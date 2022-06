Esta semana centramos nuestra noticia de empleo en Mallorca en las ofertas de empleo en Manacor, que hay activas en estos momentos. Puestos vacantes de lo más variados, dirigidos a diversos perfiles profesionales, los cuales precisan incorporación inmediata.

OFERTAS DE EMPLEO EN MANACOR

Desde INSOTEL HOTEL GROUP reconocida cadena hotelera en Baleares en pleno proceso de crecimiento, buscan un/aDirector/a de Alimentos y Bebidas. Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Director/a de Alimentos y Bebidas en Manacor.

Además, necesitan un/a Recepcionista para gestionar todo lo relacionado con atención al cliente: acogida, check in, estancia y check out, gestión de reservas, asistencia e información, etc. Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Recepcionista - Cala Mandia - Mallorca en Manacor.

Seguimos con la vacante de Cocinero/a en la que será necesario tener disponibilidad para trabajar en turnos rotativos, formación como Diplomatura en Hostelería (preferiblemente), experiencia al menos de 2 años asumiendo las funciones de cocinero o 3 años como ayudante de cocina. Se valorará nivel de inglés básico (A1) y se valorará positivamente otros idiomas (Alemán, Italiano…). Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Cocinero/a - Cala Mandia - Mallorca en Manacor.

Asimismo, precisan incorporar un/a Ayudante de Cocina, la principal función del cual será la de dar soporte al responsable de cocina en la elaboración, preparación y cocina de los platos de la oferta gastronómica y de cuidar los detalles de la presentación de los mismos, siguiendo las pautas indicadas por el Jefe/a y 2do Jefe/a de Cocina, según el menú previamente acordado. Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Ayudante de Cocina - Cala Mandia - Mallorca en Manacor.

También buscan Camarero/a Bares y Restaurantes. Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Camarero/a Bares y Restaurantes - Mallorca - Cala Mandia en Manacor y Camarera/o de Pisos. Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Camarera/o de Pisos - Mallorca - Cala Mandia en Manacor.

Para garantizar el buen funcionamiento de sus establecimientos hoteleros en Manacor, Insotel precisa también incorporar un/a Técnico/a mantenimiento. Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Técnico/a mantenimiento - Mallorca en Manacor y un Ayudante de Mantenimiento. Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Ayudante de Mantenimiento - Cala Mandía - Mallorca en Manacor.

Por otro lado, necesitan un Piscinero/a, siendo las principales responsabilidades de este puesto: las aplicaciones de los químicos necesarios para su control, mantenimiento de la piscina y verificación de zonas anexas a la misma, realizar reparaciones preventivas y correctivas, verificar el buen funcionamiento de los elementos eléctricos, físicos y químicos de las zonas húmedas, mantener el orden en piscinas con hamacas, sombrillas y toldos, prestar servicios de salvavidas y atenerse en alerta a cualquier eventualidad. Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Piscinero/a - Cala Mandia - Mallorca en Manacor.

En otro departamento buscan un/a Jefe de Partida con un salario competitivo para puesto estable en temporada de verano con posibilidad de desarrollo profesional. Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Jefe de Partida - Mallorca en Manacor.

Por último, en INSOTEL HOTEL GROUP seleccionan un Terapeuta SPA, cuya principal función dentro de la compañía será la de realizar los servicios relacionados con los tratamientos de belleza y Wellness, siguiendo los protocoles y procedimientos y manteniendo los criterios de calidad y eficiencia exigidos desde el establecimiento, entre otras como informar y asesorar al clientes/socio acerca de las instalaciones que ofrece el SPA. Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Terapeuta SPA - Cala Mandia en Manacor.

Pasamos ahora a HOSPITALES PARQUE y su búsqueda de un/a Técnico/a de Mantenimiento para su centro en Porto Cristo con contrato indefinido, jornada completa de lunes a viernes (rotatorio mañanas y tardes) y sábados (mañana alternos). Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Técnico/a de Mantenimiento en Manacor.

En el mismo centro hospitalario de Manacor necesitan también Personal de Limpieza. Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Personal de Limpieza en Manacor.

Y para finalizar nos detenemos en las vacantes de MOMENTUM TF, donde buscan FIDELIZADORES/AS PYMES para Manacor con contrato laboral con alta en la seguridad social y jornada de 40 horas con horario flexible y formación a cargo de la empresa. Para inscribirse y más información en oferta de empleo de FIDELIZADOR/A PYMES 1.600€ (FIJO+INC) en Manacor.