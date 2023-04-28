MÉS PER MALLORCA (MÉS)
1. RICHARD THOMPSON
2. TONI BAUZÀ MATAS "DE SA PLAÇA"
3. JOAN ROIG ABRAHAM (Independiente)
4. JOAN CATALÀ JORDÀ
5. MARGALIDA BAUZÀ COMPANY "DES FORN DE BAIX" (Independiente)
6. JOSÉ ANTONIO SUÁREZ REBASSA "DE CAS GARRIGUER" (Independiente)
7. CATALINA ROIG BAUZÀ "DE SON BURIXO" (Independiente)
8. MARGALIDA BAUÇÀ MAS "VIRGA" (Independiente)
9. CATALINA GAYÀ BAUZÀ "FIDAVER" (Independiente)
10. MARIA PUCHOL RIERA (Independiente)
11. BEL MORLÀ MATAS (Independiente)
Suplentes
1. CATALINA JAUME GAYÀ
2. JOSEP MATEU BAUZÀ GAYÀ (Independiente)
3. BÀRBARA BARCELÓ ROIG (Independiente)
4. MIQUEL BAUZÀ CATALÀ (Independiente)
5. FRANCINA PAYERAS REBASSA (Independiente)
6. JAUME AMENGUAL GAYÀ
7. NÚRIA JUANIAS ESPRIU (Independiente)
8. MIQUEL COMPANY FLORIT "MENA"
9. MARTA CATALÀ JORDÀ
10. PEDRO GALMÉS GOMILA
PARTIDO POPULAR (PP)
1. HERMOSINDA ISABEL MARIÑO POCOVI
2. GABRIEL BAUZÁ MATAS
3. JOSUÉ GAYÁ DÍAZ MUNÍO
4. BÁRBARA MARÍA MIERAS BENNÁSAR
5. ANTONIO OLIVER GORNALS
6. JUAN REBASA RIERA
7. RAMÓN ANTONIO CRUZ SIRVENT
8. LAURA GIL MAYOL
9. JOAN COMPANY MAS
10. GUILLERMO JUAN MAGRO RIERA
11. MIGUEL ÁNGEL PASCUAL TOVAR
Suplentes
1. MIGUEL BAUZÁ BARCELO
2. GUILLERMO BAUZÁ BAUZÁ
EL PI - PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS (EL PI)
1. FRANCESC MESTRE ESTELRICH
2. JUAN MORA ESTELRICH
3. ANTONIA FONTIRROIG GUAL
4. MARIA ANTONIA BARROSO NAVARRO
5. MAGDALENA BAUZA FIOL
6. MARCOS VIDAL ALZAMORA
7. FRANCISCO VECILLA MORILLAS
8. FRANCISCA NOCOLAU PUIG
9. CRISTOFOL JESUS LOPEZ SANCHEZ
10. FRANCISCA MAYOL BAUZA
11. RAFAEL GINARD FONT
Suplentes
1. MARIA FERRIOL BOU
2. BARTOMEU GOMIS SALAS
Partido Socialista de las Islas Baleares (PSIB-PSOE)
1. CATALINA PERELLO PASCUAL
2. FEDERIC FEBRER COLOMINA
3. MARTA COMPANY FEBRER (Independiente)
4. BARTOLOME COLOM VAQUER (Independiente)
5. CATALINA BARCELO BAUZA
6. PEDRO LOPE MASSANET FERNANDEZ
7. MARIA ANTONIA CASTELLANOS CICUENDEZ
8. JOSE BAUZA FONTIROIG
9. NICOLE TINKA MARGOT SIMMANK
10. RAFEL MAGRO PERELLO (Independiente)
11. MARIA PILAR SANSO FUSTER
Suplentes
1. JUAN FRANCISCO RIERA TARONGI (Independiente)
2. JOSE ROTGER FLORIT (Independiente)