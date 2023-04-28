 VOX

1. FULGENCIO COLL BUCHER

2. MARGARITA DURAN VADELL (Independiente)

3. SANDRA CATALINA BARCELO SCHWARZ

4. IGNACIO ESTEBAN COMAMALA

5. SARA CERDO FRIAS

6. JERONIMA MAYANS BOSCH

7. JUAN ANTONIO ESTEBAN RODRIGUEZ

8. LUIS RAMON ACOSTA MARTINEZ

9. JOSE IGNACIO LAJO BRATOS

10. GIOVANA MENACHO SUAREZ

11. JOSE JUAN DE LA PEÑA VIDAL

12. JONATHAN VERGARA NAVARRO

13. EVELIN MELISSA RODRIGUEZ HIDALGO

14. LUIS RAUL ARENAS CAMPOS

15. CATHERINE LECOMTE RECULLEZ

16. ANTONIO FEDERICO CARRILLO ELKIN

17. SILVIA ALEJANDRA PACHECO FUICA

18. SANDRA FORTEZA ORTEGA

19. ADELA ROMERO RUIZ

20. FERMIN LANCHARRO MARIN

21. IWONA WIKTORIA PRZYBYLSKA DE ACOSTA

22. FRANCISCO ARELLANO SANCHEZ

23. ANTONIO JESUS CAPITAN GALINDO

24. OMAR EXPOSITO RIVERO

25. ANA ISABEL SALCEDO HERNANDEZ

26. MARIA VICTORIA MAESTRE PASCUAL

27. JUAN LUCAS ALFONSO PALMIERI

28. MARIA ANTONIA LEON MAYANS

29. JOSE BARCELO ALOMAR

Suplentes

1. JUAN MIGUEL PONSETI SAMPOL

2. MARIA DE LOURDES CERDO FRIAS

3. JORGE OMAR DAVID DIRASSAR

Crida per Palma - Alternativa Municipalista (CUP - CxP – AMUNT)

1. JERÒNIA BONNÍN ROCA

2. SARA BARCELÓ I BARCELÓ

3. MIQUEL CARBONELL AMER

4. ARIADNA SUARI RIVERA

5. JONÀS PÁEZ MARTÍNEZ

6. BALTASAR ("BALTI") PICORNELL LLADÓ

7. MARIA ROSA MAYOL LORENZO

8. JAUME GELABERT PERELLÓ ("PINYOL")

9. AGNÈS AMBROS COSTA

10. JOAN VILLALONGA LLAUGER

11. LAURA DORADO MARTORELL

12. MARC MORELL

13. BLANCA DOLORES RIBAS

14. ALEXANDRE ANTONI IBÁÑEZ FRAU

15. ALMA VIVES GALLEGO

16. FRANCESC BONNÍN RIPOLL

17. MARIA GELABERT OLIVER

18. PAU OLIVER MORENO

19. MARIBEL PUJOL BALLESTER

20. GONÇAL ARTUR LOPEZ NADAL

21. MARIA JOSEP LORENTE GARCIA

22. ANTONI FELIU POU

23. MARIA MARTÍN ESTARELLAS

24. JAUME CALAFELL I MASSANET

25. CLÀUDIA VALLCANERAS HERNANDEZ

26. SÒNIA DOMÈNECH MORRO

27. NEUS BLANCH VILAPLANA

28. MANEL V. DOMÈNECH BESTARD

29. NICOLAU ALONSO DOLS SALAS

Suplentes

1. MARCOS SUMAVIELLE RODRÍGUEZ

2. CLÀUDIA TRUYOLS GROSSI

MÉS PER MALLORCA (MÉS)

1. NEUS TRUYOL CAIMARI

2. MIQUEL ÀNGEL CONTRERAS RAMIS

3. KIKA COLL BORRÀS

4. MIQUEL ÀNGEL BARCELÓ CORTÉS

5. FRANCISCA MIR SOCÍAS

6. DAVID PUJOL MULET (Independiente)

7. FRANCISCA NIELL LLABRÉS

8. CHEMA FERRER CORTADA

9. UTA MARIA GRITSCHKE

10. JOAN FONT ROSSILLO

11. MARIA BELÉN ÁLVAREZ CARDONA (Independiente)

12. MARCOS AUGUSTO LLADÓ

13. NATIVITAT SOLIVELLAS AGUILÓ

14. JOSEP MANUEL GOMÉZ GONZÁLEZ "J.M. VIDAL-ILLANES"

15. JERÒNIMA MARIA PALMER VICTORY

16. ANTONIO VILLALONGA ROTGER (Independiente)

17. AINA MARIA PICÓ MESTRE

18. BIEL GONZÁLEZ DEL VALLE FORTEZA

19. MARIA AGUSTINA FERNÁNDEZ PERIAGO

20. JAUME IGNASI PAYERAS ALZINA

21. CARME VERDAGUER AGUILÓ (Independiente)

22. ANTONI LLUÍS TROBAT ALEMANY

23. MARIA BARCELÓ MOREY (Independiente)

24. JOSEP BENEDICTO LACOMBA

25. DOLORS FORTESA-REI BORRELLERES

26. ANTONI JOSEP VERGER MARTÍNEZ

27. MARIA BONNÍN CORTÉS

28. MARGALIDA CAPELLÀ ROIG

29. ANTONI NOGUERA ORTEGA

Suplentes

1. LOURDES MARTÍN CLEMENTE

2. JOSEP FIOL FEMENIA

3. MARIA BALLESTER MUNAR

4. JUAN DIEGO GARCIA SALOM

5. ROSA ISABEL MASCARÓ PÉREZ

6. MARTA GUIJARRO MAS

7. ALEJANDRO GUARDIOLA SELFA

PARTIDO POPULAR (PP)

1. JAIME MARTÍNEZ LLABRÉS

2. JOSÉ JAVIER BONET DÍAZ

3. MARÍA DE LOURDES ROCA CALAFELL

4. ÓSCAR FIDALGO BESTARD

5. MARÍA MERCEDES CELESTE PALMERO

6. SALVADOR MOLL POU

7. LLORENÇ GUILLEM BAUZÁ DE KEIZER

8. BELÉN SOTO MATEU

9. ANTONIO DEUDERO MAYANS

10. GUADALUPE FERRER MELGAREJO

11. MARÍA LUISA MARQUÉS RATTIER

12. MIGUEL BUSQUETS SALOM

13. FRANCISCA ROSA SAMPOL MOYÁ

14. JUAN ANTONIO TORMO ROCA

15. BARTOLOMÉ ABAD SOCÍAS

16. Mª DEL CARMEN ESPARZA MORALES

17. LUIS CLAR BARCELÓ

18. NATIVIDAD RIERA SUREDA

19. JOSÉ LUIS IGLESIAS CABALLÉ

20. ANTONIO ROMÁN MEDINA

21. CIPRIANA OLMO OLMO

22. ANTONIO SERVER NAVARRO

23. FRANCISCO SALVÁ GALLEGO

24. JOSÉ LUIS HARO MÁRQUEZ

25. ZULEMA DELGADO AMAYA

26. JOSE MARÍA NOGUERA VERT

27. MARÍA DE LOS ÁNGELES DUEÑAS TENEDOR

28. FRANCISCA BENNÁSAR TOUS

29. JUAN FAGEDA AUBERT

Suplentes

1. GASPAR OLIVER JUAN

2. CARMEN LLITERAS ARAÑÓ

3. CRISTINA GRAUPERA GUTIÉRREZ

4. RAFAEL PASTOR ANTEQUERA

5. RUBÉN PUMAR PÉREZ

6. JUAN MANUEL MARTÍN COBALEA

7. PATRICIA MARÍA DÍAZ ORS

8. DOLORES MARTÍNEZ ROMERO

9. BARTOLOMÉ LLADONET SALVÁ

10. JAIME REBOLLO UREÑA

Partido Socialista de las Islas Baleares (PSIB-PSOE)

1. JOSE FRANCISCO HILA VARGAS

2. ROSARIO SANCHEZ GRAU

3. FRANCISCO DUCROS SALVA

4. ANGELICA PASTOR MONTERO

5. FRANCESC JOSEP DALMAU FORTUNY

6. ELENA NAVARRO DUCH

7. OSCAR MANUEL CEREIJO MENDEZ

8. SILVANA GONZALEZ SAN MARTIN

9. DANIEL OLIVEIRA DE SOUZA

10. MARIA ISABEL GONZALEZ CARRASCO

11. JOSE MARTINEZ GARCIA

12. PATRICIA LOPEZ SANCHEZ

13. VICTOR MANUEL FERNANDEZ JARAIZ

14. PATRICIA SASTRE MARTIN

15. FRANCISCO ANTONIO PERIS LUQUE

16. JOSEFA DEL SACRAMENTO VACA MARTIN – BEJARANO

17. MANUEL FERNANDEZ BLANCO

18. CATALINA ALCOVER PONS

19. SERGIO GOMEZ REYES

20. ENCARNACION PALOMINO SANCHEZ

21. KARIM BAKHAT HAYANI

22. IRENE NOMBELA OVALLE

23. JESUS MANUEL GRANADO CERDA

24. HAZAL ALTINBAS SUNGUR

25. JOSE MARIA GONZALEZ NAVARRO

26. VICENTA BARQUERO SOCIAS

27. MIGUEL ROMERO CADIZ

28. ALICIA HOMS GINEL

29. ANTONIO FERNANDO TARABINI - CASTELLANI CABOT

Suplentes

1. MARIA JOSEFA CASTRO DE LA FUENTE

2. LUIS SUREDA DIAZ

3. PETRA BALLESTER DEYA

RESET-REINICIO POLITICO (RESET)

1. JOSE MARIA BUJOSA PALMER

2. ESPERANZA MACARENA CABALLERO GARRIDO

3. MANUEL GÓMEZ MARTINEZ

4. MARIA DEL CARME BUJOSA VALERO

5. MANUEL MORAL JIMENEZ

6. JESICA CABALLERO GARRIDO

7. MIGUEL ALEJO GARAU FONS

8. SARAY CABALLERO GARRIDO

9. JAIME BUJOSA VALERO

10. BARABAR MARIA TOMAS QUETGLAS

11. BARTOLOME SANCHO ROSELLO

12. CARMEN VALERO CASTILLO

13. JUAN ANTONIO MONTERO CABALLERO

14. MARGARITA ESTELA BENITO

15. FLORENCIO DE PRADA CAJA

16. MARIA JESUS TORRES GONZALEZ

17. RAMON DIAZ BALLESTEROS

18. INES SAENZ ORTIZ

19. JUAN JESUS RAMOS MARTIN

20. CARMEN MORENO MORENO

21. CRISTOBAL RUIZ MARTINEZ

22. MAYURI ADELAIDA NAVARRETE ZAMBRANO

23. SEBASTIAN GUTIERREZ ONIEVA

24. MARIA JESUS RAMOS ESTELA

25. JUAN ORDOÑEZ GARCIA

26. ENRIQUETA CASTELLÓ KLEIN

27. JOSE ANTONIO GARZON FERNÁNDEZ

28. ANA MARIA GALLEGOS RODRIGUEZ

29. JULIO PANTOJA ALABARCE

Suplentes

1. NOELIA MIRO MATAS

2. MANUEL MARTIN RUIZ

3. DARLY ANDREA NOGUERA ESCOBAR

EL PI - PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS (EL PI)

1. CARLES CABRERA VILLALONGA

2. COLOMA BOVER GARCIAS

3. ANTONI CRESPÍ LLABRÉS

4. CATALINA CARMEN BARCELÓ ANTÚNEZ

5. PEDRO CASTRO VERGER

6. COLLETTE ESONO CAÑUDA

7. JORDI PRUNÉS MOYÀ

8. ANTONIA ADROVER MESQUIDA

9. FRANCESC XAVIER GRANADOS COLL

10. MARIA CATALINA SERRANO CRESPÍ

11. MIGUEL BERNARDO AMENGUAL I SANSÓ

12. NOELIA MARÍN SUGRAÑES

13. JUAN JOSÉ SIMÓN NAVARRO

14. JULIA IRENE ALMAGRO TERRASSA

15. CARLOS MAS RIGO

16. INGRID LEÓN CÁCERES

17. ANTONI MIRA NAVARRO

18. SILVIA MEDINA FORNAS

19. PERE MIQUEL PUIG GUERRERO

20. GLORIA RUIZ BORT

21. JUAN LUIS ARENAS GARCIA

22. FRANCISCA AMENGUAL GELABERT

23. GUY ALBERT FRANÇOIS STEFFEN

24. JUANA RUIZ NAVARRO

25. GIL PANADÉS PIZÁ

26. XISCA QUES RUIZ

27. JOSEP MIQUEL JORDI PALMER MERCADER

28. MARIA CRISTINA COLOM LLOMPART

29. JOSEP MELIÀ QUES

Suplentes

1. EDUARD CAÑELLAS PLANAS

2. MARIA GENOVEVA BOYERAS PASCUAL

3. JUAN RAFAEL CASASNOVAS ADELL

4. MARGARITA RIBAS RAMIS

5. BORJA CRUCELAEGUI OJANGUREN

6. MARIA ANTONIA ROMAGUERA OLIVER

7. ALEJANDRO TUR FERRER

8. JUANA EVA PUJOL BATTREL

9. DAMIÀ PERELLÓ FEMENIA 10. JUANA CRISTINA FIOL FLUIXÀ

COALICIÓ PER BALEARS (CperB)

1. JOSEP LLUIS BAUZÁ SIMÓ

2. JUANA MARÍA OLIVER PALAZÓN

3. FRANCISCO AMENGUAL ORFILA

4. EVELIN COROMOTO MONTIEL YSTURIZ

5. ARIEL FELIPE ECHEVERRÍA OVIEDO

6. ALBA FORTEZA GALINDO

7. YURI OLIVER GUERRERO CORNEJO

8. LUCÍA SERRANO NAVARRO

9. WALTER RAÚL LEDESMA SANTILLÁN

10. IRIS DEL CARMEN GAMBOA FARIAS

11. SEBASTIAN SERRA LLOMPART

12. JOSEPHINE NDUKU MWEU KITHUKU

13. GABRIEL FEMENÍAS TUR

14. NOELIA OLIVER ALCOLEA

15. JOSÉ LUIS IGLESIAS BOTANA

16. LIGIA LILIBETH VÁSQUEZ SÁEZ

17. JOSÉ MANUEL DUARTE GARCÍA

18. MARÍA LUISA VIDAL FUERTES

19. JAIME VIVERO MONASTERIO

20. VALQUIS IRENE CADENA ROSALES

21. ROGELIO BALMONTE ALIFANTE

22. MARÍA DE LOS ÁNGELES SALOM GONZÁLEZ

23. MAMADOU SARR DIATTA

24. MARÍA LUISA GALINDO BARATA

25. HUGO EDUARDO BRINDZA ROJO

26. DECSY MARLENE MARQUINEZ DELGADO

27. SIMAR DE SOUZA DA COSTA

28. UMBELINA GARCÍA CALVO

29. MANUEL CARLOS PURRIÑOS SEGOVIA

Suplentes

1. MARÍA DEL PILAR PORRAS GARCÍA

2. RUBÉN DARIO SANTOS HERNÁNDEZ

3. MARÍA CRISTINA FERNÁNDEZ LEÓN

4. FERNANDO MARÍA GILABERT DELGADO

5. LUZ MARY CÁCERES MARTÍNEZ

6. TAJUDEEN OLAYIWOLA OLADEINDE ADEBAYO

7. MARIA DEL CARMEN MONTOYA LÓPEZ

8. JUAN EUSEBIO CORROCHANO COMAS

9. BELKIS GIANELLA GUERRERO CADENA

CIUDADANOS-PARTIDO DE LA CIUDADANIA (Cs)

1. EVA MARÍA POMAR JUAN

2. JUAN MANUEL GÓMEZ GORDIOLA

3. ALEJANDRO PEDRO VALDIVIA SCHNEIDER

4. JACINTA PILAR GALINDO GONZÁLEZ

5. MIGUEL ÁNGEL AGUILÓ MARTÍNEZ

6. MARC RIERA FÉLIX

7. PABLO ÁLVAREZ-UDE PARDO

8. ESTÍBALIZ IZQUIERDO GUTIÉRREZ

9. ITZIARA BIAYNA HUGUET

10. MÓNICA BEATRIZ GARRAMUÑO LÓPEZ (Independiente)

11. JUAN MUÑOZ DE LEÓN

12. KARIM DESIRÉE ORTUÑO LIÑANA

13. EDUARDO SANJUAN ARIAS

14. CATALINA ESCANDELL MARTÍNEZ

15. MIGUEL ANTONIO TIMONER SALVÁ

16. RUBÉN ENRIQUE LLULL

17. MARTA TIMONER SALVÁ

18. ALBERTO BARTOLOMÉ DE BLAS GUASP

19. MERCEDES MARTÍNEZ LÓPEZ-SELA (Independiente)

20. LUIS FRANCISCO CHIQUERO CABALLERO

21. FRANCISCO JOSE MARTÍNEZ ESTEVA

22. NICOLÁS GALISTEO PADILLA

23. MARÍA NIEVES JUAN RULLÁN

24. ENRICH BOSCH TOUS

25. ANTONIA CORTÉS MIRÓ

26. RAÚL ENSEÑAT GALINDO

27. RAÚL BAR ACEDO

28. ALICIA VERAS GARCÍA

29. MARÍA BELÉN BOSCH VÁZQUEZ (Independiente)

PROGRESO EN VERDE PACMA (PROGRESO EN VERDE PACMA

1. GUILLERMO AMENGUAL CANTALLOPS (PROGRESO EN VERDE)

2. ARANTZAZU LAGUNA TRUJILLO (PROGRESO EN VERDE)

3. ESTHER CONTIOSO PRADO (PROGRESO EN VERDE)

4. ANTONIA FERNANDEZ HERNANDEZ (PROGRESO EN VERDE)

5. JOSE MANUEL GARCIA GONZALEZ (PROGRESO EN VERDE)

6. ARANTXA RIBAS PEDRERO (PROGRESO EN VERDE)

7. NEUS BROTO PACHIARDI (PROGRESO EN VERDE)

8. FRANCISCA VALIENTE MARTINEZ (PROGRESO EN VERDE)

9. BLAS CAÑON REGUERA (PROGRESO EN VERDE)

10. JUAN FELIPE ORAMAS HERNANDEZ (PROGRESO EN VERDE)

11. MARIA REMEDIOS GARCIA CASTILLO (PARTIDO ANIMALISTA CON EL MEDIO AMBIENTE)

12. JUAN EUGENIO PONS LLADO (PROGRESO EN VERDE)

13. ANDREA RODRIGUEZ CARRERAS (PARTIDO ANIMALISTA CON EL MEDIO AMBIENTE)

14. MONTSERRAT JUAN RODRIGUEZ (PARTIDO ANIMALISTA CON EL MEDIO AMBIENTE)

15. LLORENÇ PASCUAL VIVES (PARTIDO ANIMALISTA CON EL MEDIO AMBIENTE)

16. MARGARITA MERCEDES DIAZ QUILEZ (PARTIDO ANIMALISTA CON EL MEDIO AMBIENTE)

17. MARIA TERESA FERNANDEZ FERNANDEZ (PARTIDO ANIMALISTA CON EL MEDIO AMBIENTE)

18. MARIA ISABEL MARTINEZ RODENAS (PARTIDO ANIMALISTA CON EL MEDIO AMBIENTE)

19. SALVADOR MOLL HERRERO (PARTIDO ANIMALISTA CON EL MEDIO AMBIENTE)

20. CARLOS GALLEGO PEREZ (PARTIDO ANIMALISTA CON EL MEDIO AMBIENTE)

21. MARIA ISABEL VELO PALLEIRO (PROGRESO EN VERDE)

22. MARINA SANCHEZ LOPEZ (PROGRESO EN VERDE)

23. CINTIA DELGADO GONZALEZ (PROGRESO EN VERDE)

24. LLORENÇ PASCUAL COLL (PARTIDO ANIMALISTA CON EL MEDIO AMBIENTE)

25. MANUEL LARA RAIGADA (PARTIDO ANIMALISTA CON EL MEDIO AMBIENTE)

26. ROSARIO PEREZ NOGUERA (PROGRESO EN VERDE)

27. AFRICA GARCIA CARCELES (PROGRESO EN VERDE)

28. FRANCISCO JAVIER VICTOR PINA CARILLA (PARTIDO ANIMALISTA CON EL MEDIO AMBIENTE)

29. FRANCISCO GONZALEZ BENITO (PARTIDO ANIMALISTA CON EL MEDIO AMBIENTE)

Suplentes

1. CAROLINA FUENTES ANDUJAR (PROGRESO EN VERDE)

2. DELIA MARTINEZ FLORES (PROGRESO EN VERDE)

3. JOSE MANUEL MIÑANO LINDE (PARTIDO ANIMALISTA CON EL MEDIO AMBIENTE)

UNIDAS PODEMOS (EUIB - UNIDAS PODEMOS)

1. LUCÍA MIRIAM MUÑOZ ALDA

2. JESÚS JOAN JURADO SEGUÍ

3. CLAUDIA COSTA DEL RÍO

4. JUAN JOSÉ MARTÍNEZ RIERA

5. ANA ROSA ABEJÓN CALLEJA

6. CATARINA BARCELÓ MOREY

7. YANKO IVAN MORALES SILVA

8. GRISELDA SUBIRÀ PAGÉS

9. JORDI VILÀ ALBAREDA

10. DIEGO BERMÚDEZ BENNASSAR

11. MERITXELL ESQUIROL SALOM

12. JUAN CRUZ CARRASCO VILLAVERDE

13. PILAR SANTANDER VILCHEZ

14. PILAR VILLEGAS HERRERA

15. JAVIER RUBIO GARCÍA

16. JULIÁN CLARAMUNT MARCO

17. Mª ROSARIO NAVARRO GIMENEZ

18. MARINA CRESPÍ GÓMEZ

19. JOHN ANDRES ARCOS ARCOS

20. Mª ASUNCIÓN CASTRILLO PÉREZ

21. LAURA DURÁN PÉREZ

22. SILVIA BUENDÍA SÁNCHEZ

23. ENRIQUE VIETEZ NOVOA

24. Mª DEL MAR MAS IGLESIAS

25. JOSÉ LUIS VALDÉS ALIAS

26. ANA MARÍA VIVANCOS VILCHES

27. MIGUEL MASCARÓ CARRERA

28. LAURA PÉREZ REOL

29. ALBERTO JARABO VICENTE

Suplentes

1. GUILLERMO BEZZINA SANCHEZ-BARCAIZTEGUI

2. ALEJANDRA MARTÍNEZ VELASCO

PROYECTO LIBERAL ESPAÑOL (P.LI.E.)

1. FRANCISCO FERNANDEZ OCHOA

2. EDUARDA CAMPOS RODRIGUEZ

3. JOSE MARIA MULET TORRES

4. YUSMELY JOSEFINA CORONADO CORONADO

5. RAFAEL DURAN LUCENA

6. ISABEL RISQUEZ ALAEZ

7. MIGUEL SILVA MONTAÑES

8. SUSANA MELGAREJO FRANCONETTI

9. LUIS GONZALEZ DEL VALLE MUNTANER

10. DOLORES GARCIA HERNANDEZ

11. JUAN CARLOS FERNANDEZ SIQUIER

12. MARGARITA MUGICA PALACIOS

13. ANTONIO RAMOS LOPEZ

14. MARIA ANTONIA VILLALONGA COMPANY

15. JOSE MELGAREJO GARCIA

16. FRANCISCA SANTAMARIA BAUZA

17. LUIS MIGUEL SERRA DELGADO

18. ANTONIA FRANCONETTI HERNANDEZ

19. JUAN MARTIN CAPO BELMAN

20. CARMEN MANZANO AMAYA

21. RAMON CARAMAZANA CERECINOS

22. DOLORES FIGUEROA LUNA

23. DAVID GARCIA CORONADO

24. PAULA ESTADES CASTELL

25. FRANCISCO FRANCONETTI FIGUEROA

26. JUANA ANTONIA SANSO SANSO

27. JUAN CARLOS GUAL CALDENTEY

28. CECILIA MULET JIMENEZ

29. FRANCISCO JOSE BONNIN BONNIN

Suplentes

1. ENCARNACION OCHOA SANCHEZ

2. FRANCISCO FRANCONETTI HERNANDEZ

3. PILAR VERD CLEMENTE  