La variedad es la nota predominante esta semana en nuestra selección de ofertas de empleo en Mallorca. Vacantes para gestores comerciales bancarios, conductores de autobús, agentes inmobiliarios, camareros, etc. Pero no solo contamos con oportunidades laborales en Mallorca, sino que también destacamos toda una serie de ofertas para peluqueros que estén dispuestos a irse a trabajar a Noruega. Por tanto, no pierdas detalle a este artículo, ya que en sus líneas está tu futuro trabajo.