallorca.

EMPRESA DE CONSTRUCCIÓN

PRONTOPRO plataforma digital que permite a los profesionales autónomos encontrar nuevos clientes, busca empresas dedicadas a las grandes reformas en Baleares.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Empresa de construcción en Mallorca.

COMERCIAL

EBEL CONSULTING, consultora empresarial en materia de Recursos Humanos especializada en la selección de personal por competencias, el asesoramiento en materia de igualdad y RR.HH., precisa incorporar un/a comercial para formar parte del gran equipo comercial de Aluminios Las Islas, empresa dedicada a la carpintería de aluminio con un gran afán de seguir innovando y aportar nuevos productos de alta gama.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Comercial para Mallorca.

OFERTAS DE EMPLEO EN FRANCIA

Desde Francia llegan también las ofertas de empleo de Meditalent, los cuales están especializados en la búsqueda de perfiles sanitarios para trabajar en centros sanitarios privados en países francófonos. Sus servicios se centran en ofrecer:

- Ayuda para trámites administrativos (homologación de títulos y colegiación).

- Control de los idiomas (clases de idiomas con nosotros u orientación a otros centros).

- Acompañamiento para integrarse en el país de destino (alojamiento, movilidad...).

Para todos los perfiles se demanda contar con Título homologado de la formación correspondiente, así como disponer de un nivel de francés a partir de B1. Se ofrece incorporación inmediata en los puestos vacantes, así como trabajo estable y buenas condiciones laborales.

En estos momentos, Meditalent necesita en Francia: FISIOTERAPEUTAS. Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Fisioterapeutas para Francia. ENFERMERAS/OS. Para inscribirse y más información en oferta de empleo de ENFERMERAS/OS PARA FRANCIA. FARMACÉUTICAS/OS. Para inscribirse y más información en oferta de empleo de FARMACÉUTICAS/OS PARA FRANCIA. MÉDICOS DE FAMILIA, DERMATÓLOGOS Y OFTALMÓLOGOS. Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Médicos de familia, dermatólogos y oftalmólogos para Francia.

Por último, recuerda que si eres empresa o autónomo y buscas personal, puedes publicar tu oferta de empleo para que podamos darte cobertura en todos nuestros medios y conseguir así una importante bolsa de candidatos.