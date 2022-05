Este es el momento para encontrar trabajo en Mallorca. La gran cantidad de ofertas de empleo en Mallorca activas en estos momentos, facilitan la consecución de un puesto de trabajo. La variedad de dichas vacantes favorece, además, la incorporación al mercado laboral de los más diversos perfiles profesionales. Por tanto, si estás buscando trabajo, sigue leyendo estas líneas, en las que encontrarás esa oportunidad hecha a tu medida.

OFERTAS DE EMPLEO EN MALLORCA

Empezamos con EUROFIRMS ETT, quien selecciona ENFERMERO/ A. Las tareas a desempeñar son las siguientes: atención y cuidados sanitarios a personas mayores residentes entre otras tareas propias del puesto de trabajo. La persona seleccionada deberá poseer titulo de enfermería en vigor y estar colegiado en enfermería. Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Enfermero/ a en Palma de Mallorca.

Continuamos con el GRUPO IMAN y su búsqueda de 10 REPARTIDORES/AS DE PAQUETERÍA a los que se les ofrece contratos estables. Para inscribirse y más información en oferta de empleo de REPARTIDOR/A DE PAQUETERÍA en Palma de Mallorca.

Buscan también CONDUCTOR/A CAMIÓN (CARNET C) para jornada intensiva de mañana, en la que deberá realizar las siguientes funciones: transporte de mercancías, manejo de vehículo de más de 3.500 kg, desplazamientos in itinere y en misión, manipulación manual de cargas, tareas de carga y descarga manual de materiales, conducción y desplazamientos a clientes, reparto, etc. Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Conductor/a camión (carnet C) en Palma de Mallorca.

Pasamos a la búsqueda, por parte de SERVEO, de LIMPIADOR/A para estaciones marítimas. Necesitarías experiencia en limpieza de interiores y oficinas, poseer carnet de conducir y vehículo propio. Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Limpiador/a - en Palma de Mallorca.

También seleccionan un OFICIAL 1ª MANTENIMIENTO POLIVALENTE. Se ofrece contrato indefinido con jornada completa y horario de turnos rotativos de mañana y tarde, de lunes a domingo. Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Oficial 1ª Mantenimiento Polivalente en Palma de Mallorca.

Además, necesitan GESTOR/A MANTENIMIENTO INSTALACIONES con contrato indefinido y a jornada completa. Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Gestor/a Mantenimiento Instalaciones en Palma de Mallorca.

A continuación, destacamos la necesidad de NATIONALE NEDERLANDEN de contratar un EJECUTIVO COMERCIAL en Mallorca, con contrato autónomo. Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Ejecutivo Comercial en Palma de Mallorca.

Seguimos con PAGE PERSONNEL, donde buscan un TEAM LEAD (PLACAS FOTOVOLTAICAS). Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Team Lead (Placas Fotovoltaicas) PALMA en Palma de Mallorca.

A continuación, desde MEDITALENT, consultoría especializada en la colocación de personal sanitario (médicos, enfermeros, fisioterapeutas, farmacéuticos, etc.) para trabajar en Francia, Alemania y otros países francófonos, seleccionan con contrato autónomo y jornada completa: FISIOTERAPEUTAS. Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Fisioterapeutas para Francia en Palma de Mallorca. ENFERMERAS/OS. Para inscribirse y más información en oferta de empleo de ENFERMERAS/OS PARA FRANCIA en Palma de Mallorca. FARMACÉUTICAS/OS. Para inscribirse y más información en oferta de empleo de FARMACÉUTICAS/OS PARA FRANCIA en Palma de Mallorca. MÉDICOS DE FAMILIA, DERMATÓLOGOS Y OFTALMÓLOGOS. Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Médicos de familia, dermatólogos y oftalmólogos para Francia en Palma de Mallorca. En todas

En LA MENORQUINA necesitan un CAMARISTA con contrato de duración determinada y jornada completa. Sus principales funciones serán: recibir la planificación de los pedidos del día y organizar para cumplir los objetivos fijados para el día, preparar los pedidos de los vendedores para que el personal comercial/reparto pueda tenerlo listo en tiempo y forma para la carga de los vehículos/camiones, realizar recuentos de inventario cíclicos del producto en cámaras, descargar y ubicar la mercancía que recibe para su cámara. Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Camarista en Palma de Mallorca.

Desde el sector de la hostelería, destacamos las vacantes de PURE SALT LUXURY HOTELS donde necesitan: AYUDANTE/A DE CAMARERO - PURE SALT GARONDA. Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Ayudante/a de Camarero - Pure Salt Garonda en Palma de Mallorca. CAMARERO/A RESTAURANTE L'A. Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Camarero/a Restaurante L'A en Palma de Mallorca. TERAPEUTA /MASAJISTA CON IDIOMAS - PURE SALT GARONDA. Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Terapeuta /Masajista con idiomas - Pure Salt Garonda en Palma de Mallorca. AYUDANTE/A COCINA - PURE SALT GARONDA. Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Ayudante/a Cocina - Pure Salt Garonda en Palma de Mallorca. RECEPCIONISTA - HOTEL PURE SALT GARONDA 4*. Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Recepcionista - Hotel Pure Salt Garonda 4* en Palma de Mallorca. JEFE/A DE PARTIDA - HOTEL PURE SALT GARONDA. Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Jefe/a de Partida - Hotel Pure Salt Garonda en Palma de Mallorca. COCINERO/A - PURE SALT GARONDA. Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Cocinero/a - Pure Salt Garonda en Palma de Mallorca. SEGUNDO/A JEFE/A DE COCINA - HOTEL PURE SALT GARONDA. Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Segundo/a Jefe/a de Cocina - Hotel Pure Salt Garonda en Palma de Mallorca. CAMARERO/A RESTAURANTE L'A. Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Camarero/a Restaurante L'A en Palma de Mallorca.

Por su parte, en HOTEL PARADISO GARDEN buscan RECEPCIONISTA con experiencia de 2 - 3 años en puesto similar. Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Recepcionista - Hotel Paradiso Garden 4* en Palma de Mallorca.

Desde el sector inmobiliario nos llegan las vacantes de RED REAL ESTATE DISRUPTIVE, donde necesitan ASESORES y GESTORES INMOBILIARIOS. Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Asesor Inmobiliario en Palma de Mallorca / empleo de Agente inmobiliario en Palma de Mallorca.

En IAD ESPAÑA cuentan también con 10 vacantes para AGENTES INMOBILIARIOS. Se ofrece la oportunidad de entrar a formar parte de un grupo internacional con más de 13.000 agentes en Europa. Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Agente inmobiliario en Palma de Mallorca.

En Jardins de Tramuntana buscan un OFICIAL DE VIVERO Y JARDINERÍA. Se requiere experiencia en máquinas manuales, tripletas, desbrozadoras, así como estar en posesión del carnet de conducir. Se valorará el manejo de idiomas como el inglés o el alemán. Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Oficial vivero y Jardinería en Palma de Mallorca.

Y para finalizar COYSER, empresa de ámbito nacional con sede central en Madrid y actividad en el sector de las telecomunicaciones precisa incorporar 5 TÉCNICOS DE REDES en las Illes Balears. Las personas seleccionadas se encargarán de: cableado de pares, líneas RDSI, construcción y mantenimiento de redes de datos, montaje y configuración de centralitas telefónicas, de instalación de fibra óptica, cableados de telefonía, estructurados, etc. Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Técnico de redes en Palma de Mallorca.