Cronoshare: la escasez de obreros encarecerá más las reformas

El sector de las reformas en España vive una etapa contradictoria en 2025. Millones de viviendas necesitan renovación, pero la escasez crítica de trabajadores cualificados está encareciendo los costes significativamente. Según datos recopilados por Cronoshare, la falta de profesionales en el sector ya impacta en el precio de las reformas integrales y especializadas. Esta situación genera un escenario donde la elevada demanda se encuentra con una oferta insuficiente, presionando al alza los precios.

El déficit de trabajadores en la construcción

La construcción española atraviesa una crisis estructural de recursos humanos. Según BBVA Research, las vacantes sin cubrir se han cuadriplicado entre 2016 y 2024. La Confederación Nacional de la Construcción cifra en aproximadamente 700.000 los trabajadores necesarios para materializar los proyectos comprometidos.

El problema principal está en el relevo generacional. Mientras en 2007 el 20 % de los albañiles tenía menos de 30 años, actualmente ese porcentaje apenas alcanza el 5 %. En contraposición, más del 65 % de los trabajadores supera los 45 años. Los jóvenes han perdido interés en los oficios tradicionales, prefiriendo carreras universitarias o empleos tecnológicos.

El sector ofrece oportunidades laborales con salarios crecientes. Entre 2019 y 2025, la remuneración media creció un 46 %, el mayor incremento entre todos los sectores. Un oficial puede cobrar entre 25 y 35 euros por hora, fontaneros especializados alcanzan 30 y 45 euros/hora y electricistas entre 20 y 70 euros/hora.

Cómo afecta la escasez de mano de obra al precio de las reformas

La relación es directa: cuando la demanda supera la oferta, los precios se incrementan. Más del 50 % de las empresas declara sufrir retrasos significativos, con proyectos que acumulan hasta cuatro meses de demora. El 70 % de las vacantes en albañilería, fontanería y electricidad no se cubren en menos de 30 días.

Los albañiles han pasado de cobrar 20 y 25 euros/hora a alcanzar los 35 euros en trabajos especializados. Los fontaneros incrementaron sus tarifas hasta 30 y 45 euros/hora normal, llegando a 60 y 250 euros en urgencias. Los electricistas oscilan entre 20 y 70 euros/hora según complejidad.

Paradójicamente, las reformas siguen siendo rentables frente a la compra. El precio de la vivienda subió 25 % en tres años, mientras los salarios solo 7 %, manteniendo alta la demanda de reformas.

Precios orientativos de reformas en España

El presupuesto de una reforma integral oscila entre 35.000 y 60.000 euros como rango medio, desde 25.000 euros en proyectos básicos hasta 80.000 euros en alta calidad. El precio por metro cuadrado se sitúa entre 400 y 600 euros para nivel medio, llegando a 800 y 1000 euros en alta gama.

La reforma de baños varía entre 6000 y 10.000 euros para proyectos completos estándar, con rango desde 4.500 hasta 12.000 euros. Baños pequeños de 2m² pueden renovarse desde 1560 euros, mientras proyectos de 6m² con calidades altas superan los 4860 euros.

Las reformas de cocinas se mueven entre 7000 y 12.000 euros como media, con rango completo desde 5000 hasta 15.000 euros. Las cocinas básicas cuestan unos 900 euros/m², mientras las premium superan los 1500 euros/m².

Los servicios de albañilería se facturan entre 25 y 40 euros/hora habitualmente, alcanzando 50 euros en trabajos complejos. La fontanería presenta tarifas de 30 y 45 euros/hora normal, llegando a 25 y 60 euros según especialización.

Los precios varían según ciudad, materiales y complejidad. Madrid y Barcelona presentan tarifas superiores a la media nacional.

Oportunidades de empleo en el sector reformas

Los oficios más demandados —albañiles, fontaneros, electricistas, pintores— ofrecen la mejor remuneración en este contexto de escasez. Un fontanero autónomo puede ganar aproximadamente 2000 o 3500 euros mensuales. Los electricistas especializados alcanzan ingresos entre 2500 euros mensuales y 39.000 euros anuales.

Según Celia Arroyo, redactora del departamento de marketing de Cronoshare, especializada en reformas, se observa un incremento significativo en solicitudes de presupuestos para estos oficios durante 2025. La plataforma registra diariamente cientos de ofertas para profesionales de la construcción.

El sector también demanda técnicos en climatización, especialistas en eficiencia energética e instaladores de sistemas domóticos, con salarios aún más competitivos.

Un profesional de la construcción, al darse de alta en Cronoshare, de manera gratuita, tendrá acceso a estas solicitudes y podrá ponerse en contacto con los clientes potenciales que se ajusten a su perfil.

Este perfil profesional aparecerá en el directorio de profesionales de esta plataforma, lo que dará mayor visibilidad online y ayudará a atraer nuevos clientes.

Además, ahorra tiempo en la búsqueda de nuevos clientes, ya que la plataforma se encarga de enviar las solicitudes de presupuesto que se ajustan al perfil del profesional. Para acceder a los datos de los clientes, previamente filtrados, basta con usar la moneda virtual prepago “cronos”. No hay cuotas ni compromiso de permanencia.

Por otro lado, permite enviar presupuestos y gestionar las solicitudes de forma eficiente, ahorrando tiempo y esfuerzo.

Los clientes pueden dejar valoraciones sobre el trabajo realizado por el profesional en la plataforma, lo que ayudará a mejorar su reputación online y atraer a más clientes.

Conclusión

La escasez de mano de obra representa un desafío clave para las reformas españolas en 2025, generando encarecimientos del 25 % - 46 %. Sin embargo, abre oportunidades excepcionales para autónomos y jóvenes en oficios con alta demanda y creciente remuneración.

Aunque las reformas resulten más elevadas, siguen siendo más viables que comprar vivienda nueva. Cronoshare se posiciona como la plataforma que conecta eficazmente la demanda creciente con profesionales disponibles, facilitando el encuentro entre clientes y trabajadores cualificados.