PARTIDO POPULAR (PP)
1. JAUME SERVERA LLITERAS
2. BERNARDO GRIMALT ALFARO
3. MARÍA ANTONIA ARTIGUES CLADERA
4. MARÍA ÁNGELA BRUNET FEBRER
5. GREGORIO SANTIAGO MARTÍNEZ
6. MIGUEL MORLÁ MASCARÓ
7. NEUS GALMÉS SUREDA
8. RAUL CARDOSO TREJO
9. MARÍA ISABEL SANSÓ MORAGUES
10. MANUEL CAMPOS VARGAS
11. JUAN DOMENGE JAUME
12. SUSANA MUÑOZ MUÑOZ
13. CAROLINA MENDO CIUDAD
14. MARIA VICTORIA FRESNEDA BARRIENTOS
15. MIGUEL VIVES CLARK
16. JUDITH THALIA DOMENGE RIBAS
17. MIGUEL ANDREU MUNTANER
Suplentes
1. CARLOS SANZ RODRÍGUEZ
2. VIOLETA SANSÓ SCHURICHT
3. JORDI MARTÍNEZ GALLEGO
4. MIGUEL SERVERA BRUNET
5. ELSABETH TRINIDAD MARTÍN
6. BIEL BRUNET SERVERA
7. PAU MARTÍNEZ GALLEGO
8. FRANCISCA PUIGRÓS SALOM
9. INÉS SERVERA LLITERAS
10. MARÍA LUISA GALLEGO DURÁN
INDEPENDENTS PER SON SERVERA, CALA MILLOR I CALA BONA (IxSMB)
1. JOSE MIGUEL SERVERA LENO
2. MARGARITA BONET CABRER
3. ALMUDENA RODRIGUEZ GARCIA
4. JUAN DIEGO GARCIA SIERRA
5. MARGARITA NEBOT ARAGON
6. ALICIA ESMERALDA BAUDIL GUAL
7. MARGALIDA FORNARIS RAMIS
8. JAVIER JUAN SUAREZ GENOVARD
9. MICHELE ALLEGRETTI
10. GONZALO JALAO VALVERDE
11. MARINA FERNANDEZ SERRANO
12. LINA DENES
13. EMMANUEL MEJIA MARIA
14. PEDRO FIDEL CASTRO LLITERAS
15. ANTONI SERVERA SERVERA
16. MIGUEL ANGEL ESPASES COLLANTES
17. MARGARITA VIVES ANDREU
Suplentes
1. MARIA ANTONIA PASCUAL SANTANDREU
2. JOAN CARLES FABREGAS DURAN
3. JOAN TORRES CHESLYN
4. AMADOR LOPEZ ARTIGUES
5. ANA MARIA SAEZ SANCHEZ
6. MARIA ROSA ANDREU SERVERA
7. PATRIZIO CACCIANIGA
Partido Socialista de Illes Balears (PSOE)
1. NATALIA TROYA ISERN
2. MARIA REMEDIOS CAÑADAS GARCIA
3. FA FANG DONG HU
4. SERGIO VALBUENA PEREZ
5. MARGARITA BAUZA CERRO
6. JOSE LUIS RUIZ GARCIA
7. ANA ISABEL CRUZ MARTIN
8. MARGALIDA SERVERA CATALA
9. SARA GOMEZ HERRERO
10. MANUEL RUIZ GARCIA
11. PEDRO CALZADO MARTINEZ
12. CONCEPCION AGUILAR GONZALEZ
13. ANEUDIS GASPAR HERRA ROSO
14. MARIA CATALINA HIDALGO CANO
15. ANTONIA MORAL COMINO
16. JESUS LOPEZ SELMA
17. MARIA TEODORA MORENO GOMEZ
Suplentes
1. OLIMPIA FLORES MARTIN
2. ANTONIO TORRES AYALA
3. JOAQUIN MARTINEZ SANCHEZ
4. FRANCISCA REYES DOMINGUEZ
5. CARLOS ALONSO PECHECO
6. CARLOS JAVIER GOMEZ BARRIUSO
7. MARIA CARMEN RAMIREZ JIMENEZ
UNIDOS PODEMOS (UNIDOS PODEMOS)
1. FRANCESC RIERA CALDENTEY
2. FRANCISCO JAVIER MORA SUREDA
3. CYNTHIA ELIZABETH GUAL CALVIÑO
4. YOLANDA GARCIA MARTINEZ
5. GUILLEM RIERA CALDENTEY
6. CATERINA RIERA VANRELL
7. JUAN CARLOS JIMENEZ GARCIA
8. ANA MARIA MARTIN-BEJARANO MARQUEZ
9. ANTONIO MULERO GALLEGO
10. JUAN MANUEL GARGAGLIONE GOLBERT
11. JOSE ANTONIO SANCHEZ CABEZAS
12. PAZ FERNANDEZ SANCHEZ
13. JOSE ANTONIO MULERO MARTIN-BEJARANO
14. ANA TORRES NUÑEZ
15. MANUEL BARROSO GALLEGO
16. CATALINA GELABERT HORRACH
17. JUAN MANUEL LOPEZ NADAL