Las ofertas de empleo en Mallorca más destacadas esta semana abarcan a un amplio rango de profesionales. De hecho, tanto autónomos como trabajadores por cuenta ajena, pueden encontrar su oportunidad en las siguientes líneas. Desde ingenieros o psicólogos, hasta electricistas, fontaneros o albañiles, pasando por entrenadores personales cuentan con una vacante en este artículo. Entre todas estas oportunidades, destaca la demanda de profesionales para cubrir distintos puestos en hoteles y restaurantes de la isla, de cara a la próxima temporada turística. Compruébalo ahora mismo y con un solo clic registra tu candidatura rápidamente en el puesto que más te interese.

OFERTAS DE EMPLEO EN MALLORCA

CRONOSHARE selecciona:

ELECTRICISTA

- Contrato autónomo.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Electricista en Palma de Mallorca.

PINTOR

- Contrato autónomo.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Pintor en Palma de Mallorca.

ALBAÑIL

- Contrato autónomo.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Albañil/a en Palma de Mallorca.

ENTRENADOR/A PERSONAL

- Contrato autónomo.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Entrenador/a Personal en Palma de Mallorca.

PRONTOPRO selecciona:

FONTANERO

- Contrato autónomo.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Fontanero en Palma de Mallorca.

MECÁNICO

- Contrato autónomo.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Mecánico en Palma de Mallorca.

DISEÑADOR GRÁFICO

- Contrato autónomo.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Diseñador gráfico en Palma de Mallorca.

INSTRUCTOR DE ARTES MARCIALES

- Contrato autónomo.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Instructor de artes marciales en Palma de Mallorca.

ADECCO selecciona:

CAMARERO/A

Se acerca la temporada turística en Mallorca y desde Adecco estamos empezando a preparar la bolsa de trabajadores/as para próximas ofertas de empleo (cátering, eventos, servicios en hoteles, restaurantes, entre otros) para esta primavera - verano.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Camarero/a en Palma de Mallorca.

COCINERO/A

¿Cuentas con formación y experiencia en cocina? Si te atrae el sector turístico y eres una persona que disfruta cocinando, es lo que buscamos.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Cocinero/a en Palma de Mallorca.

CAMARERO/A DE PISOS

Si te atrae el sector turístico y eres una persona que disfruta con el orden, la limpieza y perfección en su trabajo, te estamos buscando.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Camarero/a de pisos en Palma de Mallorca.

COMERCIAL PRESCRIPTOR

¿Te gustaría trabajar con uno de los grupos más importantes de fabricación de cerámica? Desde la Delegación de Adecco Mallorca, buscamos perfil con gran vocación Comercial y con experiencia en ventas de materiales del Sector de la Construcción.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Comercial Prescriptor en Palma de Mallorca.

FÓRMATE GRATUITAMENTE EN EL SECTOR TIC

¿Quieres darle un impulso a tu carrera profesional y te apasiona el mundo digital?

- Plazas limitadas

Se ofrece:

- Contrato formativo.

- Jornada parcial - mañana.

Te traemos el proyecto de - TuCarreraDigital- con el que te beneficiarás de:

- 230h Formación presencial con profesionales en materia TIC.

- 30h Módulo empleabilidad

- 12h Orientación Laboral con coach especializado en inserción laboral.

- Reorientarte hacia un perfil muy demandado.

- Mejorar tu trayectoria laboral en un mercado en plena expansión y con grandes salidas profesionales.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de ¡Fórmate GRATUITAMENTE en el sector TIC! en Palma de Mallorca.

ENCARGADO/A DE OBRA

Desde la Delegación de Adecco Mallorca buscamos un/a ENCARGADO/A DE OBRA para trabajar en proyecto de edificación residencial en Palma de Mallorca .

Se ofrece:

- Contrato indefinido.

- Jornada completa.

- Salario competitivo acorde a tu experiencia.

Requisitos:

- Formación y experiencia en interpretación de planos.

- Experiencia de al menos 5 años como Encargado/a de Obra.

- Imprescindible formación de PRL 60 horas.

- Experiencia gestionando equipos de alrededor de 50 trabajadores.

- Carnet de conducir y vehículo propio.

- Persona comprometida, con gran capacidad de trabajo en equipo y organización.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Encargado/a de Obra en Palma de Mallorca.

COMERCIAL FOTOVOLTAICA

Desde la oficina de Adecco Mallorca, buscamos un perfil Comercial para realizar asesoramiento y venta de productos relacionados con la energía fotovoltaica.

Requisitos:

- Nuestro cliente apuesta por incorporar personas apasionadas por las ventas.

- Es necesario contar con experiencia en asesoramiento técnico/a, que entiendas sobre mediciones, planos y materiales.

- Será muy valorable conocimientos de inglés, alemán y/o catalán.

- Buscamos una persona con gran capacidad de aprendizaje, entusiasta y perseverante.

- Conocimiento de estrategias comerciales, canales de distribución, atención al cliente, marketing .

- Carnet de conducir B1.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Comercial Fotovoltaica en Palma de Mallorca.

INGENIERO/A INDUSTRIAL PROYECTOS DE ALUMBRADO PÚBLICO

Desde la Delegación de Adecco Mallorca nos encontramos en búsqueda de 2 perfiles con formación en Ingeniería Industrial para trabajar con importante empresa especializada en gestión de proyectos de alumbrado público.

Requisitos:

- Es indispensable contar con experiencia demostrable en proyectos de alumbrado público y/o instalaciones eléctricas de potencia instalada superior a 500 kW. Si no has trabajado con este tipo de proyectos directamente, pero has participado del visado del proyecto, también es válido, siempre y cuando lo puedas acreditar.

- Formación en Ingeniería Industrial + Máster / Grado en Ingeniería Industrial especialidad Electricidad.

- Experiencia en gestión de contratos de mantenimiento para la administración pública,

- Manejo de programa de presupuestos - Presto.

- Manejo de Autocad.

- Valorable conocimientos BIM.

- Carnet de conducir.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Ingeniero/a Industrial proyectos de Alumbrado Público en Palma de Mallorca.

RESTAURANTE CAN BABILONI selecciona:

CAMAREROS/AS Y AYUDANTE COCINA

Necesitamos dos camareros/as y un ayudante de cocina para restaurante especializado en pescado y marisco en la zona de Andratx, preferiblemente con idiomas.

Se ofrece:

- Contrato fijo discontinuo.

- Jornada completa.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Camareros/as y ayudante cocina en Palma de Mallorca.