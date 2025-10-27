Etalentum lanza un servicio de asesoramiento estratégico para ayudar a las empresas de Mallorca a ser más ágiles en sus procesos de selección

Etalentum, selección de personal y líder en España, ha lanzado en Mallorca un nuevo servicio de asesoramiento estratégico para empresas. El objetivo es ayudarlas a ser más ágiles y eficientes en sus reclutamientos, abordando de forma integral todas las etapas del proceso.

Además, la amplia red de oficinas de la compañía a nivel nacional le permite localizar de manera eficiente talento en todo el territorio y atraer a profesionales que puedan estar interesados en trasladarse a la isla balear.

Esta iniciativa responde a la creciente demanda de soluciones eficientes que permitan a las empresas reducir los tiempos de contratación y asegurar la incorporación de perfiles altamente cualificados. El nuevo servicio cobra especial relevancia en un contexto donde el 90% de las empresas reporta dificultades para encontrar los profesionales que necesita, siendo esta problemática más acentuada en la búsqueda de talento cualificado, cargos intermedios y directivos.

Etalentum headquarters / Jordi Play

Aunque el principal problema radica en el desajuste entre la oferta y la demanda de talento, la lentitud en algunos procesos de selección es un agravante significativo. Esta dilación puede provocar la fuga de los mejores candidatos hacia empresas más ágiles, especialmente en un mercado competitivo donde los candidatos suelen gestionar varias ofertas de forma simultánea. La experiencia de Etalentum indica que, si un candidato percibe un proceso de selección lento y con múltiples puntos de bloqueo, es probable que acepte ofertas de otras compañías con ciclos de contratación más rápidos y transparentes.

En este contexto, Etalentum Mallorca ofrece un procedimiento de acompañamiento consultivo, bajo la fórmula "end-to-end recruitment process". La forma de trabajar de Etalentum aborda de manera integral las distintas etapas del ciclo de vida del reclutamiento, que incluye desde la definición precisa del perfil hasta la alineación de expectativas entre los responsables de la decisión, pasando por la implementación de mecanismos para la agilización de la toma de decisiones y la mejora de la experiencia del candidato en cada punto del proceso

Etalentum es una consultora de selección de personal con una sólida trayectoria y un profundo conocimiento del mercado laboral. Con más de 40 oficinas en toda España, de estas una en Mallorca y otra en Eivissa, y una base de datos que supera los 350.000 candidatos validados, la compañía ofrece una experiencia multisectorial. Su ADN se caracteriza por el conocimiento de los mercados locales, lo que le permite ofrecer un servicio altamente efectivo a sus más de 2.000 clientes.