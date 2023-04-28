VOX
1. PEDRO BESTARD MARTINEZ
2. MANUEL VICENTE MARTINEZ GONZALEZ
3. CARLOTA ARIZA PEREZ
4. NEREA GARCIA SERRANO
5. ANTONIO JORGE ESCUDERO MASA
6. PEDRO PIÑERO LECHON
7. ANTONIO GARCIA FUENTES
8. PATRICIA GUERRERO CARDONA
9. ANA REAL BIZCOCHO
10. DE MING HUANG ZHOU
11. FABIAN JIMENEZ MATIAS
12. AMALIA VALCANERAS MARTIN
13. MARIA DOLORES DIAZ GONZALEZ
14. ANTONIO ABELLAN DIAZ
15. ADRIAN GARCIA CASTELLON
16. JUAN MANUEL RUIZ FERNANDEZ
17. ESPERANZA SORO ESTELLER
18. MANUEL GUARINOS SELLES
19. NURIA RENATE TORRES VAN GENT
20. MARGALIDA MAYOL BARCELO
21. JESUS DOMINGUEZ CALA
Suplentes
1. ALMUDENA MARTINEZ GOMEZ
2. FORTUNATO LAZARAN OLMO
3. JUAN FERRER MAYOL
MÉS PER MALLORCA (MÉS)
1. AINA AMENGUAL MARÍ
2. JOSEP TOMÀS RAMIS SALAMANCA
3. DANIEL MAS MARTÍNEZ
4. CATALINA REAL MATEU
5. MARGA JANER FORTEZA
6. MARÇAL TRIAS HEIMO
7. JOAN FRANCESC CANYELLES GARAU
8. BEGOÑA FERRETJANS MORANTA
9. MACIÀ ENSENYAT ESTARELLES
10. LAURA DE LUQUE MARTÍ
11. FRANCESC CRESPÍ ROSSELLÓ
12. FRANCISCA MULET ESTRANY
13. MARTA ARROYO AMAYUELAS
14. SEBASTIÀ ANTICH FERNÁNDEZ
15. MARIA MAGDALENA MORENO FRONTERA
16. LILA THOMÀS ANDREU
17. GASPAR MIQUEL ÀNGEL RIERA XIMENIS (Independiente)
18. AINA MARIA ROMÁN NADAL
19. FRANCESC XAVIER ALOMAR NOVILA
20. JOSEP VALERO GONZÀLEZ
21. MIQUEL ROSSELLÓ DEL ROSAL
Suplentes
1. JAUME MARCÉ RECASENS
2. AINA VICENS LLODRÀ
3. GUILLEM SOLIVELLAS REYNÉS
4. LLUÏSA THOMÀS ANDREU
PARTIDO POPULAR (PP)
1. JAIME LLOMPART CALDÉS
2. ROSA ODETTE TORRES FERNÁNDEZ
3. ANTONIA COLL BESTARD
4. CARMEN CAÑELLAS MARTÍN
5. JUAN PIZARRO SÁNCHEZ
6. JUAN ANTONIO ESTARELLAS MATEU
7. ELVIRA GARCÍA CABRERA
8. FRANCISCO JOSÉ FERRÁ PIZÁ
9. PAU MERCADAL FRONTERA
10. CARMEN RIPOLL TORRES
11. JAUME ROIG JAUME
12. MARIO BALLESTEROS CONTRERAS
13. NURIA MORCILLO FERRAGUT
14. MARÍA CALAFAT MATAS
15. JOSÉ ANTONIO JUAN SERRA
16. JUAN TOMÁS DEL BRÍO GARCÍA
17. ANDREA MORENO CLEMENTE
18. FÉLIX RODRÍGUEZ CUMPLIDO
19. MARÍA GARRIDO PASCUAL (Independiente)
20. ANTONIO ABELLÁN SÁNCHEZ
21. MARÍA MAGDALENA GARCÍA GUAL
Suplentes
1. JORGE BAUZÁ PALOU
2. RAFAEL ALEJANDRO CERDÓ PÉREZ
3. ANTONI MONTILLA PEINADO
4. CONCEPCIÓN MERCHANTE ARMIJO
5. MARGARITA MESQUIDA PROHENS
6. PABLO ENRIQUE VIDAL BALLESTER
7. SALVADOR BAUZÁ PARRA
8. JOAN ANTONI RIPOLL BATLE (Independiente)
9. ANA MARÍA PIZARRO SÁNCHEZ
10. MARÍA YOLANDA BERLANGA PARDAVILA
CIUDADANOS-PARTIDO DE LA CIUDADANIA (Cs)
1. JOSÉ MARÍA AMENGUAL JIMÉNEZ
2. MARCOS ANÍBAL PINELA SOSA
3. CARLOS GONZÁLEZ MORENO
4. LAURA FERNÁNDEZ REINA
5. SANDRA FERNÁNDEZ REINA
6. LUIS OLIVA MADRUEÑO
7. GONZALO MARTÍNEZ SÁNCHEZ
8. IDOIA HERNANDO SAGASTUY
9. MARÍA ROSARIO GONZÁLEZ AGUILAR
10. MARÍA CATALINA VALDIVIESO PUIGSERVER
11. MIGUEL FRANCISCO RAMOS VALDIVIESO
12. ÁNGEL CÁCERES MOLINA
13. JAVIER VICO FONTÁN
14. MARÍA REINA HEREDIA
15. MATILDE ARTERO COMPANY
16. JAIME AMENGUAL ESTRANY
17. JUAN LUIS FORNÉS MÁRQUEZ
18. NATALIA GONZÁLEZ ARTERO
19. RAQUEL LENCINA ARMENGOL
20. JAIME ANTONIO GARRAYO GARCÍA
21. KARINA ELIZABETH LEGARRETA DI FRANCESCO
Partido Socialista de las Islas Baleares (PSIB-PSOE)
1. MIGUEL CABOT RODRIGUEZ
2. CRISTINA ALONSO PUJADAS
3. SILVESTRE DEL RIO VALERO (Independiente)
4. MARIA ISABEL VALENCIA LLINAS
5. ANDRES CAMPUZANO GARCIA
6. LAURA GALINDO MOREY
7. PEDRO LOPEZ RUIZ
8. JOANA MULET LLABRES (Independiente)
9. ELEAZAR GALLARDO SANCHEZ
10. JERONIMA SANS AMENGUAL
11. JUAN JOSE GONZALEZ REBOREDO (Independiente)
12. ANTONIA SANTANA MAYOL
13. SALVADOR TORRES LORENTE
14. REGINA MOLL KAMMERICH
15. MIQUEL ANGEL CABOT PRATS (Independiente)
16. MARIA ISABEL CLAR PORTELL (Independiente)
17. ANTONIO JOSE MESQUIDA HERNANDO
18. ADOLFINA DIAZ ROMERO (Independiente)
19. ANTONIO AGUILO RAMON
20. CIPRIANA GARROTE GRANADERO
21. MARIA DOLORES SEGARRA JARQUE
Suplentes
1. ANDRES CAPARROS COLL
2. CATALINA MARIA CALAFAT SERVERA
3. JOAN ANDREU ARISTIZABAL GUILLEN (Independiente)
4. AINA MARIA AMENGUAL SANS (Independiente)
5. ALEJANDRO MALBERTI SERRA (Independiente)
6. JUAN MERCE RIGO (Independiente)
EL PI - PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS (EL PI)
1. CATERINA NEUS SERRA CAÑELLAS
2. MIGUEL RIPOLL JUANEDA
3. MARIA DELS ÀNGELS VERDERA CAMPINS
4. MIGUEL FRONTERA MULET
5. MARIA DE LAS MERCEDES MUNTANER FUSTER
6. MATIAS SALAS XIMELIS
7. SONIA HERNÁNDEZ BESTARD
8. ABRAHAM SILVA VARGAS
9. RUTH PÉREZ FUSTER
10. JOSÉ LUÍS DÁVILA DOMÍNGUEZ
11. YOAIDA PÉREZ NAVARRO
12. MIGUEL ANGEL COMPANY ROIG
13. BEATRIZ URIBE MESA
14. FELIPE JAVIER BAEZ MESTRES
15. RAFAELA MARIA FORNES BARCELÓ
16. MIGUEL BRUNO JIMENEZ
17. JUDIT SANDERS CRISOL
18. TRINIDAD QUESADA SEGURA
19. ANTONIA SBERT SERRA
20. MIGUEL MOYA CERDA
21. MARIA DEL PILAR DROVER TORRENS
Suplentes
1. ISABEL FULLANA BERGAS
2. MANUEL HIERRO MORILLO
3. LAURA DE MINGO CLAVIJO
4. MIGUEL FRONTERA FERNANDEZ
5. PATRICIA SABATER MULET
UNIDAS PODEMOS (EUIB - UNIDAS PODEMOS)
1. MALGORZATA GRAZYNA HENRY FEDACZKOWSKA
2. JOSE MARÍA ARANDA CABAÑELLAS
3. ANDRÉS DOMINGUEZ RUIZ
4. MARC MARTÍNEZ RIERA
5. LAURA CECILIA TONINI
6. HERNAN GUSTAVO CAMPOS BAEZA
7. MACARENA GARCIA ROLDAN
8. JOSE MANUEL MEJÍAS ORTEGA
9. BEATRIZ GIL GÓMEZ
10. CONCEPCIÓN CALAFAT MARÍ
11. RAUL PÉREZ REOL
12. ANA LAURA CAMPOS BAEZA
13. CARLOS VIDAL CASADO
14. JUANA ANA RIERA MOYA
15. JUAN DE DIOS AGUILERA HERMIDA
16. BUENAVENTURA SORELL FERNANDEZ
17. JOSE ANTONIO LÓPEZ NEVADO
18. ESTER VISA MAS
19. MARIA JOSE DIAZ MERCHAN
20. NICOLAS AGUILERA HERMIDA
21. MANUEL JUAQUIN HENRY FEDACZKOSWKI
Suplentes
1. FACOURA CISSE FALL