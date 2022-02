Se ha abierto la convocatoria de empleo público para acceder a la escala de tropa y marinería de las Fuerzas Armadas para 2022. En ella, que se publicó el pasado 9 de febrero en el BOE, se ofrecen 1.627 plazas para los Ejércitos de Tierra, Armada y Aire, 24 de ellas en Baleares.

Los interesados podrán presentar sus solicitudes hasta el 24 de febrero. Pada poder acceder se deben cumplir varios requisitos, entre ellos tener entre 18 y 29 años además de oscilar entre un IMC de 17 y 29.

¿Cómo presentarse a la convocatoria?

En primer lugar, debes solicitar una cita previa para el primer ciclo de Tropa y Marinería de las Fuerzas Armadas, que se podrán pedir hasta el 24 de febrero de 2022. También puedes llamar al 902 43 21 00 o al 91 308 97 98 en horario de 9:00 a 18:00 en días laborables o dirigirte personalmente a las Secretarías Generales de las Delegaciones de Defensa, en las Áreas de Reclutamiento, Órganos de Apoyo de las Subdelegaciones de Defensa, en las Oficinas Delegadas u Oficinas o puntos de información dependientes de las Subdelegaciones de Defensa.

¿Cuáles son los requisitos?

Para poder ingresar se debe acreditar el título de Graduado en Enseñanza Obligatoria (ESO) o sus equivalentes, tener entre 18 y 29 años; no tener antecedentes penales ni estar procesado, imputado, investigado o encausado en procedimiento judicial por delito doloso; no estar privado de los derechos civiles, medir más de 1,55 metros y menos de 2,03 metros, el IMC no debe ser inferior a 17 ni superior a 29 aunque se puede superar por un desarrollo muscular marcado con la valoración de un médico, no llevar perforaciones ni tatuajes que puedan ser contrarios a los valores constitucionales o atentar contra la imagen de las Fuerzas Armadas y superar las pruebas establecidas. Consulta todos los requisitos de forma detallada en este enlace.

¿Cuáles son las plazas ofertadas?

Se ofertan 1.627 plazas: 1.147 para los Ejércitos de Tierra, 266 para la Armada y 214 para el Ejército del Aire. 24 de ellas en Baleares, concretamente 20 plazas para el Regimiento de Infantería, en la Base “Jaime II”; dos para la Base Aérea de Son Sant Joan; una para el Aeródromo Militar de Pollensa, y una para el Escuadrón de Vigilancia Aérea nº 7 de Sóller.

¿En qué consiste el proceso de selección?

Si aceptan la cita previa, automáticamente se estará participando en el proceso de selección. En la primera fase se realizarán el concurso y la oposición. La primera parte es el concurso donde se valoran los méritos generales, académicos y militares mediante acreditación y de acuerdo al baremo establecido que resultará en una nota. La segunda parte es la oposición, que se llevará a cabo mediante test donde se medirán las aptitudes verbales, espaciales, mecánicas, perceptivas, de memoria y de razonamiento abstracto que también aportará una puntuación. Finalmente, se deberá firmar la solicitud definitiva de plazas y se comunicará la puntuación final obtenida en cada una de las partes.

La segunda fase consiste en pasar un reconocimiento médico que puede resultar en apto o no apto, en este último causará baja en el proceso de selección. También hay una prueba de aptitud física en el que se deberán superar una serie de pruebas como: salto de longitud sin carrera, abdominales, flexoextensiones de brazos y carrera ida y vuelta.

¿Cuál es el salario?

El salario se divide en retribuciones básicas y complementarias. La primera se basa en el sueldo asignado a cada uno de los grupos de clasificación que puede ser A1, A2, C1 o C2, dependiendo del puesto que cubra. Se le añaden también los trienios, constituidos por una cuantía para cada grupo y que se aumenta cada tres años de servicio. Por último, las retribuciones básicas también cuentan con las pagas extraordinarias que son dos al año.

Las retribuciones complementarias pueden ser las siguientes:

El complemento de empleo: responderá al puesto que se tenga según la estructura jerarquizada de las Fuerzas Armadas. Oscila entre 331,04 € de un soldado o marinero y 1.473,92 € que cobraría un general de ejército, almirante general o general del aire.

de un soldado o marinero que cobraría un general de ejército, almirante general o general del aire. El complemento específico: estará constituido por el componente general y el componente singular. El componente general se percibe en función del empleo que se tenga, siguiendo un orden jerárquico dentro de cada categoría y el componente singular es la retribución de las especiales condiciones en que la unidad de destino desarrolla su actividad como la responsabilidad, preparación técnica, peligrosidad y dedicación del puesto. Este va desde los 167,00 € de un soldado o marinero hasta los 1.429,40 € de un general.

de un soldado o marinero hasta los de un general. El complemento de dedicación especial: retribuirá el especial rendimiento, la actividad extraordinaria o la iniciativa con que se desempeñe el puesto.

La gratificación por servicios extraordinarios fuera de la jornada normal de trabajo: es de carácter excepcional y la cuantía no podrá ser fija.

Por otro lado, se percibe una ayuda para el vestuario cuando el interesado se encuentre en situaciones de servicio activo y en reserva, indemnización por residencia, prestaciones familiares y pensiones de recompensas y mutilación.

Los sueldos base mensuales son los siguientes: