La escasez de vivienda nueva dispara la demanda de reformas en España

La escasez de vivienda de obra nueva en España está transformando el mercado inmobiliario y laboral. Ante los altos precios y la falta de oferta, cada vez más ciudadanos optan por reformar inmuebles antiguos en lugar de comprar uno nuevo. Este cambio de tendencia está generando un efecto colateral positivo: un repunte en la demanda de profesionales de reformas.

Según datos internos de Cronoshare, plataforma líder que conecta a particulares con profesionales locales, las solicitudes de presupuestos para reformas integrales, albañilería, pladur o pintura han aumentado notablemente durante 2025.

“La demanda de servicios de reformas ha crecido significativamente en paralelo a la escasez de vivienda disponible en el mercado. Las solicitudes para trabajos de reforma con respecto al año pasado han incrementado un 39 % significativamente”, señala Carlos Alcarria, CMO y cofundador de Cronoshare.

Escasez de vivienda: un motor para las reformas

El déficit de vivienda nueva no solo eleva los precios, sino que también está redirigiendo la inversión hacia la mejora del parque inmobiliario existente. Muchos propietarios y compradores optan por rehabilitar viviendas antiguas o reformar segundas residencias, ya sea para habitarlas, alquilarlas o revalorizarlas.

Según las distintas guías de precios con las que cuenta la plataforma, mientras el precio medio de la vivienda nueva supera ya los 2.800 euros por metro cuadrado, una reforma integral puede situarse entre 31.000 y 44.500 euros, dependiendo de los metros y las calidades. Esto convierte la reforma en una alternativa más asequible y estratégica para quienes buscan mejorar su vivienda sin asumir hipotecas inalcanzables.

Además, las ayudas públicas a la rehabilitación energética y las mejoras en eficiencia, propuestas por el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, también han impulsado la actividad de reformas, especialmente en comunidades como Madrid, Cataluña, Andalucía y la Comunidad Valenciana. Y con ello, están impulsando nuevos perfiles híbridos: profesionales con conocimientos técnicos y sostenibles.

Empleo en el sector de las reformas

Este auge de las reformas ha tenido un efecto directo sobre el empleo en oficios tradicionales. Albañiles, pintores, fontaneros, electricistas, instaladores de pladur y carpinteros viven uno de sus mejores momentos laborales en la última década.

Los datos del sector muestran que los profesionales autónomos y pequeñas empresas locales están recibiendo más solicitudes de presupuestos que nunca. La falta de mano de obra cualificada también está presionando al alza los salarios: en 2025, los oficios más demandados registran incrementos medios del 10 % al 20 % respecto al año anterior.

“La reforma vuelve a generar empleo estable, especialmente para autónomos y pequeñas cuadrillas locales. Cada reforma que se inicia moviliza a varios profesionales, lo que crea un efecto multiplicador en la economía local”, comenta Celia Arroyo, especialista en reformas y construcción del departamento de marketing de Cronoshare.

Precios orientativos de servicios en 2025

Para quienes están pensando en reformar su vivienda, los precios varían según la zona, los materiales y la complejidad del trabajo. Sin embargo, existen rangos medios de referencia que permiten tener una idea general de los costes actuales:

Reforma integral de vivienda: entre 20.000 € y 60.000 € para viviendas de 60 m2, por ejemplo.

para viviendas de 60 m2, por ejemplo. Albañilería: alrededor de 18 € a 25 € por hora, aunque puede oscilar entre 20 € y 50 € según la región.

por hora, aunque puede oscilar entre según la región. Instalación de pladur: entre 25 € y 40 € por metro cuadrado , con rangos que van de 20 € a 50 € .

, con rangos que van de . Pintura de interiores: precio medio de 6 € a 8 € por metro cuadrado , con un rango de 4 € a 10 €.

, con un rango de Electricidad: coste medio de 20 € a 50 € por hora, aunque algunos profesionales cobran hasta 70 € en grandes ciudades.

Estos valores son útiles tanto para particulares que buscan presupuestos realistas como para profesionales que desean ajustar sus tarifas al mercado actual.

Los oficios locales como alternativa de futuro

En un escenario donde comprar vivienda resulta cada vez más difícil, los oficios locales se consolidan como una alternativa laboral sólida y con proyección. La combinación de alta demanda, escasez de profesionales cualificados y la digitalización del sector ofrece una oportunidad real para autónomos, cooperativas y PYMES del ámbito de la construcción.

Plataformas como Cronoshare facilitan la conexión entre particulares y profesionales, reduciendo las barreras de entrada para quienes trabajan por cuenta propia. Desde albañiles hasta instaladores de pladur, muchos trabajadores están encontrando en las reformas un nicho estable y rentable, especialmente en las ciudades medianas y zonas metropolitanas. En definitiva, reformar se ha convertido en la opción más lógica para quienes no pueden acceder a una vivienda nueva, y en una fuente de trabajo estable para miles de autónomos.

El futuro del empleo pasa por la reconstrucción, no por la construcción.