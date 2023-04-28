 EL PI - PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS (EL PI)

1. MIQUEL PORQUER TUGORES

2. ANDRÉS PEDRO CANTARELLAS TUGORES

3. BÁRBARA AMORÓS CLADERA

4. MARIA DEL CARMEN MARTÍNEZ PORTAZ

5. MARÍA ÁNGELES PANIAGUA FIOL

6. JAIME CLOQUELL MORAGUES

7. JOAN ANDREU CANTARELLAS SEGUÍ

8. MATIAS MORAGUES MULET

9. MARGARITA TUGORES CLADERA

10. CATALINA FERRIOL AMER

11. JUAN FEMENÍAS FORNÉS

12. MARÍA DEL MAR SIQUIER LLINARD

13. CARLOS MORENO SÁNCHEZ

Suplentes

1. CATALINA CUETO PAYERAS

2. JOSÉ MIGUEL MATÍAS PERELLÓ

3. ANTONI PORQUER FERRIOL

Partido Popular (PP)

1. MARGALIDA BALLESTER BAUZÁ

2. JAIME BALLESTER CLADERA

3. JOSÉ GONZÁLEZ GRIMALT

4. JOANA MARIA CALDÉS AMENGUAL

5. SERGI RAMIS ALZAMORA

6. JOAN FIOL AGUILÓ

7. ANTONIA BESTARD GENOVARD

8. ANTONIO JOSÉ NAVAS MORAGES

9. ÁGUEDA PASTOR MORANTA

10. MARÍA MAGDALENA BALLESTER SOCÍAS

11. MARÍA DEL CARMEN SÁNCHEZ DÍAZ

12. GABRIEL ESCALAS FORNÉS

13. JUAN PERELLÓ COLL

Suplentes

1. LORENZA GÁMEZ ROS

2. JAIME GAMUNDÍ FRONTERA

3. MARINA MÁS TOMÁS

4. FRANCISCA COMAS CAIMARI

5.CARLOS JAUME SÁNCHEZ

6. BEATRIZ FRAGUEIRO LORENZO

7.FABIÁN LEYRER BAUZÁ

8. JUAN ESCALAS NOCERAS

VOX

1. FRANCISCO JAVIER ELOY MORENO BANDERA

2.RAFAEL JOSE MÁS GÓMEZ

3. JUAN ANTONIO FERRER VAQUER

4. SANDRA MARCELA GÁLVEZ RENDÓN

5. SOFIA FERNANDEZ PRIETO

6. MIGUEL SAMPOL VALLESPIR

7. CARMEN REDÓN POMAR

8. MARGARITA ROSA PONS BINIMELIS

9. MARIA VANESA CORTES BERMUDEZ

10. ANTONIO COMAS CAPÓ

11. JHOAN PIERO SÁNCHEZ BRICEÑO

12. ANTONIA COLL RODRA

13. ANGEL PALAZÓN MORCILLO

Suplentes

1. SAMUEL MOYA CAPELLA

2. MONTSERRAT AMAT ORTEGA

3. PEDRO JOSE VERDÚ TORRES

Partido Socialista de las Islas Baleares (PSIB-PSOE)

1. MARTI SIQUIER SASTRE

2. MARGARITA PORTELLS SASTRE

3. LORENZO FLORIT MENDOZA (Independiente)

4. ILIA AÑIBARRO CATALA (Independiente)

5. ELEAZAR GALLARDO DIAZ

6. MARTINA PERELLO SEGUI

7. ANTONIO LUIS FIDEL GUTIERREZ FERNANDEZ

8. MARIA ELISA TUBIO JORDAN

9. ANTONIO RAMIS FONT

10. ANTONIA CARBONELL FERNANDEZ

11. GABRIEL ALOMAR GARAU (Independiente)

12. JOSE MANUEL FERNANDEZ-SACRISTAN ARIZA

13. JUANA MARIA CATALA FRONTERA

Suplentes

1. JUAN NAGIB JIMENEZ CHIVA

UNIÓ INDEPENDENTS DE MURO (UIM)

1. RAFEL GELABERT BOYERAS (BLAI)

2. BATOLOMÉ MORANTA RIERA

3. DAMIANA ALOMAR FEMENÍAS

4. MARIA VANESA GOMEZ SUASI

5. MARC BERNAL CANTALLOPS

6. MARIA ANTONIA ESCALAS BAUZÀ

7. MARTINA PLOMER JUAN

8. ANDRÉS GAMUNDI CAMPOMAR

9. MARIA PERELLÓ CLADERA

10. JAIME JOSÉ ÁGUEDA RODRÍGUEZ

11. FRANCISCA PLOMER JUAN

12. JOSÉ GUERRA PRATS

13. JUANA ANA PERELLÓ VIVES

Suplentes

1. FRANCISCA NEUS RAMIS BUSQUETS

CONVERGENCIA DEMOCRATICA MURERA (C.D.M.)

1. Antoni Serra Sastre

2. Jerónimo Florit Moragues

3. Juana María Perelló Trías

4. Margarita Socías Petro

5. María Antonia Seguí Pons

6. Joan Tauler Poquet

7. Damiana Ramis Ramis

8. José Juan Aguiló Ramis

9. Antonio Moragues Mulet

10. Catalina Alzamora Calvó

11. Jhoset Palau Pastor

12. Marc Alexandre Moreno Vives

13. Jaume Florit Orell

Suplentes

1. Francisca Serra Pons

2. Baltasar Moragues Pujol

3. Antonio Moragues Nadal

MÉS PER MALLORCA (MÉS)

1. MIQUEL ÀNGEL TORTELL FRONTERA

2. MACIANA MORAGUES VALLESPIR

3. JERÒNIA MORELL MORAGUES

4. FRANCISCA AINA CIFRE CALVÓ

5. RAMON ÀNGEL QUETGLES RAMIS

6. MARIA DEL MAR RIERA GELABERT

7. JAUME PAYERAS SERRA

8. FRANCISCA MAGDALENA MOLL CAPÓ

9. FRANCINA CARRIÓ FIOL

10. PERE JOAN MORAGUES BOYERAS

11. DOROTEA CELA SERRA

12. TAPSIROU NDIAYE SALL

13. LLUÍS MIQUEL GARCIA SOTA

Suplentes

1. MAGDALENA MORAGUES MORANTA

2. ANTONI SERVERA SALETAS

3. NATÀLIA COMAS MAYANS

4. CATALINA NOCERAS FORNÉS

5. MATEU CRESPI PERELLÓ

6. MARIA SASTRE SACARES  