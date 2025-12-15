Etalentum consolida su liderazgo en Baleares y abre oficina en Menorca

Etalentum, la consultora líder en selección de personal con una red de más de 45 oficinas en España, anuncia la expansión de sus servicios a la isla de Menorca, completando así su presencia en el archipiélago balear. Este movimiento estratégico refuerza su compromiso territorial, un valor diferencial clave en su modelo de negocio.

Tras varios años de una consolidada y exitosa presencia en Mallorca y Eivissa, Etalentum extiende su conocimiento del mercado local a Menorca, respondiendo a una demanda creciente de servicios de gestión de talento cualificado en la isla. La oficina de Etalentum está ubicada en el WanderHub Ciutadella.

Etalentum es una empresa especializada en selección de personal con una propuesta de valor diferencial basada en su tecnología (con desarrollo de IA propio), consultores especializados por segmentos de actividad y alta capacidad de llegar a los candidatos más cualificados.

“Las Baleares presentan características específicas en la captación y fidelización de talento, con una gran temporalidad estacional, sectores dominantes y desafíos como la vivienda y el coste de vida en las islas”, afirma Rosa Ferrández, gerente local de Etalentum.

Para abordar esta situación, el modelo de Etalentum aporta una ventaja dual: experiencia de mercado y proximidad a través de sus oficinas propias y el acompañamiento personalizado, junto con una cobertura nacional garantizada por su base de datos centralizada de más de 350.000 candidatos verificados. Esto le permite acceder al talento cualificado que opera en cualquier otro punto del país.

En este sentido, la expansión de Etalentum a Menorca es un paso en su voluntad de ser el socio estratégico de las empresas menorquinas que buscan una solución eficaz para sus desafíos de recursos humanos. “Menorca tiene características todavía más particulares debido a su menor volumen demográfico y su alta especialización en un turismo de calidad, lo que acentúa la presión en el mercado de trabajo local y hace imprescindible recurrir a soluciones de selección con una potente cobertura exterior para atraer a los perfiles más cualificados”, afirma Ferrández.