El CEU refuerza la formación sanitaria en Baleares con un nuevo campus en Palma

Con una inversión superior a los 40 millones de euros y capacidad para más de 2.000 alumnos, el nuevo campus biosanitario abrirá en el curso 2026-2027, una vez completados los trámites administrativos y autorizaciones pendientes. La puesta en marcha del centro balear se enmarca en la etapa de expansión que vive la institución. Y es que tras 93 años de trayectoria, la Universidad CEU San Pablo atraviesa, según su rectora, Rosa Visiedo, una fase de crecimiento que no se mide solo en metros cuadrados, sino en ambición académica, proyección internacional y compromiso social. “La excelencia no es una meta, es un camino”, resume. Una hoja de ruta que, asegura, no implica renunciar a su identidad, sustentada en los principios del humanismo cristiano. En un contexto universitario cada vez más competitivo y acelerado por la tecnología, Visiedo defiende que el reto no es elegir entre tradición y modernidad, sino construir sobre lo esencial. “Son inamovibles porque son el núcleo sobre el que construimos todo lo demás”, subraya. Ese “todo lo demás” se traduce en internacionalización, innovación educativa, digitalización, empleabilidad y una apuesta decidida por infraestructuras que refuercen la formación práctica.

El futuro centro, adscrito a la Universidad CEU San Pablo, se ubicará en el antiguo edificio Riskal, en Carrer Antònia Martínez Fiol, en el entorno urbano de Palma. El inmueble, cerrado durante más de una década, será rehabilitado en dos fases para convertirse en un moderno campus universitario biosanitario. La intervención no supondrá impacto urbanístico adicional, al reutilizar una infraestructura ya existente y minimizar la huella medioambiental. La oferta académica estará centrada exclusivamente en el ámbito sanitario. En una primera fase se impartirán los grados en Medicina, Enfermería, Fisioterapia y Psicología. Posteriormente se incorporarán Medicina bilingüe, Odontología y Farmacia. La configuración responde a la elevada demanda de profesionales sanitarios cualificados en Baleares y a las previsiones de relevo generacional en el sistema sanitario español.

El campus contará con laboratorios especializados, una clínica odontológica universitaria de carácter social, un centro de simulación clínica avanzada, biblioteca, cafetería, aparcamiento y espacios adaptados a la docencia moderna. La capacidad prevista supera los 2.000 estudiantes.

Precisamente la formación práctica es uno de los ejes que la rectora destaca como prioritarios. La universidad ha reforzado en los últimos años sus infraestructuras con proyectos como el Hospital de Simulación Clínica, ya operativo en el Campus de Montepríncipe de Madrid, un entorno diseñado para que estudiantes de Medicina, Enfermería, Fisioterapia, Odontología o Psicología puedan practicar en un marco seguro donde los errores no perjudiquen al ficticio paciente. Con más de 20 espacios —consultas, sala de partos, domicilio simulado o UCI móvil— permite repetir procedimientos y ganar confianza antes del contacto con la realidad asistencial.

En Palma, el CEU prevé formalizar acuerdos estratégicos con colegios profesionales y con la Conselleria de Salut para garantizar prácticas en hospitales, centros de salud, clínicas especializadas y otros dispositivos del sistema público y privado. Estas alianzas buscan reforzar la preparación del alumnado y su conexión con las necesidades reales del entorno sanitario balear. En este sentido y con el foco puesto en la empleabilidad de los alumnos Rosa Visiedo sitúa como referencia el CEU y los datos al respecto: “en estos momentos estamos en un 95% de tasa de empleabilidad de los estudiantes”, afirma, un dato que, explica, se apoya en estudios internos y en análisis de fuentes externas vinculadas a afiliación a la Seguridad Social, ajuste entre empleo y formación y nivel retributivo.

Más allá de la dimensión académica, la rectora subraya la vocación social de la institución, presente en programas como CEU Social, que articula iniciativas de aprendizaje-servicio para aplicar lo aprendido en beneficio de colectivos vulnerables. Además, el CEU aplicará criterios de arraigo en el proceso de admisión del nuevo centro y desplegará su sistema propio de becas, que destina más de 24 millones de euros anuales a ayudas al estudio en toda España.