 S´ARENAL-URBANIZACIONES-LLUCMAJOR (S´ULL)

1. JOAQUÍN RABASCO FERREIRA

2. CLAUDIA ELIZABETH FALLEMANN STUPP

3. MARÍA VICTORIA MIR ARBONA

4. ELISABET MARTÍNEZ JIMÉNEZ

5. RAFAEL LILLO POU

6. DÁMARIS PÉREZ-GIL CANTERO

7. YERAY OSSORIO GALLEGO

8. JOSEFA BELMONTE FERRER

9. JESÚS PÉREZ-GIL CANTERO

10. JUAN MIGUEL VILLALBA VÁZQUEZ

11. EVA MARÍA VELÁZQUEZ MIR

12. PATRICIO ARTURO GÓMEZ TORDESILLAS

13. MÓNICA GONZÁLEZ LUQUE

14. JESÚS MARTÍNEZ RODRÍGUEZ

15. MARÍA DEL CARMEN CASTAÑO NAVARRO

16. ANA NAVARRO MUÑOZ

17. ANA MARÍA REYES FONT

18. MELCHOR RIERA GARCÍA

19. SERGIO MARTÍN MARTÍN

20. KAMAL AKICHOUH ALLA

21. AURELIA GALVEZ MORALES

Suplentes

1. ANTONIO ROMO HOZ

2. DOLORES RODRÍGUEZ MARTÍNEZ

3. RAFAEL ROMÁN GARCÍA

FALANGE ESPAÑOLA DE LAS J.O.N.S. (FE de las JONS)

1. MARIA ESPERANÇA GARAU MIQUEL

2. JUAN ROCA RUEDA

3. TOMAS BARRERO JAUME

4. ALVARO BARRENA FERNANDEZ

5. DAYMARA GAVILAN SEGUI

6. FRANCISCO JAVIER BAEZ RIPOLL

7. ESTIBALIZ TRINIDAD MARTIN AGUILARTE

8. DANIEL GALVEZ RAMOS

9. ANTONIO DE LAMO GARCIA

10. MARIA NATALIA RODRIGUEZ ADAN

11. LORENA RIVERO MORAN

12. MARIA LUISA PAZ BERAZA

13. CRISTOBAL ESCANDELL MAYANS

14. JOSE PARÍS MARTORELL

15. COLOMA MONSERRAT TROBAT

16. CARMEN ELOISA GUATO VELASQUEZ

17. MIGUEL MARTIN MASCARO

18. ANTONIO RODRIGUEZ ARJONA

19. CATALINA TROBAT CAPELLA

20. BONOSO CAMACHO MARTINEZ

21. JUANA RUEDA DE LA TORRE

Suplentes

1. JUAN PABLO MERAYO GIANELLI

2. EDUARDO GONZALO BEDON GUATO

3. MARIA JOSÉ NAVAS CUADRA

LLIBERTAT LLUCMAJOR (LLIBERTAT LLUCMAJOR)

1. ALEXANDRO GAFFAR

2. MIGUEL PASCUAL MEZQUIDA

3. AITZIBER MÁRQUEZ AMORRORTU

4. PATRICIA GRACIELA CAMPAÑA SILVA

5. ALEJANDRO GÁLVEZ MONJE

6. ANTONIO OJEDA BONET

7. MIKAELA CARBERRY MIKHAYLENKO

8. PEDRO ANTONIO OLIVER MARTÍ

9. MIGUEL GUADIX BERNARDINO

10. LOUISE EMANUELLE BERCHARD

11. RAMÓN MARÍN JUÁREZ

12. FRANCISCO JAVIER ARIAS RUIZ

13. ANGELA RUTH SCHAULINSKY

14. JORGE GONZÁLEZ BRASERO

15. KRISTIN HERTVELDT

16. GIORGIO CAVACIUTI

17. JUANA FIOL OLIVER

18. JOSÉ FRANCISCO VIZCAÍNO RUBIO

19. MIGUEL ÁNGEL HERMIDA IZQUIERDO

20. MÓNICA BALLESTEROS BONALD

21. MARGARITA ROSA VILLALONGA PONS

Suplentes

1. ELOY CRUSAT HORRACH

2. FRANCISCO JOSÉ ANTUNES EREIRA

3. ANNETTE FRIEDRICH LEMPERTZ

VOX

1. MARGARITA PALMER MASCARO

2. TOMAS SASTRE SOLER

3. JUANA MARIA MAS TOMAS

4. JUAN MANUEL PIÑEIRO VICENTE

5. MARIA JOSE COLOMAR SANCHEZ

6. RAFAEL AMENGUAL HENRY

7. BELEN SANCHEZ SASTRE

8. ANTONIO MORENO MARTINEZ

9. ANTONIO AMER GONZALEZ

10. MARGALIDA ANTICH TOMAS

11. ALEJANDRO ANDREU ALVAREZ

12. BARTOLOME TROBAT FONTIRROIG

13. DELFIN EDURNE GARCIA SANCHEZ

14. MARIA DEL CARMEN FORTEA SALVADOR

15. CRISTINA NARRILLOS PALMER

16. JOSE LUIS FUENTES RUBIO

17. SALVADOR MINGORANCE PUJOL

18. ANGEL DORCE SEGURA

19. MAXIMILIANO LOPEZ CANTERO

20. AIDA PEREZ PELAYO

21. ANTONIA SALVA GARAU

Suplentes

1. ANTONIO ANDREU ALVAREZ

2. CATALINA MARIA PALMER MASCARO

3. FRANCISCO HERNANDEZ CERRILLO

MÉS PER MALLORCA (MÉS)

1. MIQUEL ÀNGEL SERRA TERUEL

2. MARIA BARCELÓ CALVIÑO

3. ORIOL GÓMEZ DÍAZ

4. MARIA DEL MAR VANRELL BOSCH

5. SEBASTIÀ MAIMÓ PUIG

6. MARINA FERRE VALVERDE

7. ANTONI TOMÀS CEBRIÁN

8. MARIA FRANCINA CRESPÍ VIDAL

9. MACIÀ MUT SBERT

10. MARIA ANTÒNIA OLIVER MASCARÓ

11. BENET LLOMPART BALLESTER

12. SANDRA SERRA TERUEL

13. AMADOR CALAFAT ALBERTÍ

14. MARIA ANTÒNIA FERRER PERELLÓ "MACE"

15. SANTIAGO MUÑOZ CORTÉS

16. ANTÒNIA AINA AMENGUAL SBERT

17. FRANCESC FELIPE LEGAZ "FELIP"

18. SAGRARIO NARVÁEZ CALERO

19. JOAN BRAZÁLEZ AMENGUAL

20. ANTÒNIA MULET CAPELLÀ

21. JAUME OLIVER FIOL

Suplentes

1. JAUME TOMÀS OLIVER

2. CATALINA TROBAT SBERT

PARTIDO POPULAR (PP)

1. MARÍA FRANCISCA LASCOLAS ROSSELLÓ

2. SIMÓ ADROVER LLOMPART

3. MARÍA CRISTINA POMAR BONNÍN

4. ANTONIO CAYUELA MARTÍNEZ

5. CATALINA RAYÓ OLIVER

6. JAIME GARAU MUT

7. MARGARITA PLANAS TORRES

8. MARIA INMACULADA PÉREZ BLÁZQUEZ

9. JOSEP LLUÍS ESPASES CANYELLES

10. Mª NEUS MARÍ TOMÁS

11. MARC RAFAEL BUJOSA BOHM

12. ANTONIA AINA PUIGSERVER BAUZÁ

13. JOB PLAZA RIERA

14. SILVIA IBERGALLARTU PUIGSERVER

15. GINÉS SÁEZ GONZÁLEZ

16. JOSÉ CANALS GARCÍA

17. MELCHOR MAS COLOM

18. GERLINDE MARGARETA WEININGER WEININGER

19. JOAN BARROS OLIVER

20. JULIA ANA LIZAMA SEBASTIAN

21. ERIC JAREÑO CIFUENTES

Suplentes

1. MARÍA DEL PILAR BONET ESCALERA

2. GABRIEL ROJO RODRÍGUEZ

3. NOEMÍ GETINO PÉREZ

Partido Socialista de las Islas Baleares (PSIB-PSOE)

1. JAIME JULIAN OLIVER VALLES

2. LUCIA ESCRIBANO ALES

3. BARTOLOME TUGORES VICENS

4. ELSA HERRANZ SANZ (Independiente)

5. JOSE LUIS HUESCAR VILLAR

6. FRANCISCA ALMAGRO PESET

7. ALEJANDRO TESIAS MARTINEZ

8. ANGELICA MIGUELEZ CHAMORRO

9. FRANCESC GARCIAS CAPELLA

10. MARIA AVELINA GOMEZ MERINO (Independiente)

11. ANTONIO LOPEZ CARRO (Independiente)

12. SILVIA RODRIGO HUESCAR

13. ANTONIO CERDA FULLANA

14. MARIA VICTORIA MARTINEZ PAYERAS

15. GUILLERMO SOCIAS GARCIAS (Independiente)

16. ANA MARIA LANDERO RECIO

17. FRANCISCO JAVIER MARIN HERNANDEZ

18. MAGDALENA BORRAS MALLEN

19. ANTONIO CARMONA RUIZ

20. JOSEFA MENDEZ BLANCO

21. JOAN MONSERRAT MASCARO

Suplentes

1. JULIAN OLIVER PONS

2. CATALINA MARIA GARCIA OLIVER (Independiente)

3. LUIS BLANCO PEREZ

4. JERONIMA VICH LLAMBIAS

5. JUAN JOSE MAESTRE GOMEZ

6. JUANA ANA REUS VALLESPIR

7. JUAN JIMENEZ GALLEGO

EL PI - PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS (EL PI)

1. LAURA SEGURA MONSERRAT

2. MIGUEL FONT FULLANA

3. ISABEL JAUME MARTÍN

4. GUILLEM MUT SALVÀ

5. MARGARITA SASTRE MUÑOZ

6. FERRÁN FUSTER CERDÓ

7. ESTHER LLOVERA SOBRINO

8. GABRIEL FERRER CANALS

9. MARGARITA MINUESA BARCELÓ

10. GABRIEL NICOLAU DORA

11. LORENA MINUESA BARCELÓ

12. PEDRO SORELL ADROVER

13. MARIA IGNACIA RIGO ALFARO

14. FRANCESC MIQUEL CLAR DURAN

15. MARIA MAGDALENA CALDÉS VANRELL

16. JOAN REDA COLL

17. SUSANA GARRIDO GUIJARRO

18. JOAN MIQUEL TOMAS NADAL

19. PETRA RODRIGUEZ RODRIGUEZ

20. MARIA MAS MORA

21. BERNADÍ VIVES CARDONA

Suplentes

1. MARIA ANTONIA MAS CRESPÍ

AGRUPACION SOCIAL INDEPENDIENTE (A.S.I.)

1. GUILLERMO ROIG MASCARÓ

2. MARÍA DEL PILAR SEGUÍ FIOL

3. JOSÉ MIGUEL PASTOR CANTALLOPS

4. RAÚL DOMíNGUEZ MARTÍN

5. MARGARITA CARBONELL SBERT

6. DAVID GIL PONCE

7. BELÉN VÁZQUEZ GONZÁLEZ

8. ANTONIO COLOMAR CANTALLOPS

9. MARÍA DOLORES RAMIS CARBONELL

10. ANABEL RAMIRO HERRERA

11. JUAN IZQUIERDO JIMÉNEZ

12. GABRIEL MARTÍN REINADO

13. CATALINA RAMIS CARBONELL

14. ANA LUCÍA MOYÁ LAGOS

15. RICARDO BENITEZ ABRIL

16. LAURA FERNANDEZ PABLOS

17. CRISTINA TEJEDOR GUARDIOLA

18. RAFAEL GELABERT HORRACH

19. ANTONIA BALLESTER MARTINEZ

20. ANTONIO GUILLEM PÉREZ

21. GUILLERMO ROIG CAÑELLAS

Suplentes

1. MANUEL VILLENA TORRES

2. MIGUEL ÁNGEL FUENTES LAGOS

3. MARÍA DEL MAR MANERA TELLA

UNIDAS PODEMOS (EUIB - UNIDAS PODEMOS)

1. FRANCISCO JOSÉ GONZÁLEZ PAREDES

2. JOSÉ GABRIEL SACARÉS ORTIZ

3. BEGOÑA ISABEL PAREDES GÓNZALEZ

4. ANTONIA RUIZ GODY

5. SANTIAGO JESUS BONILLO GUTIERREZ

6. JOSE GUTIERREZ BIEDMA

7. BEATRIZ ESCUDERO GARCÍA

8. RICARDO FUENTES GALLEGO

9. ALMUDENA FERNÁNDEZ RUIZ

10. STELLA MARIS CONSTANTINO SANCHEZ

11. EBELIN BARRIENTOS ZEBALLOS

12. VIOLETA LEAL PEREZ

13. CHRISTIAN MICHAEL FRERICHS

14. MANUEL BRAULIO ZENÓN

15. OLGA VICTORIA QUINTANA

16. Mª CARMEN BARRANCO CERVERA

17. ANA MARÍA RAMÍREZ CALDERÓN

18. BENIGNO SARMENTERO GUTIERREZ

19. DOLORES COLLADO FERNANDEZ

20. JUAN IGNACIO YRIBARREN CUESTA

21. SILVIA AMORÓS TORRES

Suplentes

1. TERESA ANTEQUERA SMITH

2. GUILLERMO LLOMPART ARAUZO

3. MARIA MERCÉ JIMENEZ HUERTAS

PROYECTO LIBERAL ESPAÑOL (P.LI.E.)

1. SUSANA TORRES GARZON

2. SEBASTIAN OLIVER RUIZ

3. JOANA MARIA VALENS TORRENS

4. DAVID GALVEZ GARCIA

5. NOELIA VICH MOLL

6. ANDRES BAÑOS MARTINEZ

7. KATY HINOJOSA PUPO

8. JOSE TUGORES BENNASSAR

9. MARIA TERESA MARIN RUIZ

10. DAVID NICOLAU RAMO

11. ANGELES ALFARO FERNANDEZ

12. JIMMY ESTILITO ACOSTA CAMEJO

13. BARBARA AIME MENDEZ LORENZO

14. RAFAEL GUAL PERELLO

15. MARIA PILAR ALFARO FERNANDEZ

16. MANUEL MARTINEZ RUIZ

17. ASCENSION MOYA TORRES

18. GABRIEL GALINDO MARTINEZ

19. MARIA FLOR CARAMAZANA CERECINOS

20. NILO GARCIA SEIJAS

21. MARIA ASSUNTA RUSSO

Suplentes

1. FRANCISO FERNANDEZ FERNANDEZ

2. ROSA MARIA MATEU SUREDA

3. DAVID GARCIA AGUILO  