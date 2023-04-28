VOX
1. FULGENCIO COLL BUCHER
2. MARGARITA DURAN VADELL (Independiente)
3. SANDRA CATALINA BARCELO SCHWARZ
4. IGNACIO ESTEBAN COMAMALA
5. SARA CERDO FRIAS
6. JERONIMA MAYANS BOSCH
7. JUAN ANTONIO ESTEBAN RODRIGUEZ
8. LUIS RAMON ACOSTA MARTINEZ
9. JOSE IGNACIO LAJO BRATOS
10. GIOVANA MENACHO SUAREZ
11. JOSE JUAN DE LA PEÑA VIDAL
12. JONATHAN VERGARA NAVARRO
13. EVELIN MELISSA RODRIGUEZ HIDALGO
14. LUIS RAUL ARENAS CAMPOS
15. CATHERINE LECOMTE RECULLEZ
16. ANTONIO FEDERICO CARRILLO ELKIN
17. SILVIA ALEJANDRA PACHECO FUICA
18. SANDRA FORTEZA ORTEGA
19. ADELA ROMERO RUIZ
20. FERMIN LANCHARRO MARIN
21. IWONA WIKTORIA PRZYBYLSKA DE ACOSTA
22. FRANCISCO ARELLANO SANCHEZ
23. ANTONIO JESUS CAPITAN GALINDO
24. OMAR EXPOSITO RIVERO
25. ANA ISABEL SALCEDO HERNANDEZ
26. MARIA VICTORIA MAESTRE PASCUAL
27. JUAN LUCAS ALFONSO PALMIERI
28. MARIA ANTONIA LEON MAYANS
29. JOSE BARCELO ALOMAR
Suplentes
1. JUAN MIGUEL PONSETI SAMPOL
2. MARIA DE LOURDES CERDO FRIAS
3. JORGE OMAR DAVID DIRASSAR
Crida per Palma - Alternativa Municipalista (CUP - CxP – AMUNT)
1. JERÒNIA BONNÍN ROCA
2. SARA BARCELÓ I BARCELÓ
3. MIQUEL CARBONELL AMER
4. ARIADNA SUARI RIVERA
5. JONÀS PÁEZ MARTÍNEZ
6. BALTASAR ("BALTI") PICORNELL LLADÓ
7. MARIA ROSA MAYOL LORENZO
8. JAUME GELABERT PERELLÓ ("PINYOL")
9. AGNÈS AMBROS COSTA
10. JOAN VILLALONGA LLAUGER
11. LAURA DORADO MARTORELL
12. MARC MORELL
13. BLANCA DOLORES RIBAS
14. ALEXANDRE ANTONI IBÁÑEZ FRAU
15. ALMA VIVES GALLEGO
16. FRANCESC BONNÍN RIPOLL
17. MARIA GELABERT OLIVER
18. PAU OLIVER MORENO
19. MARIBEL PUJOL BALLESTER
20. GONÇAL ARTUR LOPEZ NADAL
21. MARIA JOSEP LORENTE GARCIA
22. ANTONI FELIU POU
23. MARIA MARTÍN ESTARELLAS
24. JAUME CALAFELL I MASSANET
25. CLÀUDIA VALLCANERAS HERNANDEZ
26. SÒNIA DOMÈNECH MORRO
27. NEUS BLANCH VILAPLANA
28. MANEL V. DOMÈNECH BESTARD
29. NICOLAU ALONSO DOLS SALAS
Suplentes
1. MARCOS SUMAVIELLE RODRÍGUEZ
2. CLÀUDIA TRUYOLS GROSSI
MÉS PER MALLORCA (MÉS)
1. NEUS TRUYOL CAIMARI
2. MIQUEL ÀNGEL CONTRERAS RAMIS
3. KIKA COLL BORRÀS
4. MIQUEL ÀNGEL BARCELÓ CORTÉS
5. FRANCISCA MIR SOCÍAS
6. DAVID PUJOL MULET (Independiente)
7. FRANCISCA NIELL LLABRÉS
8. CHEMA FERRER CORTADA
9. UTA MARIA GRITSCHKE
10. JOAN FONT ROSSILLO
11. MARIA BELÉN ÁLVAREZ CARDONA (Independiente)
12. MARCOS AUGUSTO LLADÓ
13. NATIVITAT SOLIVELLAS AGUILÓ
14. JOSEP MANUEL GOMÉZ GONZÁLEZ "J.M. VIDAL-ILLANES"
15. JERÒNIMA MARIA PALMER VICTORY
16. ANTONIO VILLALONGA ROTGER (Independiente)
17. AINA MARIA PICÓ MESTRE
18. BIEL GONZÁLEZ DEL VALLE FORTEZA
19. MARIA AGUSTINA FERNÁNDEZ PERIAGO
20. JAUME IGNASI PAYERAS ALZINA
21. CARME VERDAGUER AGUILÓ (Independiente)
22. ANTONI LLUÍS TROBAT ALEMANY
23. MARIA BARCELÓ MOREY (Independiente)
24. JOSEP BENEDICTO LACOMBA
25. DOLORS FORTESA-REI BORRELLERES
26. ANTONI JOSEP VERGER MARTÍNEZ
27. MARIA BONNÍN CORTÉS
28. MARGALIDA CAPELLÀ ROIG
29. ANTONI NOGUERA ORTEGA
Suplentes
1. LOURDES MARTÍN CLEMENTE
2. JOSEP FIOL FEMENIA
3. MARIA BALLESTER MUNAR
4. JUAN DIEGO GARCIA SALOM
5. ROSA ISABEL MASCARÓ PÉREZ
6. MARTA GUIJARRO MAS
7. ALEJANDRO GUARDIOLA SELFA
PARTIDO POPULAR (PP)
1. JAIME MARTÍNEZ LLABRÉS
2. JOSÉ JAVIER BONET DÍAZ
3. MARÍA DE LOURDES ROCA CALAFELL
4. ÓSCAR FIDALGO BESTARD
5. MARÍA MERCEDES CELESTE PALMERO
6. SALVADOR MOLL POU
7. LLORENÇ GUILLEM BAUZÁ DE KEIZER
8. BELÉN SOTO MATEU
9. ANTONIO DEUDERO MAYANS
10. GUADALUPE FERRER MELGAREJO
11. MARÍA LUISA MARQUÉS RATTIER
12. MIGUEL BUSQUETS SALOM
13. FRANCISCA ROSA SAMPOL MOYÁ
14. JUAN ANTONIO TORMO ROCA
15. BARTOLOMÉ ABAD SOCÍAS
16. Mª DEL CARMEN ESPARZA MORALES
17. LUIS CLAR BARCELÓ
18. NATIVIDAD RIERA SUREDA
19. JOSÉ LUIS IGLESIAS CABALLÉ
20. ANTONIO ROMÁN MEDINA
21. CIPRIANA OLMO OLMO
22. ANTONIO SERVER NAVARRO
23. FRANCISCO SALVÁ GALLEGO
24. JOSÉ LUIS HARO MÁRQUEZ
25. ZULEMA DELGADO AMAYA
26. JOSE MARÍA NOGUERA VERT
27. MARÍA DE LOS ÁNGELES DUEÑAS TENEDOR
28. FRANCISCA BENNÁSAR TOUS
29. JUAN FAGEDA AUBERT
Suplentes
1. GASPAR OLIVER JUAN
2. CARMEN LLITERAS ARAÑÓ
3. CRISTINA GRAUPERA GUTIÉRREZ
4. RAFAEL PASTOR ANTEQUERA
5. RUBÉN PUMAR PÉREZ
6. JUAN MANUEL MARTÍN COBALEA
7. PATRICIA MARÍA DÍAZ ORS
8. DOLORES MARTÍNEZ ROMERO
9. BARTOLOMÉ LLADONET SALVÁ
10. JAIME REBOLLO UREÑA
Partido Socialista de las Islas Baleares (PSIB-PSOE)
1. JOSE FRANCISCO HILA VARGAS
2. ROSARIO SANCHEZ GRAU
3. FRANCISCO DUCROS SALVA
4. ANGELICA PASTOR MONTERO
5. FRANCESC JOSEP DALMAU FORTUNY
6. ELENA NAVARRO DUCH
7. OSCAR MANUEL CEREIJO MENDEZ
8. SILVANA GONZALEZ SAN MARTIN
9. DANIEL OLIVEIRA DE SOUZA
10. MARIA ISABEL GONZALEZ CARRASCO
11. JOSE MARTINEZ GARCIA
12. PATRICIA LOPEZ SANCHEZ
13. VICTOR MANUEL FERNANDEZ JARAIZ
14. PATRICIA SASTRE MARTIN
15. FRANCISCO ANTONIO PERIS LUQUE
16. JOSEFA DEL SACRAMENTO VACA MARTIN – BEJARANO
17. MANUEL FERNANDEZ BLANCO
18. CATALINA ALCOVER PONS
19. SERGIO GOMEZ REYES
20. ENCARNACION PALOMINO SANCHEZ
21. KARIM BAKHAT HAYANI
22. IRENE NOMBELA OVALLE
23. JESUS MANUEL GRANADO CERDA
24. HAZAL ALTINBAS SUNGUR
25. JOSE MARIA GONZALEZ NAVARRO
26. VICENTA BARQUERO SOCIAS
27. MIGUEL ROMERO CADIZ
28. ALICIA HOMS GINEL
29. ANTONIO FERNANDO TARABINI - CASTELLANI CABOT
Suplentes
1. MARIA JOSEFA CASTRO DE LA FUENTE
2. LUIS SUREDA DIAZ
3. PETRA BALLESTER DEYA
RESET-REINICIO POLITICO (RESET)
1. JOSE MARIA BUJOSA PALMER
2. ESPERANZA MACARENA CABALLERO GARRIDO
3. MANUEL GÓMEZ MARTINEZ
4. MARIA DEL CARME BUJOSA VALERO
5. MANUEL MORAL JIMENEZ
6. JESICA CABALLERO GARRIDO
7. MIGUEL ALEJO GARAU FONS
8. SARAY CABALLERO GARRIDO
9. JAIME BUJOSA VALERO
10. BARABAR MARIA TOMAS QUETGLAS
11. BARTOLOME SANCHO ROSELLO
12. CARMEN VALERO CASTILLO
13. JUAN ANTONIO MONTERO CABALLERO
14. MARGARITA ESTELA BENITO
15. FLORENCIO DE PRADA CAJA
16. MARIA JESUS TORRES GONZALEZ
17. RAMON DIAZ BALLESTEROS
18. INES SAENZ ORTIZ
19. JUAN JESUS RAMOS MARTIN
20. CARMEN MORENO MORENO
21. CRISTOBAL RUIZ MARTINEZ
22. MAYURI ADELAIDA NAVARRETE ZAMBRANO
23. SEBASTIAN GUTIERREZ ONIEVA
24. MARIA JESUS RAMOS ESTELA
25. JUAN ORDOÑEZ GARCIA
26. ENRIQUETA CASTELLÓ KLEIN
27. JOSE ANTONIO GARZON FERNÁNDEZ
28. ANA MARIA GALLEGOS RODRIGUEZ
29. JULIO PANTOJA ALABARCE
Suplentes
1. NOELIA MIRO MATAS
2. MANUEL MARTIN RUIZ
3. DARLY ANDREA NOGUERA ESCOBAR
EL PI - PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS (EL PI)
1. CARLES CABRERA VILLALONGA
2. COLOMA BOVER GARCIAS
3. ANTONI CRESPÍ LLABRÉS
4. CATALINA CARMEN BARCELÓ ANTÚNEZ
5. PEDRO CASTRO VERGER
6. COLLETTE ESONO CAÑUDA
7. JORDI PRUNÉS MOYÀ
8. ANTONIA ADROVER MESQUIDA
9. FRANCESC XAVIER GRANADOS COLL
10. MARIA CATALINA SERRANO CRESPÍ
11. MIGUEL BERNARDO AMENGUAL I SANSÓ
12. NOELIA MARÍN SUGRAÑES
13. JUAN JOSÉ SIMÓN NAVARRO
14. JULIA IRENE ALMAGRO TERRASSA
15. CARLOS MAS RIGO
16. INGRID LEÓN CÁCERES
17. ANTONI MIRA NAVARRO
18. SILVIA MEDINA FORNAS
19. PERE MIQUEL PUIG GUERRERO
20. GLORIA RUIZ BORT
21. JUAN LUIS ARENAS GARCIA
22. FRANCISCA AMENGUAL GELABERT
23. GUY ALBERT FRANÇOIS STEFFEN
24. JUANA RUIZ NAVARRO
25. GIL PANADÉS PIZÁ
26. XISCA QUES RUIZ
27. JOSEP MIQUEL JORDI PALMER MERCADER
28. MARIA CRISTINA COLOM LLOMPART
29. JOSEP MELIÀ QUES
Suplentes
1. EDUARD CAÑELLAS PLANAS
2. MARIA GENOVEVA BOYERAS PASCUAL
3. JUAN RAFAEL CASASNOVAS ADELL
4. MARGARITA RIBAS RAMIS
5. BORJA CRUCELAEGUI OJANGUREN
6. MARIA ANTONIA ROMAGUERA OLIVER
7. ALEJANDRO TUR FERRER
8. JUANA EVA PUJOL BATTREL
9. DAMIÀ PERELLÓ FEMENIA 10. JUANA CRISTINA FIOL FLUIXÀ
COALICIÓ PER BALEARS (CperB)
1. JOSEP LLUIS BAUZÁ SIMÓ
2. JUANA MARÍA OLIVER PALAZÓN
3. FRANCISCO AMENGUAL ORFILA
4. EVELIN COROMOTO MONTIEL YSTURIZ
5. ARIEL FELIPE ECHEVERRÍA OVIEDO
6. ALBA FORTEZA GALINDO
7. YURI OLIVER GUERRERO CORNEJO
8. LUCÍA SERRANO NAVARRO
9. WALTER RAÚL LEDESMA SANTILLÁN
10. IRIS DEL CARMEN GAMBOA FARIAS
11. SEBASTIAN SERRA LLOMPART
12. JOSEPHINE NDUKU MWEU KITHUKU
13. GABRIEL FEMENÍAS TUR
14. NOELIA OLIVER ALCOLEA
15. JOSÉ LUIS IGLESIAS BOTANA
16. LIGIA LILIBETH VÁSQUEZ SÁEZ
17. JOSÉ MANUEL DUARTE GARCÍA
18. MARÍA LUISA VIDAL FUERTES
19. JAIME VIVERO MONASTERIO
20. VALQUIS IRENE CADENA ROSALES
21. ROGELIO BALMONTE ALIFANTE
22. MARÍA DE LOS ÁNGELES SALOM GONZÁLEZ
23. MAMADOU SARR DIATTA
24. MARÍA LUISA GALINDO BARATA
25. HUGO EDUARDO BRINDZA ROJO
26. DECSY MARLENE MARQUINEZ DELGADO
27. SIMAR DE SOUZA DA COSTA
28. UMBELINA GARCÍA CALVO
29. MANUEL CARLOS PURRIÑOS SEGOVIA
Suplentes
1. MARÍA DEL PILAR PORRAS GARCÍA
2. RUBÉN DARIO SANTOS HERNÁNDEZ
3. MARÍA CRISTINA FERNÁNDEZ LEÓN
4. FERNANDO MARÍA GILABERT DELGADO
5. LUZ MARY CÁCERES MARTÍNEZ
6. TAJUDEEN OLAYIWOLA OLADEINDE ADEBAYO
7. MARIA DEL CARMEN MONTOYA LÓPEZ
8. JUAN EUSEBIO CORROCHANO COMAS
9. BELKIS GIANELLA GUERRERO CADENA
CIUDADANOS-PARTIDO DE LA CIUDADANIA (Cs)
1. EVA MARÍA POMAR JUAN
2. JUAN MANUEL GÓMEZ GORDIOLA
3. ALEJANDRO PEDRO VALDIVIA SCHNEIDER
4. JACINTA PILAR GALINDO GONZÁLEZ
5. MIGUEL ÁNGEL AGUILÓ MARTÍNEZ
6. MARC RIERA FÉLIX
7. PABLO ÁLVAREZ-UDE PARDO
8. ESTÍBALIZ IZQUIERDO GUTIÉRREZ
9. ITZIARA BIAYNA HUGUET
10. MÓNICA BEATRIZ GARRAMUÑO LÓPEZ (Independiente)
11. JUAN MUÑOZ DE LEÓN
12. KARIM DESIRÉE ORTUÑO LIÑANA
13. EDUARDO SANJUAN ARIAS
14. CATALINA ESCANDELL MARTÍNEZ
15. MIGUEL ANTONIO TIMONER SALVÁ
16. RUBÉN ENRIQUE LLULL
17. MARTA TIMONER SALVÁ
18. ALBERTO BARTOLOMÉ DE BLAS GUASP
19. MERCEDES MARTÍNEZ LÓPEZ-SELA (Independiente)
20. LUIS FRANCISCO CHIQUERO CABALLERO
21. FRANCISCO JOSE MARTÍNEZ ESTEVA
22. NICOLÁS GALISTEO PADILLA
23. MARÍA NIEVES JUAN RULLÁN
24. ENRICH BOSCH TOUS
25. ANTONIA CORTÉS MIRÓ
26. RAÚL ENSEÑAT GALINDO
27. RAÚL BAR ACEDO
28. ALICIA VERAS GARCÍA
29. MARÍA BELÉN BOSCH VÁZQUEZ (Independiente)
PROGRESO EN VERDE PACMA (PROGRESO EN VERDE PACMA
1. GUILLERMO AMENGUAL CANTALLOPS (PROGRESO EN VERDE)
2. ARANTZAZU LAGUNA TRUJILLO (PROGRESO EN VERDE)
3. ESTHER CONTIOSO PRADO (PROGRESO EN VERDE)
4. ANTONIA FERNANDEZ HERNANDEZ (PROGRESO EN VERDE)
5. JOSE MANUEL GARCIA GONZALEZ (PROGRESO EN VERDE)
6. ARANTXA RIBAS PEDRERO (PROGRESO EN VERDE)
7. NEUS BROTO PACHIARDI (PROGRESO EN VERDE)
8. FRANCISCA VALIENTE MARTINEZ (PROGRESO EN VERDE)
9. BLAS CAÑON REGUERA (PROGRESO EN VERDE)
10. JUAN FELIPE ORAMAS HERNANDEZ (PROGRESO EN VERDE)
11. MARIA REMEDIOS GARCIA CASTILLO (PARTIDO ANIMALISTA CON EL MEDIO AMBIENTE)
12. JUAN EUGENIO PONS LLADO (PROGRESO EN VERDE)
13. ANDREA RODRIGUEZ CARRERAS (PARTIDO ANIMALISTA CON EL MEDIO AMBIENTE)
14. MONTSERRAT JUAN RODRIGUEZ (PARTIDO ANIMALISTA CON EL MEDIO AMBIENTE)
15. LLORENÇ PASCUAL VIVES (PARTIDO ANIMALISTA CON EL MEDIO AMBIENTE)
16. MARGARITA MERCEDES DIAZ QUILEZ (PARTIDO ANIMALISTA CON EL MEDIO AMBIENTE)
17. MARIA TERESA FERNANDEZ FERNANDEZ (PARTIDO ANIMALISTA CON EL MEDIO AMBIENTE)
18. MARIA ISABEL MARTINEZ RODENAS (PARTIDO ANIMALISTA CON EL MEDIO AMBIENTE)
19. SALVADOR MOLL HERRERO (PARTIDO ANIMALISTA CON EL MEDIO AMBIENTE)
20. CARLOS GALLEGO PEREZ (PARTIDO ANIMALISTA CON EL MEDIO AMBIENTE)
21. MARIA ISABEL VELO PALLEIRO (PROGRESO EN VERDE)
22. MARINA SANCHEZ LOPEZ (PROGRESO EN VERDE)
23. CINTIA DELGADO GONZALEZ (PROGRESO EN VERDE)
24. LLORENÇ PASCUAL COLL (PARTIDO ANIMALISTA CON EL MEDIO AMBIENTE)
25. MANUEL LARA RAIGADA (PARTIDO ANIMALISTA CON EL MEDIO AMBIENTE)
26. ROSARIO PEREZ NOGUERA (PROGRESO EN VERDE)
27. AFRICA GARCIA CARCELES (PROGRESO EN VERDE)
28. FRANCISCO JAVIER VICTOR PINA CARILLA (PARTIDO ANIMALISTA CON EL MEDIO AMBIENTE)
29. FRANCISCO GONZALEZ BENITO (PARTIDO ANIMALISTA CON EL MEDIO AMBIENTE)
Suplentes
1. CAROLINA FUENTES ANDUJAR (PROGRESO EN VERDE)
2. DELIA MARTINEZ FLORES (PROGRESO EN VERDE)
3. JOSE MANUEL MIÑANO LINDE (PARTIDO ANIMALISTA CON EL MEDIO AMBIENTE)
UNIDAS PODEMOS (EUIB - UNIDAS PODEMOS)
1. LUCÍA MIRIAM MUÑOZ ALDA
2. JESÚS JOAN JURADO SEGUÍ
3. CLAUDIA COSTA DEL RÍO
4. JUAN JOSÉ MARTÍNEZ RIERA
5. ANA ROSA ABEJÓN CALLEJA
6. CATARINA BARCELÓ MOREY
7. YANKO IVAN MORALES SILVA
8. GRISELDA SUBIRÀ PAGÉS
9. JORDI VILÀ ALBAREDA
10. DIEGO BERMÚDEZ BENNASSAR
11. MERITXELL ESQUIROL SALOM
12. JUAN CRUZ CARRASCO VILLAVERDE
13. PILAR SANTANDER VILCHEZ
14. PILAR VILLEGAS HERRERA
15. JAVIER RUBIO GARCÍA
16. JULIÁN CLARAMUNT MARCO
17. Mª ROSARIO NAVARRO GIMENEZ
18. MARINA CRESPÍ GÓMEZ
19. JOHN ANDRES ARCOS ARCOS
20. Mª ASUNCIÓN CASTRILLO PÉREZ
21. LAURA DURÁN PÉREZ
22. SILVIA BUENDÍA SÁNCHEZ
23. ENRIQUE VIETEZ NOVOA
24. Mª DEL MAR MAS IGLESIAS
25. JOSÉ LUIS VALDÉS ALIAS
26. ANA MARÍA VIVANCOS VILCHES
27. MIGUEL MASCARÓ CARRERA
28. LAURA PÉREZ REOL
29. ALBERTO JARABO VICENTE
Suplentes
1. GUILLERMO BEZZINA SANCHEZ-BARCAIZTEGUI
2. ALEJANDRA MARTÍNEZ VELASCO
PROYECTO LIBERAL ESPAÑOL (P.LI.E.)
1. FRANCISCO FERNANDEZ OCHOA
2. EDUARDA CAMPOS RODRIGUEZ
3. JOSE MARIA MULET TORRES
4. YUSMELY JOSEFINA CORONADO CORONADO
5. RAFAEL DURAN LUCENA
6. ISABEL RISQUEZ ALAEZ
7. MIGUEL SILVA MONTAÑES
8. SUSANA MELGAREJO FRANCONETTI
9. LUIS GONZALEZ DEL VALLE MUNTANER
10. DOLORES GARCIA HERNANDEZ
11. JUAN CARLOS FERNANDEZ SIQUIER
12. MARGARITA MUGICA PALACIOS
13. ANTONIO RAMOS LOPEZ
14. MARIA ANTONIA VILLALONGA COMPANY
15. JOSE MELGAREJO GARCIA
16. FRANCISCA SANTAMARIA BAUZA
17. LUIS MIGUEL SERRA DELGADO
18. ANTONIA FRANCONETTI HERNANDEZ
19. JUAN MARTIN CAPO BELMAN
20. CARMEN MANZANO AMAYA
21. RAMON CARAMAZANA CERECINOS
22. DOLORES FIGUEROA LUNA
23. DAVID GARCIA CORONADO
24. PAULA ESTADES CASTELL
25. FRANCISCO FRANCONETTI FIGUEROA
26. JUANA ANTONIA SANSO SANSO
27. JUAN CARLOS GUAL CALDENTEY
28. CECILIA MULET JIMENEZ
29. FRANCISCO JOSE BONNIN BONNIN
Suplentes
1. ENCARNACION OCHOA SANCHEZ
2. FRANCISCO FRANCONETTI HERNANDEZ
3. PILAR VERD CLEMENTE