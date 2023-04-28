PARTIDO POPULAR
1. DAVID ALONSO GARCÍA
2. MIGUEL ÁNGEL TORRES LUQUE
3. AINA ALBERTÍ MUÑOZ
4. ROSA MARÍA LLOBETA CIFRE
5. JOAN PONS ESCANELLAS
6. PEDRO MORALES CAMPILLO
7. ÁLVARO SIERRA PAYERAS
8. IRIS CHRISTINE EVA SCHUNKE
9. ANDRÉS MORENO ACEITUNO
10. MARINA SARA PIPKIN SANTARELLI
11. MATEU CIFRE CIFRE
12. JAIME MELIS MUNAR
13. CRISTINA GONZÁLEZ MOLINAS
14. MAGDALENA SALAS CÀNAVES
15. JOSÉ LUIS FRITSCHY SUÁREZ
16. MIQUEL ELIES BAUZÁ LAGO
17. CATALINA ALEGRE MÁRMOL
Suplentes
1. MARCOS ZAMORA GRANADOS
2. SEBASTIÁN RIERA BOSCH
3. ANA Mª GARCÍA DEL MORAL
4. VICTORIA MUÑOZ GALMÉS
5. TUDOR NICHITEAN
6. MIGUEL CAIMARI PALOU
7. FRANCISCA CIFRE BESTARD
8. MARIO JIMÉNEZ DE LA ESPADA CASAS
UNIO MOLLERA POLLENCINA (UMP)
1. ANDRES NEVADO RODRIGUEZ
2. BIANCA MARIA AGUILAR RYAN
3. HILARIA CRIADO REBASSA
4. CRISTINA CARSI CERDÀ
5. LLORENÇ FERRER JAUME
6. LAUTARO MATÍAS SELLANES GARCIA
7. MARINA REUS ESCALERA
8. ÁLVARO LORENTE BECERRA
9. CLAUDIA POLEY CAÑADILLAS
10. MIGUEL ÁNGEL REYNÉS CORONADO
11. FRANCISCO GARCÍA PEDRAZA
12. ANTONIA BERMÚDEZ MUÑOZ
13. JOSE ANTONIO RENILLA VALDESUEIRO
14. HELENA BELLINI FERRER
15. DOROTEA GRANT FINLAY
16. MARTIN CORONADO SÁNCHEZ
17. MARIA DEL PILAR SOLANO VICENS
Suplentes
1. ADOLFO FERNANDEZ SIERRA
2. MÓNICA GONZALEZ ROMAN
3. ANNIKA ISABEL MOELLER STEIN
4. GALO ALEXANDER MEDINA CHICA
5. JOANA COLOMERA FERRAGUT
MÉS PER MALLORCA (MÉS)
1. JOANA AINA CAMPOMAR ORELL
2. STEFFY POZO MCINTYRE
3. JOANA XAMENA CIFRE
4. MIQUEL ÀNGEL SUREDA MASSANET
5. JOAN CIFRE CERDÀ
6. ROSA VIVES CIFRE
7. MARGALIDA PERELLÓ ROIG
8. BÀRBARA CERDÀ ABRINES
9. LLUÍS GARCIA COLL
10. MIQUEL AMENGUAL BIBILONI
11. ANTÒNIA LLOMPART CABANELLAS
12. MARIA JESÚS PONS FERRER
13. JOANA VALLS PÉREZ "XANA"
14. MIQUEL ROSSELLÓ XAMENA
15. ANDREU SALOM CIFRE
16. ANTONIA AMER CIFRE (Independiente)
17. JOAN B. BUADES COLL "REIET"
Suplentes
1. LENI PASCUAL GELABERT
2. APOLÒNIA OLIVER RIBOT
3. CATERINA CIFRE PASCUAL
4. BARTOMEU TORRES CERDÀ
5. MARTÍ SÀEZ MADRONA
6. MARIA ANTÒNIA PALOU SERRA
7. M. LOURDES JUAN FERRER
8. ALÍCIA GÓMEZ PALLEROLA
9. JOAN RAMON BOSCH SANGRONIZ
10. ANTONI MARQUET PASQUAL
TOT-EL PI (TOTS-ELPI)
1. BARTOMEU CIFRE OCHOGAVIA
2. JOSEP MARQUET CERDÀ
3. FRANCISCA GAMUNDI FRONTERA
4. MATEU SOLER ESTRANY
5. MAITE VASALLO VILAR
6. MARIA PETRA BUADES CIFRE
7. JOSE LUIS PONS CIFRE
8. JOAN RAMON MATEU TORANDELL
9. MARIA DELS ÀNGELS VALLORI SERVERA
10. MIGUEL ÁNGEL GONZÁLEZ CASTAÑO
11. JOAN PONS LLOMPART
12. MARINA CIFRE LORENZO
13. PERE ANTONI BORRÀS ROTGER
14. JUANA CIFRE MAYOL 15. ELKE STAMM
16. MIGUEL LLOBETA VIVES
17. FRANCISCA CERDÀ NADAL
Suplentes
1. MARGARIDA CANAVES CAMPOMAR
2. DOLORES BUSTAMANTE BUSTAMANTE
3. ANDRÉS FELIO BALLESTER PONS
4. ELIONOR TUGORES CIFRE
5. JOAN RAFEL COVAS MARIANO
6. ANTÒNIA SIMÓ PALOU
7. MARIA MAGDALENA MATHEU BIBILONI
8. RAFEL ALEXANDRE BALLESTER RIUTORT
Partido Socialista de Illes Balears (PSOE)
1. MARTI MARCH CERDA
2. MARIA JOSE JIMENEZ ESCRIBANO
3. ANTONI CANAVES CAPLLONCH
4. MARIA MORRO CIFRE
5. CATALINA CARBONELL TORRES
6. MATEU TUGORES VIVES
7. MARIA MAGDALENA BIBILONI VIVES
8. JOSUNE FERNANDEZ LOBO
9. JUAN CARLOS ROMERO SANCHEZ
10. JULIA SARRIO MONTAÑO
11. JUAN FERNANDEZ BORREGO
12. MARIA DEL MAR ROSSELLO ROFES
13. CRISTINA JIMENEZ PASTOR
14. ANTONI LLUIS GARCIA EXPOSITO
15. BERNAT LOPEZ PLOMER
16. CARME TERESA ALOMAR MASCARO
17. JOAN JOSEP MIR POLAR
Suplentes
1. ANTONIA MARIA FUSTER MOYA
2. CONSTANTIN RINCIOG
3. MARGA BARCELO DOMENECH
4. JAUME TERRASSA COMPANY
5. MIQUEL ALZAMORA XAMENA
6. JOSEFA MUÑOZ ORTEGA
7. MIGUEL CANAVES FERRAGUT
8. SARA GONZALEZ GOMEZ
9. GASPAR ROSSELLO NICOLAU
10. MARIA FRANCISCA RAMON PEREZ DE RADA