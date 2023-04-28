PARTIDO POPULAR

1. DAVID ALONSO GARCÍA

2. MIGUEL ÁNGEL TORRES LUQUE

3. AINA ALBERTÍ MUÑOZ

4. ROSA MARÍA LLOBETA CIFRE

5. JOAN PONS ESCANELLAS

6. PEDRO MORALES CAMPILLO

7. ÁLVARO SIERRA PAYERAS

8. IRIS CHRISTINE EVA SCHUNKE

9. ANDRÉS MORENO ACEITUNO

10. MARINA SARA PIPKIN SANTARELLI

11. MATEU CIFRE CIFRE

12. JAIME MELIS MUNAR

13. CRISTINA GONZÁLEZ MOLINAS

14. MAGDALENA SALAS CÀNAVES

15. JOSÉ LUIS FRITSCHY SUÁREZ

16. MIQUEL ELIES BAUZÁ LAGO

17. CATALINA ALEGRE MÁRMOL

Suplentes

1. MARCOS ZAMORA GRANADOS

2. SEBASTIÁN RIERA BOSCH

3. ANA Mª GARCÍA DEL MORAL

4. VICTORIA MUÑOZ GALMÉS

5. TUDOR NICHITEAN

6. MIGUEL CAIMARI PALOU

7. FRANCISCA CIFRE BESTARD

8. MARIO JIMÉNEZ DE LA ESPADA CASAS

UNIO MOLLERA POLLENCINA (UMP)

1. ANDRES NEVADO RODRIGUEZ

2. BIANCA MARIA AGUILAR RYAN

3. HILARIA CRIADO REBASSA

4. CRISTINA CARSI CERDÀ

5. LLORENÇ FERRER JAUME

6. LAUTARO MATÍAS SELLANES GARCIA

7. MARINA REUS ESCALERA

8. ÁLVARO LORENTE BECERRA

9. CLAUDIA POLEY CAÑADILLAS

10. MIGUEL ÁNGEL REYNÉS CORONADO

11. FRANCISCO GARCÍA PEDRAZA

12. ANTONIA BERMÚDEZ MUÑOZ

13. JOSE ANTONIO RENILLA VALDESUEIRO

14. HELENA BELLINI FERRER

15. DOROTEA GRANT FINLAY

16. MARTIN CORONADO SÁNCHEZ

17. MARIA DEL PILAR SOLANO VICENS

Suplentes

1. ADOLFO FERNANDEZ SIERRA

2. MÓNICA GONZALEZ ROMAN

3. ANNIKA ISABEL MOELLER STEIN

4. GALO ALEXANDER MEDINA CHICA

5. JOANA COLOMERA FERRAGUT

MÉS PER MALLORCA (MÉS)

1. JOANA AINA CAMPOMAR ORELL

2. STEFFY POZO MCINTYRE

3. JOANA XAMENA CIFRE

4. MIQUEL ÀNGEL SUREDA MASSANET

5. JOAN CIFRE CERDÀ

6. ROSA VIVES CIFRE

7. MARGALIDA PERELLÓ ROIG

8. BÀRBARA CERDÀ ABRINES

9. LLUÍS GARCIA COLL

10. MIQUEL AMENGUAL BIBILONI

11. ANTÒNIA LLOMPART CABANELLAS

12. MARIA JESÚS PONS FERRER

13. JOANA VALLS PÉREZ "XANA"

14. MIQUEL ROSSELLÓ XAMENA

15. ANDREU SALOM CIFRE

16. ANTONIA AMER CIFRE (Independiente)

17. JOAN B. BUADES COLL "REIET"

Suplentes

1. LENI PASCUAL GELABERT

2. APOLÒNIA OLIVER RIBOT

3. CATERINA CIFRE PASCUAL

4. BARTOMEU TORRES CERDÀ

5. MARTÍ SÀEZ MADRONA

6. MARIA ANTÒNIA PALOU SERRA

7. M. LOURDES JUAN FERRER

8. ALÍCIA GÓMEZ PALLEROLA

9. JOAN RAMON BOSCH SANGRONIZ

10. ANTONI MARQUET PASQUAL

TOT-EL PI (TOTS-ELPI)

1. BARTOMEU CIFRE OCHOGAVIA

2. JOSEP MARQUET CERDÀ

3. FRANCISCA GAMUNDI FRONTERA

4. MATEU SOLER ESTRANY

5. MAITE VASALLO VILAR

6. MARIA PETRA BUADES CIFRE

7. JOSE LUIS PONS CIFRE

8. JOAN RAMON MATEU TORANDELL

9. MARIA DELS ÀNGELS VALLORI SERVERA

10. MIGUEL ÁNGEL GONZÁLEZ CASTAÑO

11. JOAN PONS LLOMPART

12. MARINA CIFRE LORENZO

13. PERE ANTONI BORRÀS ROTGER

14. JUANA CIFRE MAYOL 15. ELKE STAMM

16. MIGUEL LLOBETA VIVES

17. FRANCISCA CERDÀ NADAL

Suplentes

1. MARGARIDA CANAVES CAMPOMAR

2. DOLORES BUSTAMANTE BUSTAMANTE

3. ANDRÉS FELIO BALLESTER PONS

4. ELIONOR TUGORES CIFRE

5. JOAN RAFEL COVAS MARIANO

6. ANTÒNIA SIMÓ PALOU

7. MARIA MAGDALENA MATHEU BIBILONI

8. RAFEL ALEXANDRE BALLESTER RIUTORT

Partido Socialista de Illes Balears (PSOE)

1. MARTI MARCH CERDA

2. MARIA JOSE JIMENEZ ESCRIBANO

3. ANTONI CANAVES CAPLLONCH

4. MARIA MORRO CIFRE

5. CATALINA CARBONELL TORRES

6. MATEU TUGORES VIVES

7. MARIA MAGDALENA BIBILONI VIVES

8. JOSUNE FERNANDEZ LOBO

9. JUAN CARLOS ROMERO SANCHEZ

10. JULIA SARRIO MONTAÑO

11. JUAN FERNANDEZ BORREGO

12. MARIA DEL MAR ROSSELLO ROFES

13. CRISTINA JIMENEZ PASTOR

14. ANTONI LLUIS GARCIA EXPOSITO

15. BERNAT LOPEZ PLOMER

16. CARME TERESA ALOMAR MASCARO

17. JOAN JOSEP MIR POLAR

Suplentes

1. ANTONIA MARIA FUSTER MOYA

2. CONSTANTIN RINCIOG

3. MARGA BARCELO DOMENECH

4. JAUME TERRASSA COMPANY

5. MIQUEL ALZAMORA XAMENA

6. JOSEFA MUÑOZ ORTEGA

7. MIGUEL CANAVES FERRAGUT

8. SARA GONZALEZ GOMEZ

9. GASPAR ROSSELLO NICOLAU

10. MARIA FRANCISCA RAMON PEREZ DE RADA  