Más de 1,4 millones de personas faltan a su puesto de trabajo cada día en España: Manpower y CEOE reclaman acción conjunta para frenar el absentismo

En España, más de 1,4 millones de personas no acuden a su puesto de trabajo cada día, una cifra que refleja el importante desafío de un fenómeno que impacta a la competitividad y productividad de las organizaciones. El absentismo laboral, que se sitúa en una tasa media del 6,7% de las horas pactadas, supone un gasto de más de 30.000 millones de euros anuales asumidos por las empresas y el Instituto Nacional de la Seguridad Social.

Descubre aquí más Ofertas de empleo de Manpower

Según el análisis “El coste del absentismo: claves para una respuesta estratégica” realizado por Manpower tras seis encuentros celebrados en diferentes ciudades españolas, los principales factores que marcan esta tendencia actual son el aumento de las bajas por motivos de salud mental que alcanzan ya el 17% del total, el envejecimiento de la población activa y los cambios en la manera de entender el trabajo y la conciliación entre la vida personal y la profesional. Además, la fuga de talento sigue al alza, de hecho, las renuncias voluntarias han aumentado un 6,1% en lo que va de año.

Este fenómeno no solo afecta a la planificación operativa, la productividad y la competitividad de las compañías, sino que genera una espiral de consecuencias negativas como la sobrecarga de los equipos, el deterioro del clima laboral, el incremento de bajas por causas psicológicas y la rotación no deseada. “El absentismo laboral no es solo un problema al que las compañías debemos enfrentarnos, es un síntoma", afirma Luis Miguel Jiménez, director general de Manpower España. “Este fenómeno supone una oportunidad para transformar nuestras organizaciones. Nos obliga a repensar el modelo de empresa, a poner a las personas en el centro, y a construir culturas laborales más humanas, saludables y sostenibles”.

“Nos hallamos ante un problema de gran envergadura, un auténtico problema de país que requiere una respuesta coordinada y urgente”, asegura Rosa Santos, directora de empleo, diversidad y protección social de CEOE. “Las empresas están haciendo su parte. Hoy no hay ninguna gran compañía que no tenga en marcha programas de bienestar, atención psicológica, acuerdos con seguros privados o iniciativas centradas en el engagement, la motivación y la retención del talento. Se está trabajando bien, con compromiso y visión estratégica. Sin embargo, estas acciones, aunque valiosas, no están logrando reducir el número de bajas más allá de un impacto simbólico”.

Desde Manpower se subraya la necesidad de una coordinación activa entre empresas, administraciones públicas y trabajadores para dar una solución efectiva a este problema. “La administración debe revisar el marco regulatorio y agilizar la respuesta de los servicios públicos; las empresas deben fomentar entornos saludables y abordar los riesgos psicosociales y los trabajadores deben tomar conciencia del impacto colectivo del absentismo en el empleo”, añade Luis Miguel Jiménez

No existe una solución única para el absentismo. Cada empresa, cada área, cada perfil profesional requiere un diagnóstico específico que permita diseñar planes de acción precisos y efectivos. El enfoque integral debe comenzar con un diagnóstico detallado del tipo de absentismo, su duración y distribución por departamentos. A partir de ahí, empresas como Manpower pueden diseñar acciones personalizadas que van desde medidas de bajo impacto económico como la flexibilidad horaria, el trabajo en remoto o los programas de reconocimiento, hasta iniciativas más estructurales como seguros de salud privados, gabinetes médicos o programas de bienestar físico y emocional.

Ante este escenario, las empresas están avanzando hacia un enfoque más proactivo que, en muchos casos, combina el análisis de riesgos psicosociales con herramientas predictivas para anticipar ausencias y fortalecer el compromiso interno. En pocas semanas, y sin necesidad de test psicológicos, estas soluciones permiten obtener diagnósticos predictivos de salud mental y diseñar planes de intervención personalizados.