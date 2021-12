La frase de "si me toca la Lotería, dejo de trabajar" se repite año tras año en estos días previos al Sorteo de la Lotería de Navidad. La ilusión con la que los ciudadanos compran sus décimos, en los que depositan todas sus esperanzas, hacen que los sueños y los planes no tengan límites. Por eso, es habitual fantasear con la idea de retirarse y dejar de trabajar, gracias al premio de la Lotería de Navidad. No obstante, los expertos financieros recomiendan actuar con cautela y no tomar decisiones precipitadas, como podría ser la de abandonar el puesto de trabajo. Con el empleo no se juega y, por ello, más vale actuar con precaución y dejarse asesorar siempre por profesionales.

¿Cuánto dinero toca en la Lotería de Navidad? Para analizar la cuestión que nos atañe, hay que saber que el próximo 22 de diciembre se repartirán un total de 2.408 millones de euros en premios. Dichos premios se reparten entre el popular ‘Gordo’, con el que tocan 400.000 euros al décimo. Por su parte, los décimos agraciados con el segundo premio recibirán 125.000 euros, mientras que los terceros premios contarán con 50.000 euros. Finalmente, quedan los cuartos premios, los cuales reparten 20.000 euros al décimo y los quintos con 6.000 euros por boleto agraciado. De estas cifras hay que tener en cuenta que Hacienda se lleva una parte de dichas cuantías. Concretamente, la Agencia Tributaria se queda con un 20% de todos los premios que superen los 40.000 euros. Premio para quien esté buscando trabajo Con estas cifras, la decisión de dejar de trabajar está, obviamente, en manos del agraciado. Lo que sí sería un auténtico premio ‘Gordo’ es que cualquier profesional que esté en situación de desempleo y se encuentre buscando trabajo en estos momentos, resultase premiado. Estos ingresos extras supondrían el mejor impulso e, incluso, podrían dar lugar a nuevos proyectos en materia laboral. En estas situaciones, lo mejor es estar siempre al tanto de todas las ofertas de empleo que se publican a diario. Oportunidades laborales para todos los perfiles profesionales, tanto trabajadores por cuenta ajena como autónomos, los cuales pueden cambiar de expectativas si les toca la Lotería de Navidad.