S´ARENAL-URBANIZACIONES-LLUCMAJOR (S´ULL)
1. JOAQUÍN RABASCO FERREIRA
2. CLAUDIA ELIZABETH FALLEMANN STUPP
3. MARÍA VICTORIA MIR ARBONA
4. ELISABET MARTÍNEZ JIMÉNEZ
5. RAFAEL LILLO POU
6. DÁMARIS PÉREZ-GIL CANTERO
7. YERAY OSSORIO GALLEGO
8. JOSEFA BELMONTE FERRER
9. JESÚS PÉREZ-GIL CANTERO
10. JUAN MIGUEL VILLALBA VÁZQUEZ
11. EVA MARÍA VELÁZQUEZ MIR
12. PATRICIO ARTURO GÓMEZ TORDESILLAS
13. MÓNICA GONZÁLEZ LUQUE
14. JESÚS MARTÍNEZ RODRÍGUEZ
15. MARÍA DEL CARMEN CASTAÑO NAVARRO
16. ANA NAVARRO MUÑOZ
17. ANA MARÍA REYES FONT
18. MELCHOR RIERA GARCÍA
19. SERGIO MARTÍN MARTÍN
20. KAMAL AKICHOUH ALLA
21. AURELIA GALVEZ MORALES
Suplentes
1. ANTONIO ROMO HOZ
2. DOLORES RODRÍGUEZ MARTÍNEZ
3. RAFAEL ROMÁN GARCÍA
FALANGE ESPAÑOLA DE LAS J.O.N.S. (FE de las JONS)
1. MARIA ESPERANÇA GARAU MIQUEL
2. JUAN ROCA RUEDA
3. TOMAS BARRERO JAUME
4. ALVARO BARRENA FERNANDEZ
5. DAYMARA GAVILAN SEGUI
6. FRANCISCO JAVIER BAEZ RIPOLL
7. ESTIBALIZ TRINIDAD MARTIN AGUILARTE
8. DANIEL GALVEZ RAMOS
9. ANTONIO DE LAMO GARCIA
10. MARIA NATALIA RODRIGUEZ ADAN
11. LORENA RIVERO MORAN
12. MARIA LUISA PAZ BERAZA
13. CRISTOBAL ESCANDELL MAYANS
14. JOSE PARÍS MARTORELL
15. COLOMA MONSERRAT TROBAT
16. CARMEN ELOISA GUATO VELASQUEZ
17. MIGUEL MARTIN MASCARO
18. ANTONIO RODRIGUEZ ARJONA
19. CATALINA TROBAT CAPELLA
20. BONOSO CAMACHO MARTINEZ
21. JUANA RUEDA DE LA TORRE
Suplentes
1. JUAN PABLO MERAYO GIANELLI
2. EDUARDO GONZALO BEDON GUATO
3. MARIA JOSÉ NAVAS CUADRA
LLIBERTAT LLUCMAJOR (LLIBERTAT LLUCMAJOR)
1. ALEXANDRO GAFFAR
2. MIGUEL PASCUAL MEZQUIDA
3. AITZIBER MÁRQUEZ AMORRORTU
4. PATRICIA GRACIELA CAMPAÑA SILVA
5. ALEJANDRO GÁLVEZ MONJE
6. ANTONIO OJEDA BONET
7. MIKAELA CARBERRY MIKHAYLENKO
8. PEDRO ANTONIO OLIVER MARTÍ
9. MIGUEL GUADIX BERNARDINO
10. LOUISE EMANUELLE BERCHARD
11. RAMÓN MARÍN JUÁREZ
12. FRANCISCO JAVIER ARIAS RUIZ
13. ANGELA RUTH SCHAULINSKY
14. JORGE GONZÁLEZ BRASERO
15. KRISTIN HERTVELDT
16. GIORGIO CAVACIUTI
17. JUANA FIOL OLIVER
18. JOSÉ FRANCISCO VIZCAÍNO RUBIO
19. MIGUEL ÁNGEL HERMIDA IZQUIERDO
20. MÓNICA BALLESTEROS BONALD
21. MARGARITA ROSA VILLALONGA PONS
Suplentes
1. ELOY CRUSAT HORRACH
2. FRANCISCO JOSÉ ANTUNES EREIRA
3. ANNETTE FRIEDRICH LEMPERTZ
VOX
1. MARGARITA PALMER MASCARO
2. TOMAS SASTRE SOLER
3. JUANA MARIA MAS TOMAS
4. JUAN MANUEL PIÑEIRO VICENTE
5. MARIA JOSE COLOMAR SANCHEZ
6. RAFAEL AMENGUAL HENRY
7. BELEN SANCHEZ SASTRE
8. ANTONIO MORENO MARTINEZ
9. ANTONIO AMER GONZALEZ
10. MARGALIDA ANTICH TOMAS
11. ALEJANDRO ANDREU ALVAREZ
12. BARTOLOME TROBAT FONTIRROIG
13. DELFIN EDURNE GARCIA SANCHEZ
14. MARIA DEL CARMEN FORTEA SALVADOR
15. CRISTINA NARRILLOS PALMER
16. JOSE LUIS FUENTES RUBIO
17. SALVADOR MINGORANCE PUJOL
18. ANGEL DORCE SEGURA
19. MAXIMILIANO LOPEZ CANTERO
20. AIDA PEREZ PELAYO
21. ANTONIA SALVA GARAU
Suplentes
1. ANTONIO ANDREU ALVAREZ
2. CATALINA MARIA PALMER MASCARO
3. FRANCISCO HERNANDEZ CERRILLO
MÉS PER MALLORCA (MÉS)
1. MIQUEL ÀNGEL SERRA TERUEL
2. MARIA BARCELÓ CALVIÑO
3. ORIOL GÓMEZ DÍAZ
4. MARIA DEL MAR VANRELL BOSCH
5. SEBASTIÀ MAIMÓ PUIG
6. MARINA FERRE VALVERDE
7. ANTONI TOMÀS CEBRIÁN
8. MARIA FRANCINA CRESPÍ VIDAL
9. MACIÀ MUT SBERT
10. MARIA ANTÒNIA OLIVER MASCARÓ
11. BENET LLOMPART BALLESTER
12. SANDRA SERRA TERUEL
13. AMADOR CALAFAT ALBERTÍ
14. MARIA ANTÒNIA FERRER PERELLÓ "MACE"
15. SANTIAGO MUÑOZ CORTÉS
16. ANTÒNIA AINA AMENGUAL SBERT
17. FRANCESC FELIPE LEGAZ "FELIP"
18. SAGRARIO NARVÁEZ CALERO
19. JOAN BRAZÁLEZ AMENGUAL
20. ANTÒNIA MULET CAPELLÀ
21. JAUME OLIVER FIOL
Suplentes
1. JAUME TOMÀS OLIVER
2. CATALINA TROBAT SBERT
PARTIDO POPULAR (PP)
1. MARÍA FRANCISCA LASCOLAS ROSSELLÓ
2. SIMÓ ADROVER LLOMPART
3. MARÍA CRISTINA POMAR BONNÍN
4. ANTONIO CAYUELA MARTÍNEZ
5. CATALINA RAYÓ OLIVER
6. JAIME GARAU MUT
7. MARGARITA PLANAS TORRES
8. MARIA INMACULADA PÉREZ BLÁZQUEZ
9. JOSEP LLUÍS ESPASES CANYELLES
10. Mª NEUS MARÍ TOMÁS
11. MARC RAFAEL BUJOSA BOHM
12. ANTONIA AINA PUIGSERVER BAUZÁ
13. JOB PLAZA RIERA
14. SILVIA IBERGALLARTU PUIGSERVER
15. GINÉS SÁEZ GONZÁLEZ
16. JOSÉ CANALS GARCÍA
17. MELCHOR MAS COLOM
18. GERLINDE MARGARETA WEININGER WEININGER
19. JOAN BARROS OLIVER
20. JULIA ANA LIZAMA SEBASTIAN
21. ERIC JAREÑO CIFUENTES
Suplentes
1. MARÍA DEL PILAR BONET ESCALERA
2. GABRIEL ROJO RODRÍGUEZ
3. NOEMÍ GETINO PÉREZ
Partido Socialista de las Islas Baleares (PSIB-PSOE)
1. JAIME JULIAN OLIVER VALLES
2. LUCIA ESCRIBANO ALES
3. BARTOLOME TUGORES VICENS
4. ELSA HERRANZ SANZ (Independiente)
5. JOSE LUIS HUESCAR VILLAR
6. FRANCISCA ALMAGRO PESET
7. ALEJANDRO TESIAS MARTINEZ
8. ANGELICA MIGUELEZ CHAMORRO
9. FRANCESC GARCIAS CAPELLA
10. MARIA AVELINA GOMEZ MERINO (Independiente)
11. ANTONIO LOPEZ CARRO (Independiente)
12. SILVIA RODRIGO HUESCAR
13. ANTONIO CERDA FULLANA
14. MARIA VICTORIA MARTINEZ PAYERAS
15. GUILLERMO SOCIAS GARCIAS (Independiente)
16. ANA MARIA LANDERO RECIO
17. FRANCISCO JAVIER MARIN HERNANDEZ
18. MAGDALENA BORRAS MALLEN
19. ANTONIO CARMONA RUIZ
20. JOSEFA MENDEZ BLANCO
21. JOAN MONSERRAT MASCARO
Suplentes
1. JULIAN OLIVER PONS
2. CATALINA MARIA GARCIA OLIVER (Independiente)
3. LUIS BLANCO PEREZ
4. JERONIMA VICH LLAMBIAS
5. JUAN JOSE MAESTRE GOMEZ
6. JUANA ANA REUS VALLESPIR
7. JUAN JIMENEZ GALLEGO
EL PI - PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS (EL PI)
1. LAURA SEGURA MONSERRAT
2. MIGUEL FONT FULLANA
3. ISABEL JAUME MARTÍN
4. GUILLEM MUT SALVÀ
5. MARGARITA SASTRE MUÑOZ
6. FERRÁN FUSTER CERDÓ
7. ESTHER LLOVERA SOBRINO
8. GABRIEL FERRER CANALS
9. MARGARITA MINUESA BARCELÓ
10. GABRIEL NICOLAU DORA
11. LORENA MINUESA BARCELÓ
12. PEDRO SORELL ADROVER
13. MARIA IGNACIA RIGO ALFARO
14. FRANCESC MIQUEL CLAR DURAN
15. MARIA MAGDALENA CALDÉS VANRELL
16. JOAN REDA COLL
17. SUSANA GARRIDO GUIJARRO
18. JOAN MIQUEL TOMAS NADAL
19. PETRA RODRIGUEZ RODRIGUEZ
20. MARIA MAS MORA
21. BERNADÍ VIVES CARDONA
Suplentes
1. MARIA ANTONIA MAS CRESPÍ
AGRUPACION SOCIAL INDEPENDIENTE (A.S.I.)
1. GUILLERMO ROIG MASCARÓ
2. MARÍA DEL PILAR SEGUÍ FIOL
3. JOSÉ MIGUEL PASTOR CANTALLOPS
4. RAÚL DOMíNGUEZ MARTÍN
5. MARGARITA CARBONELL SBERT
6. DAVID GIL PONCE
7. BELÉN VÁZQUEZ GONZÁLEZ
8. ANTONIO COLOMAR CANTALLOPS
9. MARÍA DOLORES RAMIS CARBONELL
10. ANABEL RAMIRO HERRERA
11. JUAN IZQUIERDO JIMÉNEZ
12. GABRIEL MARTÍN REINADO
13. CATALINA RAMIS CARBONELL
14. ANA LUCÍA MOYÁ LAGOS
15. RICARDO BENITEZ ABRIL
16. LAURA FERNANDEZ PABLOS
17. CRISTINA TEJEDOR GUARDIOLA
18. RAFAEL GELABERT HORRACH
19. ANTONIA BALLESTER MARTINEZ
20. ANTONIO GUILLEM PÉREZ
21. GUILLERMO ROIG CAÑELLAS
Suplentes
1. MANUEL VILLENA TORRES
2. MIGUEL ÁNGEL FUENTES LAGOS
3. MARÍA DEL MAR MANERA TELLA
UNIDAS PODEMOS (EUIB - UNIDAS PODEMOS)
1. FRANCISCO JOSÉ GONZÁLEZ PAREDES
2. JOSÉ GABRIEL SACARÉS ORTIZ
3. BEGOÑA ISABEL PAREDES GÓNZALEZ
4. ANTONIA RUIZ GODY
5. SANTIAGO JESUS BONILLO GUTIERREZ
6. JOSE GUTIERREZ BIEDMA
7. BEATRIZ ESCUDERO GARCÍA
8. RICARDO FUENTES GALLEGO
9. ALMUDENA FERNÁNDEZ RUIZ
10. STELLA MARIS CONSTANTINO SANCHEZ
11. EBELIN BARRIENTOS ZEBALLOS
12. VIOLETA LEAL PEREZ
13. CHRISTIAN MICHAEL FRERICHS
14. MANUEL BRAULIO ZENÓN
15. OLGA VICTORIA QUINTANA
16. Mª CARMEN BARRANCO CERVERA
17. ANA MARÍA RAMÍREZ CALDERÓN
18. BENIGNO SARMENTERO GUTIERREZ
19. DOLORES COLLADO FERNANDEZ
20. JUAN IGNACIO YRIBARREN CUESTA
21. SILVIA AMORÓS TORRES
Suplentes
1. TERESA ANTEQUERA SMITH
2. GUILLERMO LLOMPART ARAUZO
3. MARIA MERCÉ JIMENEZ HUERTAS
PROYECTO LIBERAL ESPAÑOL (P.LI.E.)
1. SUSANA TORRES GARZON
2. SEBASTIAN OLIVER RUIZ
3. JOANA MARIA VALENS TORRENS
4. DAVID GALVEZ GARCIA
5. NOELIA VICH MOLL
6. ANDRES BAÑOS MARTINEZ
7. KATY HINOJOSA PUPO
8. JOSE TUGORES BENNASSAR
9. MARIA TERESA MARIN RUIZ
10. DAVID NICOLAU RAMO
11. ANGELES ALFARO FERNANDEZ
12. JIMMY ESTILITO ACOSTA CAMEJO
13. BARBARA AIME MENDEZ LORENZO
14. RAFAEL GUAL PERELLO
15. MARIA PILAR ALFARO FERNANDEZ
16. MANUEL MARTINEZ RUIZ
17. ASCENSION MOYA TORRES
18. GABRIEL GALINDO MARTINEZ
19. MARIA FLOR CARAMAZANA CERECINOS
20. NILO GARCIA SEIJAS
21. MARIA ASSUNTA RUSSO
Suplentes
1. FRANCISO FERNANDEZ FERNANDEZ
2. ROSA MARIA MATEU SUREDA
3. DAVID GARCIA AGUILO