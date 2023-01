Esta semana abrimos nuestro artículo con las ofertas de empleo en Mallorca con una interesante oportunidad para conseguir unos ingresos extra. Se trata de una convocatoria en la que se demanda personal para realizar el inventario de una conocida cadena de moda la noche del próximo 7 de Febrero. Como siempre, los detalles e información, así como el enlace para apuntarse a esta oferta de empleo, se facilita en las siguientes líneas, junto con otros muchos puestos vacantes con los que encontrar trabajo en Mallorca.

OFERTAS DE EMPLEO EN MALLORCA

PERSONAL PARA INVENTARIO 07/02/2023

Desde Grupo Crit buscan personal para importante cadena de moda, ubicada en Plaza Juan Carles, de Palma para realizar un inventario la noche del 07/02/2023, en horario de 20:30 a 01:00 (aproximadamente).

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Personal para Inventario 07/02/2023 Palma.

TÉCNICO MEDIO AMBIENTE

ETALENTUM precisa, para empresa mallorquina dedicada al sector de la energía, un/a Técnico de Medio Ambiente, con disponibilidad 100% teletrabajo, bajo la supervisión de la persona Responsable del Departamento de Medio Ambiente y Sostenibilidad. Se trata de una empresa joven, que apuesta por la calidad de los servicios ofrecidos al cliente, calificada como una de las empresas The Best Place to Work. Para inscribirse y más información en oferta de empleo de TÉCNICO MEDIO AMBIENTE en Palma de Mallorca.

TÉCNICO ELECTRÓNICO / ELÉCTRICO

Empresa referente en el ámbito de proyectos de movilidad, alumbrado, tráfico, transporte y comunicaciones precisa incorporar un/a Técnico/a en electrónica/electricidad para Mallorca, que trabajará para una gran empresa de la Administración pública. Se ofrece: Estabilidad laboral con contrato indefinido, posibilidad de crecimiento dentro de la empresa con formación y plan de carrera en una empresa reconocida a nivel nacional con buen ambiente laboral, en equipo multidisciplinar con profesionales cualificados, en un horario de lunes a jueves de 8:00 a 17:30 y viernes de 8:00 a 15:00 horas. Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Técnico Electrónico / Eléctrico en Mallorca.

AGENTE COMERCIAL INMOBILIARIO

SAFTI, red inmobiliaria, selecciona un/a agente comercial inmobiliario. Las funciones a realizar en este puesto serán: prospección de la zona, captación de inmuebles y clientes, valoración de propiedades, organización y realización de visitas, soporte a los propietarios y compradores durante toda la operación, realización de estudios de la competencia y realización de actividades de marketing. Para inscribirse y más información en oferta de empleo de AGENTE COMERCIAL INMOBILIARIO en Mallorca.

AGENTE INMOBILIARIO

Dentro del mismo sector, pero esta vez con IAD ESPAÑA, red inmobiliaria de última generación, acercamos 10 puestos vacantes de agente inmobiliario con contrato autónomo. Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Agente inmobiliario en Mallorca.

EJECUTIVO COMERCIAL

NATIONALE NEDERLANDEN tiene 2 vacantes a cubrir de Ejecutivo Comercial para el sector financiero. Se requiere nivel medio/alto de informática y ser proactivo/a, con altas dotes comunicativa, capacidad de trabajo en equipo y orientación al cliente y a la venta y capacidad para trabajar por objetivos. Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Ejecutivo Comercial en Mallorca.

FONTANEROS

PRONTOPRO, plataforma digital que permite a los profesionales autónomos encontrar nuevos clientes, selecciona fontaneros. Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Fontaneros en Mallorca.

COMERCIALES / DISTRIBUIDORES

Grupo DRV-PHYTOLAB es la empresa líder por facturación en el sector de la belleza y cosmética profesional y necesita distribuidores para comercializar algunas de sus principales líneas y productos.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Comerciales / Distribuidores para toda España en Palma de Mallorca.

OFERTAS DE EMPLEO EN EL EXTRANJERO

Desde Francia llegan también las ofertas de empleo de Meditalent, los cuales están especializados en la búsqueda de perfiles sanitarios para trabajar en centros sanitarios privados en países francófonos. Sus servicios se centran en ofrecer:

- Ayuda para trámites administrativos (homologación de títulos y colegiación).

- Control de los idiomas (clases de idiomas con nosotros u orientación a otros centros).

- Acompañamiento para integrarse en el país de destino (alojamiento, movilidad...).

Para todos los perfiles se demanda contar con Título homologado de la formación correspondiente, así como disponer de un nivel de francés a partir de B1. Se ofrece incorporación inmediata en los puestos vacantes, así como trabajo estable y buenas condiciones laborales.

En estos momentos, Meditalent necesita en Francia: FISIOTERAPEUTAS. Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Fisioterapeutas para Francia. ENFERMERAS/OS. Para inscribirse y más información en oferta de empleo de ENFERMERAS/OS PARA FRANCIA. FARMACÉUTICAS/OS. Para inscribirse y más información en oferta de empleo de FARMACÉUTICAS/OS PARA FRANCIA. MÉDICOS DE FAMILIA, DERMATÓLOGOS Y OFTALMÓLOGOS. Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Médicos de familia, dermatólogos y oftalmólogos para Francia.

Por otra parte, TTA Personal GmbH selecciona personal para distintos puestos, sobre todo en Alemania y diferentes cantones suizos. En estos momentos, destacan sus ofertas de empleo demandando fisioterapeutas, terapeutas o conductores de autobús, entre otros. Vacantes que puede cubrir cualquier profesional que responda a los requisitos exigidos y que esté dispuesto a comenzar una nueva vida en el extranjero.

Este sería el caso de los candidatos que se registren como postulantes para cubrir los siguientes puestos:

FISIOTERAPEUTA EN BÜHL, ALEMANIA (BÜHL)

Para importante clínica en expansión, situada en la localidad de Bühl, dentro de la región de Baden-Württemberg, TTA selecciona un fisioterapeuta. La plantilla cuenta actualmente con un total de 7 jóvenes profesionales con un compromiso común y aportando ideas para activamente. Se trata de una moderna clínica multidisciplinar con foco en ortopedia, cirugía, neurología y tratamientos paras deportistas. Además, se cuenta con un amplio gimnasio en unas instalaciones de 200 m2 para una rehabilitación perfecta de los pacientes. Se da mucha importancia a la formación continua de los trabajadores para los que continuamente se realizan reuniones y cursos formativos internos y externos para desarrollar profesionalmente.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Fisioterapeuta en Bühl, Alemania (Bühl).

TÉCNICO DE MECANIZADO CNC EN HÜLBEN, ALEMANIA (HÜLBEN)

Para empresa de larga tradición y carácter familiar en la fabricación de piezas metálicas situada en el municipio de Hülben, en la región sur de Baden-Württemberg, Alemania, TTA Personal selecciona un Técnico de mecanizado CNC. La empresa se focaliza en los trabajos de altos estándares de calidad ofreciendo a sus clientes la máxima precisión en las áreas de fresado, rectificado, electroerosión por hilo, torneado, medición, aserrado y soldadura inductiva.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Técnico de mecanizado CNC en Hülben, Alemania (Hülben).

10 CONDUCTORES DE AUTOBÚS INTER/-URBANO ZONA MARBURG, ALEMANIA

Para importante grupo empresarial de transporte de viajeros en la comunidad de Hessen y, concretamente en las localidades de Rüdesheim, Dautphetal, Burgwald, Lorch y Oestrich-Winkel en los alrededores de Marburg, TTA Personal selecciona 10 conductores de autobús para las líneas urbanas e interurbanas. La compañía, con más de 250 autobuses, es responsable de más de 90 rutas en la comarca, siendo uno de los proveedores de servicios de transporte más eficientes del país.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de 10 Conductores de Autobús inter/-urbano zona Marburg, Alemania.

TERAPEUTA OCUPACIONAL REUBICACIÓN EN NÜRTINGEN, ALEMANIA

Para importante clínica de rehabilitación situada en Nürtingen, ciudad del estado de Baden-Württemberg, Alemania, TTA Personal selecciona un terapeuta ocupacional. En la clínica, de tamaño medio, trabaja un equipo multidisciplinar. Tanto fisioterapeutas como terapeutas ocupacionales y logopedas forman parte de la plantilla.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Terapeuta Ocupacional reubicación en Nürtingen, Alemania.

TERAPEUTA OCUPACIONAL EN SCHWARZACH AM MAIN, ALEMANIA

Para importante grupo de clínicas de la región de Baviera en Alemania, TTA Personal selecciona un terapeuta ocupacional. Buscan un profesional para ampliar la plantilla del centro en la localidad de Schwarzach am Main. Se tratan pacientes quirúrgicos, neurológico y geriátricos. También se realizan entrenamientos cerebrales específicos. Entre los propios terapeutas acuerdan su actividad en cuanto a los tratamientos y tipos de pacientes a los que atender.

El/la terapeuta ocupacional contratado/a debe tener el permiso de conducir, ya que se combina el trabajo en la clínica con visitas domiciliarias a pacientes con necesidades específicas. El coche lo pone a disposición la empresa de manera gratuita, pudiendo ser utilizado también de manera privada.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Terapeuta Ocupacional en Schwarzach am Main, Alemania.

