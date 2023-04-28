EL PI - PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS (EL PI)
1. MIQUEL PORQUER TUGORES
2. ANDRÉS PEDRO CANTARELLAS TUGORES
3. BÁRBARA AMORÓS CLADERA
4. MARIA DEL CARMEN MARTÍNEZ PORTAZ
5. MARÍA ÁNGELES PANIAGUA FIOL
6. JAIME CLOQUELL MORAGUES
7. JOAN ANDREU CANTARELLAS SEGUÍ
8. MATIAS MORAGUES MULET
9. MARGARITA TUGORES CLADERA
10. CATALINA FERRIOL AMER
11. JUAN FEMENÍAS FORNÉS
12. MARÍA DEL MAR SIQUIER LLINARD
13. CARLOS MORENO SÁNCHEZ
Suplentes
1. CATALINA CUETO PAYERAS
2. JOSÉ MIGUEL MATÍAS PERELLÓ
3. ANTONI PORQUER FERRIOL
Partido Popular (PP)
1. MARGALIDA BALLESTER BAUZÁ
2. JAIME BALLESTER CLADERA
3. JOSÉ GONZÁLEZ GRIMALT
4. JOANA MARIA CALDÉS AMENGUAL
5. SERGI RAMIS ALZAMORA
6. JOAN FIOL AGUILÓ
7. ANTONIA BESTARD GENOVARD
8. ANTONIO JOSÉ NAVAS MORAGES
9. ÁGUEDA PASTOR MORANTA
10. MARÍA MAGDALENA BALLESTER SOCÍAS
11. MARÍA DEL CARMEN SÁNCHEZ DÍAZ
12. GABRIEL ESCALAS FORNÉS
13. JUAN PERELLÓ COLL
Suplentes
1. LORENZA GÁMEZ ROS
2. JAIME GAMUNDÍ FRONTERA
3. MARINA MÁS TOMÁS
4. FRANCISCA COMAS CAIMARI
5.CARLOS JAUME SÁNCHEZ
6. BEATRIZ FRAGUEIRO LORENZO
7.FABIÁN LEYRER BAUZÁ
8. JUAN ESCALAS NOCERAS
VOX
1. FRANCISCO JAVIER ELOY MORENO BANDERA
2.RAFAEL JOSE MÁS GÓMEZ
3. JUAN ANTONIO FERRER VAQUER
4. SANDRA MARCELA GÁLVEZ RENDÓN
5. SOFIA FERNANDEZ PRIETO
6. MIGUEL SAMPOL VALLESPIR
7. CARMEN REDÓN POMAR
8. MARGARITA ROSA PONS BINIMELIS
9. MARIA VANESA CORTES BERMUDEZ
10. ANTONIO COMAS CAPÓ
11. JHOAN PIERO SÁNCHEZ BRICEÑO
12. ANTONIA COLL RODRA
13. ANGEL PALAZÓN MORCILLO
Suplentes
1. SAMUEL MOYA CAPELLA
2. MONTSERRAT AMAT ORTEGA
3. PEDRO JOSE VERDÚ TORRES
Partido Socialista de las Islas Baleares (PSIB-PSOE)
1. MARTI SIQUIER SASTRE
2. MARGARITA PORTELLS SASTRE
3. LORENZO FLORIT MENDOZA (Independiente)
4. ILIA AÑIBARRO CATALA (Independiente)
5. ELEAZAR GALLARDO DIAZ
6. MARTINA PERELLO SEGUI
7. ANTONIO LUIS FIDEL GUTIERREZ FERNANDEZ
8. MARIA ELISA TUBIO JORDAN
9. ANTONIO RAMIS FONT
10. ANTONIA CARBONELL FERNANDEZ
11. GABRIEL ALOMAR GARAU (Independiente)
12. JOSE MANUEL FERNANDEZ-SACRISTAN ARIZA
13. JUANA MARIA CATALA FRONTERA
Suplentes
1. JUAN NAGIB JIMENEZ CHIVA
UNIÓ INDEPENDENTS DE MURO (UIM)
1. RAFEL GELABERT BOYERAS (BLAI)
2. BATOLOMÉ MORANTA RIERA
3. DAMIANA ALOMAR FEMENÍAS
4. MARIA VANESA GOMEZ SUASI
5. MARC BERNAL CANTALLOPS
6. MARIA ANTONIA ESCALAS BAUZÀ
7. MARTINA PLOMER JUAN
8. ANDRÉS GAMUNDI CAMPOMAR
9. MARIA PERELLÓ CLADERA
10. JAIME JOSÉ ÁGUEDA RODRÍGUEZ
11. FRANCISCA PLOMER JUAN
12. JOSÉ GUERRA PRATS
13. JUANA ANA PERELLÓ VIVES
Suplentes
1. FRANCISCA NEUS RAMIS BUSQUETS
CONVERGENCIA DEMOCRATICA MURERA (C.D.M.)
1. Antoni Serra Sastre
2. Jerónimo Florit Moragues
3. Juana María Perelló Trías
4. Margarita Socías Petro
5. María Antonia Seguí Pons
6. Joan Tauler Poquet
7. Damiana Ramis Ramis
8. José Juan Aguiló Ramis
9. Antonio Moragues Mulet
10. Catalina Alzamora Calvó
11. Jhoset Palau Pastor
12. Marc Alexandre Moreno Vives
13. Jaume Florit Orell
Suplentes
1. Francisca Serra Pons
2. Baltasar Moragues Pujol
3. Antonio Moragues Nadal
MÉS PER MALLORCA (MÉS)
1. MIQUEL ÀNGEL TORTELL FRONTERA
2. MACIANA MORAGUES VALLESPIR
3. JERÒNIA MORELL MORAGUES
4. FRANCISCA AINA CIFRE CALVÓ
5. RAMON ÀNGEL QUETGLES RAMIS
6. MARIA DEL MAR RIERA GELABERT
7. JAUME PAYERAS SERRA
8. FRANCISCA MAGDALENA MOLL CAPÓ
9. FRANCINA CARRIÓ FIOL
10. PERE JOAN MORAGUES BOYERAS
11. DOROTEA CELA SERRA
12. TAPSIROU NDIAYE SALL
13. LLUÍS MIQUEL GARCIA SOTA
Suplentes
1. MAGDALENA MORAGUES MORANTA
2. ANTONI SERVERA SALETAS
3. NATÀLIA COMAS MAYANS
4. CATALINA NOCERAS FORNÉS
5. MATEU CRESPI PERELLÓ
6. MARIA SASTRE SACARES