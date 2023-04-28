PARTIDO POPULAR (PP)
1. TOMEU MULET FLORIT
2. FRANCISCA RAMIS LLADÓ
3. PEDRO MANUEL ÁLVAREZ GELABERT
4. ROSA ANA REBASSA REAL
5. MARGARITA SERRA REAL
6. PERE JOAN JAUME FLORIT
7. ANTÒNIA VIDAL RAMIS
8. FRANCISCA INMACULADA GAYÁ RIUTORT
9. JOSEP GENOVART BERGAS
10. MARLIS FRIEDA PIEPER STORCK
11. SEBASTIÁN BARCELÓ VERGER
Suplentes
1. ANTONIO COMAS FERRIOL
2. MARGARITA BALLESTER CLADERA
3. ALEKSANDER ATANASOV ATANASOV
4. FRANCISCA OLIVER GELABERT
5. VICENÇ CARBONELL BONNÍN
6. JUANA ESTEVA ROIG
7. RAMÓN GELABERT MESQUIDA
8. CATALINA BERGA AMORÓS
9. JOAN MONEDERO ALOMAR
10. MARÍA MUNAR ESTELA
VOX
1. FRANCISCO MORENO CABOT
2. ANDRÉS MENDEZ CALAFAT
3. MARTA CUARTERO MONTES
4. MARIA DEL CARMEN MARIN JUAREZ
5. ADRIANA ESPERANZA AMBROSIO PAEZ
6. CRISTINA ROSANA DELGADO RODRIGUEZ
7. LEANDRO MARTIN ZOZAYA AMBROSIO
8. BERNARDO ENSEÑAT MATAMALAS
9. VICENTE MARÍ PUIGROS
10. ANTONIA LLULL MAS
11. EMILIO PAREJO PUJOLAR
Suplentes
1. CESAR AUGUSTO BLANCO MEDINA
2. JUANA ANA CADAVEIRA FUSTER
3. RAFAEL ANGEL LLABRES PLANAS
Partido Socialista de las Islas Baleares (PSIB-PSOE)
1. JOSE MANUEL GARCIA MENA
2. MARGALIDA AMALIA MUNAR DOEL
3. GABRIEL ANGEL GELABERT FLORIT
4. ANTONIA SASTRE BAUZA (Independiente)
5. JOAN FERRIOL MESTRE
6. BARBARA CALVO ALOMAR
7. DANIEL GARCIA VAZQUEZ
8. ISABEL MARIA VAZQUEZ GONZALEZ
9. CHRISTIAN ESTEBAN LOYZA GIACHINO
10. MAR GARCIA VAZQUEZ
11. FRANCISCA PUIGROS ALOMAR
Suplentes
1. CRISTINA MORENO MULET
2. ROSA MARIA ALBERDI CASTELL
3. SERGIO RIGO MARTINEZ
MÉS PER MALLORCA (MÉS)
1. ANDREU MATAS JAUME
2. ESPERANÇA MATEU BUSQUETS
3. MARIA DEL MAR GAYÀ GAMUNDÍ
4. BIEL FRONTERA BORRUECO
5. RAQUEL QUINTANA DONOSO
6. JOAN ALOMAR FERRIOL
7. RAFEL FERRIOL RIUTORT
8. MAGDALENA GENOVART SANSÓ
9. MARC NIELL GALMÉS
10. AINA GALMÉS GUAL
11. ROSA MARIA ANTICH MARTÍNEZ
Suplentes
1. MARIA NEUS BERGAS MUNAR
2. MIQUEL GELABERT FONT