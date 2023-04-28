 VOX

1. DAVID GIL DE PAZ

2. JAVIER JURADO ALORDA

3. ANTONIO GUAL MONROIG

4. YOLANDA GUERRERO ROMERO

5. MARTA OLIVER FOSSE

6. ANDREU RAMOS FERRER

7. SONIA DE FRANCISCO DEL VALLE

8. JUAN ANTONIO MAURI-VERA REDONDO

9. ELVIRA DEL RIO DORADO

10. CRISTOBAL JOSE MERCADAL ALSINA

11. ROSA CLAR NICOLAS

Suplentes

1. ESCOLASTICO SOLANO BUSTAMANTE

2. JUAN ANTONIO DEVECCHI MAS

3. MARIA ARREZA COBOS

MÉS PER MALLORCA (MÉS)

1. PERE JOSEP BAUÇA FERRER

2. ANTÒNIA GUAL BAUZÀ

3. MOUNIR SADDIK EL KHAMSSI

4. FRANCESCA MARIA RIERA MATAS "KIKA"

5. LLORENÇ BOVER NICOLAU

6. PETRA REIXAC VICENS

7. RAFEL PASTOR BALLE

8. MARGALIDA RIERA TOMÀS

9. MARGALIDA RIERA SASTRE

10. JOAN FONT MASSOT

11. JOANA MARIA QUETGLAS ESTARELLAS

EL PI - PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS (EL PI)

1. SALVADOR FEMENIAS RIERA

2. MIQUEL JAUME HORRACH

3. VICTOR LOPEZ SANCHEZ

4. MAGDALENA MARQUEZ RIBOT

5. CATALINA BUJOSA BUJOSA

6. RAFEL FONT BAUZA

7. CATALINA GIBERT RIERA

8. MARIA MONSERRAT OLIVER FONT

9. GABRIEL SANCHO SBERT

10. NURIA JEZEQUEL SERRA

11. JOSE ROMERO GOMEZ

Suplentes

1. ANTONIO PASCUAL CARBONELL  