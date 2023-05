Elecciones municipales 2023: La candidata socialista en Algaida, Margalida Fullana: «Me gusta cuidar los ingredientes, tanto en gastronomía como en política»

«La cocina desde pequeña es uno de mis espacios favoritos» confiesa la candidata socialista de Algaida. Margalida Fullana es nutricionista de profesión pero los fogones y la gastronomía son su gran pasión, una pasión que ha enriquecido y perfeccionado a base de formación. Además del FP de Cocina y Hostelería, ha alimentado su aprendizaje entre fogones en la Escuela Hoffmann de Barcelona y en la Escola d’Hoteleria de les Illes Balears. Tiene un hobby muy formado. «Nunca me he cansado de aprender». De hecho, su arte culinario se le contagió de pequeña gracias a su madre y a su prima. Su progenitora trabajaba en la possessió de Son Seguí en Santa Maria. «Siempre nos hacía platos y elaboraciones diferentes porque las señoras de Son Seguí estaban acostumbradas a una cocina más afrancesada. Mi madre cocinaba unos platos que salían de lo normal», relata. Además, su prima es la donada del Santuari de Gràcia. Es la cocinera. «Cuando era pequeña, en verano iba allí y disfrutaba de estar en la cocina y verla preparar los platos», añade. También confiesa su etapa (mientras estudiaba) de camarera en S’Hostal de Algaida. «Estaba en sala pero siempre que podía me metía en la cocina aunque fuera para hacer croquetas, ya me iba bien».

Su pasión por la gastronomía le llevó hace 15 años a aunar fuerzas con el hijo de su prima, Toni Amengual, y su amigo Guillem Vanrell. «Decidimos montar la Associació per a la cultura gastronòmica de les Illes Balears. Fue una de las mejores experiencias. Nos lo pasamos muy bien con las distintas actividades organizadas. A raíz de que la gente del pueblo quería aportar, cogimos un local, lo adecuamos y montamos una cocina industrial. Se trata del espacio Colomer 15. Así abrimos la entidad al resto de vecinos y vecinas del pueblo». Preguntada por si hay algún valor que le ha transmitido la gastronomía que pueda aplicar a la política, no duda su respuesta: «La creatividad». «También cursé una asignatura de pastelería. La pastelería requiere que seas muy disciplinada. Debes tener las medidas correctas y exactas, porque si no te sale un buñuelo». Y en su mente creadora no duda en comparar la política con el arte de cocinar una coca d’ous pujats. «Lo comparo un poco con la gestión que me gusta aplicar en política, que es cuidar todos los ingredientes, que los ingredientes sean de buena calidad, que sean propios de la zona y tener mucho cuidado cuando la coca esté dentro del horno que no se queme, que salga buena y se pueda repartir entre todos». «En estos años como regidora me he dado cuenta de que hay muchas maneras de hacer política. La política es necesaria y buena porque estando en ella puedes gestionar los proyectos que ves que se pueden llevar a cabo para los vecinos y vecinas del municipio. La política debe ser una herramienta que la pueda manejar todo el pueblo». Así, apuesta porque «el Ayuntamiento sea un espacio del pueblo, donde la gente se sienta acogida, escuchada y que haya mucha comunicación». Mirada de futuro Ahora coge el testimonio de la alcaldesa Maria Antònia Mulet para encabezar el proyecto socialista en Algaida, «un proyecto con una mirada hacia el futuro». Defiende «un pueblo que sea habitable y donde se garanticen los recursos hídricos que son cruciales en el Pla de Mallorca». También tiene bien presente que Algaida es un pueblo participativo. «Tenemos unas 32 entidades y deber seguir teniendo voz porque es una parte vertebradora de la vida del municipio». Es consciente que hacen falta infraestructuras porque en 20 años se ha duplicado la población, por ello, defiende una revisión de las normas subsidiarias que sea participativa. «Debemos abrir el debate hacia dónde queremos ir, qué municipio queremos en 20 años», sentencia. Eso sí, su primera decisión en caso de salir elegida tiene clara cuál sería: «Una de las demandas del municipio es la mejora de la carretera Algaida - Llucmajor, es una de las metas que me he propuesto. Me da igual quien gobierne pero mi primera decisión si soy alcaldesa será empezar a trabajar es una demanda muy necesaria».