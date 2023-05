Juan A. Amengual, candidato del PP a la alcaldía de Calvià: «Vox ha sido demonizado; yo he hablado con ellos y no muerden»

De ser un desconocido en la vida política municipal hasta hace unos meses a posible alcalde del segundo municipio más importante de Balears. ¿Ya se lo cree?

No me lo creo aún, pero me voy haciendo a la idea. Estoy muy emocionado por la carga de responsabilidad que me viene encima. Es un municipio de referencia a nivel balear y nacional. Nos han dado confianza. Y hay que hacer lo que dijimos. El programa electoral quiero que sea mi guion. Me empiezo a hacer cargo porque tengo 400 whatsapps por contestar.

La escisión de Alianza por Calvià no le ha pasado mucha factura. El aumento en sufragios del PP es notable

Sí que ha hecho daño. Estamos a 22 votos del noveno concejal. Con sus votos, tendríamos igual 11 concejales por lo menos. Fue su decisión y en su momento me hizo sufrir mucho. Mirando atrás ha sido lo peor de esta aventura. Es lo único que no he podido controlar. Pero sin ellos hemos podido hacer un equipo fuerte, sano y con ganas enormes. Quizá ellos nos hubiesen restado motivación.

¿Cómo serán las negociaciones con Vox? ¿Se dirigirán desde Calvià o en esferas autonómicas?

Anoche nos intentamos llamar con Esperanza Catalá [número uno de Vox en Calvià] para felicitarnos y no pudimos. Esta mañana, nos hemos hablado y nos hemos dado la enhorabuena. Buscaremos esta semana un momento para hablar. Pero hoy toca dar las gracias a muchas personas que nos han ayudado. En poco tiempo, hemos movilizado a mucha gente.

Durante esta legislatura, Vox se ha desmarcado de declaraciones oficiales en defensa de los derechos de la mujer y de la infancia. ¿Se siente cómodo con esos postulados políticos?

Con el corazón en la mano no me planteo esa situación. Llegado el momento expondremos nuestra posiciones. Tenemos política liberal, muy constructiva, de consenso, de dialogar y buscar puntos de encuentro. Los extremismos nos chirrían. No se puede adelantar nada. A veces los medios lo descontextualizan todo. A veces se demoniza a Vox y yo he hablado con ellos y no muerden. Hay que buscar puntos de encuentro con ellos y con todos.

Dígame cuál de estos tres escenarios ve más factible. Uno, un gobierno del PP en minoría. Dos, un gobierno del PP en coalición con Vox. Tres, un gobierno socialista en minoría.

Yo creo que el segundo escenario es adonde llegaremos. El tres está completamente descartado. Sería absurdo no coger la vara de mando. Los votos han dicho que Calvià quiere cambio.

Si llega a ser alcalde, ¿cuál es la medida que considera más urgente?

Desde mi punto de vista empresarial, necesito visualizar la operación en forma de números para ver dónde estamos: una auditoría para ver cómo está el presupuesto. Hay proyectos preparados que comparto de reformas en zonas maduras. Hay que reconducir sobre todo actitudes y formas, y conseguir que Calvià vuelva a estar donde se merece.