PARTIDO POPULAR (PP)

1. TOMEU MULET FLORIT

2. FRANCISCA RAMIS LLADÓ

3. PEDRO MANUEL ÁLVAREZ GELABERT

4. ROSA ANA REBASSA REAL

5. MARGARITA SERRA REAL

6. PERE JOAN JAUME FLORIT

7. ANTÒNIA VIDAL RAMIS

8. FRANCISCA INMACULADA GAYÁ RIUTORT

9. JOSEP GENOVART BERGAS

10. MARLIS FRIEDA PIEPER STORCK

11. SEBASTIÁN BARCELÓ VERGER

Suplentes

1. ANTONIO COMAS FERRIOL

2. MARGARITA BALLESTER CLADERA

3. ALEKSANDER ATANASOV ATANASOV

4. FRANCISCA OLIVER GELABERT

5. VICENÇ CARBONELL BONNÍN

6. JUANA ESTEVA ROIG

7. RAMÓN GELABERT MESQUIDA

8. CATALINA BERGA AMORÓS

9. JOAN MONEDERO ALOMAR

10. MARÍA MUNAR ESTELA

VOX

1. FRANCISCO MORENO CABOT

2. ANDRÉS MENDEZ CALAFAT

3. MARTA CUARTERO MONTES

4. MARIA DEL CARMEN MARIN JUAREZ

5. ADRIANA ESPERANZA AMBROSIO PAEZ

6. CRISTINA ROSANA DELGADO RODRIGUEZ

7. LEANDRO MARTIN ZOZAYA AMBROSIO

8. BERNARDO ENSEÑAT MATAMALAS

9. VICENTE MARÍ PUIGROS

10. ANTONIA LLULL MAS

11. EMILIO PAREJO PUJOLAR

Suplentes

1. CESAR AUGUSTO BLANCO MEDINA

2. JUANA ANA CADAVEIRA FUSTER

3. RAFAEL ANGEL LLABRES PLANAS

Partido Socialista de las Islas Baleares (PSIB-PSOE)

1. JOSE MANUEL GARCIA MENA

2. MARGALIDA AMALIA MUNAR DOEL

3. GABRIEL ANGEL GELABERT FLORIT

4. ANTONIA SASTRE BAUZA (Independiente)

5. JOAN FERRIOL MESTRE

6. BARBARA CALVO ALOMAR

7. DANIEL GARCIA VAZQUEZ

8. ISABEL MARIA VAZQUEZ GONZALEZ

9. CHRISTIAN ESTEBAN LOYZA GIACHINO

10. MAR GARCIA VAZQUEZ

11. FRANCISCA PUIGROS ALOMAR

Suplentes

1. CRISTINA MORENO MULET

2. ROSA MARIA ALBERDI CASTELL

3. SERGIO RIGO MARTINEZ

MÉS PER MALLORCA (MÉS)

1. ANDREU MATAS JAUME

2. ESPERANÇA MATEU BUSQUETS

3. MARIA DEL MAR GAYÀ GAMUNDÍ

4. BIEL FRONTERA BORRUECO

5. RAQUEL QUINTANA DONOSO

6. JOAN ALOMAR FERRIOL

7. RAFEL FERRIOL RIUTORT

8. MAGDALENA GENOVART SANSÓ

9. MARC NIELL GALMÉS

10. AINA GALMÉS GUAL

11. ROSA MARIA ANTICH MARTÍNEZ

Suplentes

1. MARIA NEUS BERGAS MUNAR

2. MIQUEL GELABERT FONT  