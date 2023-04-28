 VOX

1. PEDRO BESTARD MARTINEZ

2. MANUEL VICENTE MARTINEZ GONZALEZ

3. CARLOTA ARIZA PEREZ

4. NEREA GARCIA SERRANO

5. ANTONIO JORGE ESCUDERO MASA

6. PEDRO PIÑERO LECHON

7. ANTONIO GARCIA FUENTES

8. PATRICIA GUERRERO CARDONA

9. ANA REAL BIZCOCHO

10. DE MING HUANG ZHOU

11. FABIAN JIMENEZ MATIAS

12. AMALIA VALCANERAS MARTIN

13. MARIA DOLORES DIAZ GONZALEZ

14. ANTONIO ABELLAN DIAZ

15. ADRIAN GARCIA CASTELLON

16. JUAN MANUEL RUIZ FERNANDEZ

17. ESPERANZA SORO ESTELLER

18. MANUEL GUARINOS SELLES

19. NURIA RENATE TORRES VAN GENT

20. MARGALIDA MAYOL BARCELO

21. JESUS DOMINGUEZ CALA

Suplentes

1. ALMUDENA MARTINEZ GOMEZ

2. FORTUNATO LAZARAN OLMO

3. JUAN FERRER MAYOL

MÉS PER MALLORCA (MÉS)

1. AINA AMENGUAL MARÍ

2. JOSEP TOMÀS RAMIS SALAMANCA

3. DANIEL MAS MARTÍNEZ

4. CATALINA REAL MATEU

5. MARGA JANER FORTEZA

6. MARÇAL TRIAS HEIMO

7. JOAN FRANCESC CANYELLES GARAU

8. BEGOÑA FERRETJANS MORANTA

9. MACIÀ ENSENYAT ESTARELLES

10. LAURA DE LUQUE MARTÍ

11. FRANCESC CRESPÍ ROSSELLÓ

12. FRANCISCA MULET ESTRANY

13. MARTA ARROYO AMAYUELAS

14. SEBASTIÀ ANTICH FERNÁNDEZ

15. MARIA MAGDALENA MORENO FRONTERA

16. LILA THOMÀS ANDREU

17. GASPAR MIQUEL ÀNGEL RIERA XIMENIS (Independiente)

18. AINA MARIA ROMÁN NADAL

19. FRANCESC XAVIER ALOMAR NOVILA

20. JOSEP VALERO GONZÀLEZ

21. MIQUEL ROSSELLÓ DEL ROSAL

Suplentes

1. JAUME MARCÉ RECASENS

2. AINA VICENS LLODRÀ

3. GUILLEM SOLIVELLAS REYNÉS

4. LLUÏSA THOMÀS ANDREU

PARTIDO POPULAR (PP)

1. JAIME LLOMPART CALDÉS

2. ROSA ODETTE TORRES FERNÁNDEZ

3. ANTONIA COLL BESTARD

4. CARMEN CAÑELLAS MARTÍN

5. JUAN PIZARRO SÁNCHEZ

6. JUAN ANTONIO ESTARELLAS MATEU

7. ELVIRA GARCÍA CABRERA

8. FRANCISCO JOSÉ FERRÁ PIZÁ

9. PAU MERCADAL FRONTERA

10. CARMEN RIPOLL TORRES

11. JAUME ROIG JAUME

12. MARIO BALLESTEROS CONTRERAS

13. NURIA MORCILLO FERRAGUT

14. MARÍA CALAFAT MATAS

15. JOSÉ ANTONIO JUAN SERRA

16. JUAN TOMÁS DEL BRÍO GARCÍA

17. ANDREA MORENO CLEMENTE

18. FÉLIX RODRÍGUEZ CUMPLIDO

19. MARÍA GARRIDO PASCUAL (Independiente)

20. ANTONIO ABELLÁN SÁNCHEZ

21. MARÍA MAGDALENA GARCÍA GUAL

Suplentes

1. JORGE BAUZÁ PALOU

2. RAFAEL ALEJANDRO CERDÓ PÉREZ

3. ANTONI MONTILLA PEINADO

4. CONCEPCIÓN MERCHANTE ARMIJO

5. MARGARITA MESQUIDA PROHENS

6. PABLO ENRIQUE VIDAL BALLESTER

7. SALVADOR BAUZÁ PARRA

8. JOAN ANTONI RIPOLL BATLE (Independiente)

9. ANA MARÍA PIZARRO SÁNCHEZ

10. MARÍA YOLANDA BERLANGA PARDAVILA

CIUDADANOS-PARTIDO DE LA CIUDADANIA (Cs)

1. JOSÉ MARÍA AMENGUAL JIMÉNEZ

2. MARCOS ANÍBAL PINELA SOSA

3. CARLOS GONZÁLEZ MORENO

4. LAURA FERNÁNDEZ REINA

5. SANDRA FERNÁNDEZ REINA

6. LUIS OLIVA MADRUEÑO

7. GONZALO MARTÍNEZ SÁNCHEZ

8. IDOIA HERNANDO SAGASTUY

9. MARÍA ROSARIO GONZÁLEZ AGUILAR

10. MARÍA CATALINA VALDIVIESO PUIGSERVER

11. MIGUEL FRANCISCO RAMOS VALDIVIESO

12. ÁNGEL CÁCERES MOLINA

13. JAVIER VICO FONTÁN

14. MARÍA REINA HEREDIA

15. MATILDE ARTERO COMPANY

16. JAIME AMENGUAL ESTRANY

17. JUAN LUIS FORNÉS MÁRQUEZ

18. NATALIA GONZÁLEZ ARTERO

19. RAQUEL LENCINA ARMENGOL

20. JAIME ANTONIO GARRAYO GARCÍA

21. KARINA ELIZABETH LEGARRETA DI FRANCESCO

Partido Socialista de las Islas Baleares (PSIB-PSOE)

1. MIGUEL CABOT RODRIGUEZ

2. CRISTINA ALONSO PUJADAS

3. SILVESTRE DEL RIO VALERO (Independiente)

4. MARIA ISABEL VALENCIA LLINAS

5. ANDRES CAMPUZANO GARCIA

6. LAURA GALINDO MOREY

7. PEDRO LOPEZ RUIZ

8. JOANA MULET LLABRES (Independiente)

9. ELEAZAR GALLARDO SANCHEZ

10. JERONIMA SANS AMENGUAL

11. JUAN JOSE GONZALEZ REBOREDO (Independiente)

12. ANTONIA SANTANA MAYOL

13. SALVADOR TORRES LORENTE

14. REGINA MOLL KAMMERICH

15. MIQUEL ANGEL CABOT PRATS (Independiente)

16. MARIA ISABEL CLAR PORTELL (Independiente)

17. ANTONIO JOSE MESQUIDA HERNANDO

18. ADOLFINA DIAZ ROMERO (Independiente)

19. ANTONIO AGUILO RAMON

20. CIPRIANA GARROTE GRANADERO

21. MARIA DOLORES SEGARRA JARQUE

Suplentes

1. ANDRES CAPARROS COLL

2. CATALINA MARIA CALAFAT SERVERA

3. JOAN ANDREU ARISTIZABAL GUILLEN (Independiente)

4. AINA MARIA AMENGUAL SANS (Independiente)

5. ALEJANDRO MALBERTI SERRA (Independiente)

6. JUAN MERCE RIGO (Independiente)

EL PI - PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS (EL PI)

1. CATERINA NEUS SERRA CAÑELLAS

2. MIGUEL RIPOLL JUANEDA

3. MARIA DELS ÀNGELS VERDERA CAMPINS

4. MIGUEL FRONTERA MULET

5. MARIA DE LAS MERCEDES MUNTANER FUSTER

6. MATIAS SALAS XIMELIS

7. SONIA HERNÁNDEZ BESTARD

8. ABRAHAM SILVA VARGAS

9. RUTH PÉREZ FUSTER

10. JOSÉ LUÍS DÁVILA DOMÍNGUEZ

11. YOAIDA PÉREZ NAVARRO

12. MIGUEL ANGEL COMPANY ROIG

13. BEATRIZ URIBE MESA

14. FELIPE JAVIER BAEZ MESTRES

15. RAFAELA MARIA FORNES BARCELÓ

16. MIGUEL BRUNO JIMENEZ

17. JUDIT SANDERS CRISOL

18. TRINIDAD QUESADA SEGURA

19. ANTONIA SBERT SERRA

20. MIGUEL MOYA CERDA

21. MARIA DEL PILAR DROVER TORRENS

Suplentes

1. ISABEL FULLANA BERGAS

2. MANUEL HIERRO MORILLO

3. LAURA DE MINGO CLAVIJO

4. MIGUEL FRONTERA FERNANDEZ

5. PATRICIA SABATER MULET

UNIDAS PODEMOS (EUIB - UNIDAS PODEMOS)

1. MALGORZATA GRAZYNA HENRY FEDACZKOWSKA

2. JOSE MARÍA ARANDA CABAÑELLAS

3. ANDRÉS DOMINGUEZ RUIZ

4. MARC MARTÍNEZ RIERA

5. LAURA CECILIA TONINI

6. HERNAN GUSTAVO CAMPOS BAEZA

7. MACARENA GARCIA ROLDAN

8. JOSE MANUEL MEJÍAS ORTEGA

9. BEATRIZ GIL GÓMEZ

10. CONCEPCIÓN CALAFAT MARÍ

11. RAUL PÉREZ REOL

12. ANA LAURA CAMPOS BAEZA

13. CARLOS VIDAL CASADO

14. JUANA ANA RIERA MOYA

15. JUAN DE DIOS AGUILERA HERMIDA

16. BUENAVENTURA SORELL FERNANDEZ

17. JOSE ANTONIO LÓPEZ NEVADO

18. ESTER VISA MAS

19. MARIA JOSE DIAZ MERCHAN

20. NICOLAS AGUILERA HERMIDA

21. MANUEL JUAQUIN HENRY FEDACZKOSWKI

Suplentes

1. FACOURA CISSE FALL  