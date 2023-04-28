MÉS PER MALLORCA (MÉS)
1. PAULA M. AMENGUAL NICOLAU
2. JOAN JAUME ROCA NOGUERA
3. MARIA F. POCOVÍ MELIÀ
4. MARIA PORTELL AMENGUAL
5. MIQUEL MAYOL ARBONA
6. JOANA MARIA SERRA FIGUEROLA
7. MIQUEL MIRALLES MAYOL
8. TERESA MARTÍNEZ MARCÚS
9. MIQUEL BARCELÓ MORA
10. MIQUELA BARCELÓ BAUZÀ
11. JOAN VERGER ROSIÑOL
Suplentes
1. JOANA TUGORES AVELLÀ
2. DAMIÀ ALZAMORA MOYA
3. MARGALIDA MAYOL SALVÀ
4. MARIA BAUZÀ BRITOS
5. JAUME PALOU GARAU
Partido Socialista de Illes Balears (PSOE)
1. ANTONI MIRALLES NIELL
2. MARIA MAYOL ROCA (Independiente)
3. ANTONI BERGAS FORTEZA (Independiente)
4. MARIA DEL ROCIO DIAZ COLL (Independiente)
5. CATALINA MIRALLES PIZA (Independiente)
6. OLGA HABIB MANERA (Independiente)
7. MARIA ANTONIA RIGO GALLARD (Independiente)
8. JOAN GELABERT CAPELLA (Independiente)
9. JUANA RIGO RIBAS (Independiente)
10. JOSEP IGOR GOMILA AGUILO (Independiente)
11. JUAN MIRALLES JULIA (Independiente)
Suplentes
1. JOSE MARIA MUNAR VICH (Independiente)
2. FRANCISCA BAUZA MAYOL (Independiente)
3. GABRIEL MIRALLES PIZA
PARTIDO POPULAR (PP )
1. MARIA ELENA JAUME SASTRE
2. RAFEL MIRALLES ROSSINYOL
3. JOSEP CERDÀ ROSCAR
4. CATALINA MARÍA RIBAS NICOLAU
5. JOAN ANTONI RAMONELL MIRALLES
6. MARÍA CERDÁ GARAU
7. ALBERT VERGER SOCÍAS
8. MARINA RABANAL TOUS
9. JOAN PERELLÓ MAYOL
10. JOANA MARIA SÀNCHEZ MARIMÓN
11. JOAN MIRALLES MARIMÓN
Suplentes
1. MONSERRAT CATALÀ MAYOL
2. FRANCISCO SERRA DILME
3. CATALINA PIZÁ FORNÉS
4. CATALINA ESCALAS TOUS
5. SERGIO MAYOL GARÍ