VOX
1. DAVID GIL DE PAZ
2. JAVIER JURADO ALORDA
3. ANTONIO GUAL MONROIG
4. YOLANDA GUERRERO ROMERO
5. MARTA OLIVER FOSSE
6. ANDREU RAMOS FERRER
7. SONIA DE FRANCISCO DEL VALLE
8. JUAN ANTONIO MAURI-VERA REDONDO
9. ELVIRA DEL RIO DORADO
10. CRISTOBAL JOSE MERCADAL ALSINA
11. ROSA CLAR NICOLAS
Suplentes
1. ESCOLASTICO SOLANO BUSTAMANTE
2. JUAN ANTONIO DEVECCHI MAS
3. MARIA ARREZA COBOS
MÉS PER MALLORCA (MÉS)
1. PERE JOSEP BAUÇA FERRER
2. ANTÒNIA GUAL BAUZÀ
3. MOUNIR SADDIK EL KHAMSSI
4. FRANCESCA MARIA RIERA MATAS "KIKA"
5. LLORENÇ BOVER NICOLAU
6. PETRA REIXAC VICENS
7. RAFEL PASTOR BALLE
8. MARGALIDA RIERA TOMÀS
9. MARGALIDA RIERA SASTRE
10. JOAN FONT MASSOT
11. JOANA MARIA QUETGLAS ESTARELLAS
EL PI - PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS (EL PI)
1. SALVADOR FEMENIAS RIERA
2. MIQUEL JAUME HORRACH
3. VICTOR LOPEZ SANCHEZ
4. MAGDALENA MARQUEZ RIBOT
5. CATALINA BUJOSA BUJOSA
6. RAFEL FONT BAUZA
7. CATALINA GIBERT RIERA
8. MARIA MONSERRAT OLIVER FONT
9. GABRIEL SANCHO SBERT
10. NURIA JEZEQUEL SERRA
11. JOSE ROMERO GOMEZ
Suplentes
1. ANTONIO PASCUAL CARBONELL