Partido Socialista de las Islas Baleares (PSIB-PSOE)
1. VIRGILIO MORENO SARRIO
2. MARIA DEL CARMEN OSES RAMOS
3. SEBASTIAN ORIOL DIAZ
4. MARIA JOSE FERNANDEZ MOLINA
5. ANTONI PEÑA MIR
6. MARIA ANTONIA PONS TORRENS
7. MIGUEL ANGEL CORTES RAMIS
8. MARIA FRANCISCA BARCELO TRUYOL
9. ANDREU CABALLERO ROMERO
10. ANTONIA TRIGUERO SALAMANCA
11. JAUME TORTELLA CANAVES
12. LORENA ROIG ACOSTA
13. XAVIER COLOM LOZANO
14. ANTONIA SASTRE LLOMPART
15. RAMON ANGEL LORENTE GAYA
16. EMILIANA MARTIN PRIETO
17. JAIME CAMPANER PONS
18. VERONICA FERNANDEZ PAREDES
19. ANTONIO MUNTANER GILI
20. ANTONIA MARIA SABATER MARTORELL
21. FRANCISCO JAVIER RAMIS OTAZUA
Suplentes
1. MARGARITA ROTGER AMENGUAL
2. LLORENÇ GONZALEZ GENESTRA
3. MARGARITA DOLÇ PALLICER
4. MIGUEL ANGEL GARCIA ESPEJO
5. MARGARITA LLOBERA SERRA
6. FRANCISCO JOSE GUERRERO MUÑOZ
7. ANTONIA RAMIS AGUILO
8. GUILLEM GOMEZ MESTRE
9. ESPERANÇA RAMIS DE PLANDOLIT
10. BALTASAR ALARCON CANO
VOX
1. MAURICIO MARTIN ARREZA
2. FRANCISCA BLASCO MARTIN
3. RAQUEL RUSCALLEDA RODRIGUEZ
4. EVA MARIA CAMINERO MATARIN
5. SALVADOR IVAN FLORIT FERNANDEZ
6. JUAN CARLOS GONZALEZ BLANCO
7. AURELIO NAVAS ESPEJO
8. PAULA BIBILONI MARTORELL
9. MONICA BERCIANO MORAN
10. FRANCISCO JOSE JIMENEZ JIMENEZ
11. SEBASTIAN ENRIQUE BENDITO VALLORI
12. YOLANDA ANTONIA MARTORELL ARRANZ
13. JOSE MARIA SERVERA MORENO
14. VERONICA NAVAS GARCIA
15. ANTONIO MESEGUER GARCIA
16. MARIA ISABEL HERNANDEZ VIDAL
17. FRANCISCO MORALES PRIETO
18. MARCELINA GARCIA FERRER
19. BERENGUER COLOM ROTGER
20. COLOMA FLORIT CAMPANER
21. MARIANO BENDITO SAURA
Suplentes
1. MARIA ISABEL MARTIN ARREZA
2. GABRIEL COMAS ALOMAR
3. ROSA MARIA VALERO JIMENEZ
CIUDADANOS-PARTIDO DE LA CIUDADANIA (Cs)
1. ANDRES SANCHEZ GARCIA
2. GABINO FORNAS GARCIA
3. MARIA LUZ MENDEZ MONTERO
4. ANA MARIA ATIENZA GAJETE
5. ENRIQUE MARTIN MARTIN
6. ANA ISABEL ALBERTI HORRACH 7. ASENCION GONZALEZ PEREZ
8. DAVID ARAUJO ALONSO
9. NATALIA OBRADOR GUTIERREZ
10. JAVIER ROMERO JIMENEZ
11. MARIA DOLORES (Mary) SANCHEZ GARCIA
12. FRANCISCA LATORRE SEGUI
13. JOSE CARDONA GELABERT
14. RAFAEL MUNTANER MARTORELL
15. MARIA TERESA CLADERA NICOLAU
16. LORENZO JAVIER FIGUEROLA SIQUER
17. JUDITH HARO RODRIGUEZ
18. DANIEL ARENAS GUTIERREZ
19. NOELIA OBRADOR GUTIERREZ
20. CATALINA GIL GUTIERREZ
21. ANTONIA SAMPOL BELTRAN
Suplentes
1. PAULA BURG MEDINA
2. RAFAELA GUTIERREZ AVELLANEDA
3. FERNANDO ROMERO GARCIA
Partido Popular
1. PEDRO MAS BERGAS
2. ROSA MARÍA TARRAGÓ LLOBERA
3. MIQUEL FERRER MULET
4. ANDRÉS GILI VIZCAINO
5. YOLANDA PERICÁS IZQUIERDO
6. JOSÉ EGEA RODA
7. MARÍA ANTONIA PRATS ROSSELLÓ
8. MARÍA DEL PILAR RODRÍGUEZ FANALS
9. JOANA MARÍA MAROTO OLIVER
10. MARTÍN SOLER ADROVER
11. MARÍA MAGDALENA COLOMER LLOBERA
12. MARINA VICENTE SERRA
13. ANTONI CABRER PRATS
14. JOSÉ PASTOR ESPADA
15. RAFAEL GONZÁLEZ VALVERDE
16. ABIGAIL SOLANGE CANEPA PASSOLS
17. JUAN CARLOS GUERRERO CONDE
18. MARGALIDA HORRACH BELTRÁN
19. JUAN GABRIEL FAR FIOL
20. MARÍA URSULA SEBASTIÀ FERRER
21. MIGUEL GONZÁLEZ MAIMÓ
Suplentes
1. MARÍA DEL CARMEN LORENTE GAYÁ
2. MARÍA CARMEN DE LAS MERCEDES BARRAL ÁLVAREZ
3. MARÍA DE LA CABEZA MEZQUITA CRESPO
4. JOSÉ VALERO TRUJILLO
5. JUAN EUSEBIO DEUS DÍEZ
6. ANTONIO JESÚS AGUILAR CHICÓN
7. BARTOLOMÉ LORENZO BORRÁS
8. MAGDALENA CANTARELLAS LLOMPART
9. MARÍA PAYERAS CRESPÍ
10. MARÍA SALOM COLL
INDEPENDENTS D'INCA (INDI)
1. ANGEL GARCIA BONAFE
2. MARIA PILAR RIOS GAREA
3. FRANCISCO JOSE VERDEJO PEREZ
4. FRANCESC GARCIAS LLOMPART
5. ESPERANZA PALMER GOMEZ
6. ANTELM FERRETJANS LLOMPART
7. SEBASTIA MORA PUJADAS
8. JOAN BELTRAN COLL
9. MARIA DE LLUC GARCIA RIGO
10. CRISTINA SEGUI ARIAS
11. SEBASTIAN CAMPANER PARIS
12. ANGEL IGNASI GARCIA RIGO
13. IOSEBA FERNANDEZ RIOS
14. CELIA TOGORES CODONY
15. MARIA DEL CARMEN JIMENEZ VARGAS
16. ANDREU DELACIO LLOMPART
17. CATALINA MARI MOYA
18. SERGIO CARLOS PILOTO CORRALES
19. JUAN BALAGUER BISELLACH
20. CRISTINA VANRELL VERDEJO
21. BARTOLOME GARCIA BONAFE
Suplentes
1. BLANCA MARGARITA BUADES GARCIA
2. JUANA RIGO AMER
3. MARTIN LLULL PARIS
4. RAFAEL QUETGLAS ALOY
5. MIGUEL MUNTANER MARTORELL
6. BARTOLOME LLOMPART CLADERA
7. SILVIA MARGARITA POL JANER
8. MARIA DEL MAR JUAN SAN NICOLAS
PER BALEARS (PERxB)
1. GREGORIO FERRÀ FRAU
2. MARIA DEL MAR NAVARRO REGUILLO
3. PEDRO SOLER CLADERA
4. ANTONI ANDREU FERRIOL MORA
5. CATALINA MARTORELL JAUME
6. NARCISO LUIS FEIXAS PUIGRÒS
7. MARIA INES PLANAS ARROM
8. JUAN MANUEL ALONSO RAMIS
9. MARIA FRANCISCA ROSSELLÓ MARQUÈS
10. JAUME ESTRANY ALARCÓN
11. ANTONIO FERRER PALMER
12. MARGALIDA LLOMPART MARTORELL
13. JUAN ANTONIO LLOBERA SERRA
14. ISABEL CARO ARAGONÈS
15. JUAN FRANCISCO BRAVO MERO
16. CONCEPCIÓ TORTELLA SERVERA
17. SEBASTIÁN SAURINA COLL
18. JOANA MARIA JAUME TORRENS
19. JUAN ANTONIO HERRERA TUGORES
20. FRANCISCO REYES RIUTORT
21. ANTÒNIA MARIA CERDÀ CABRER
Suplentes
1. ANTÒNIA ORDINAS MORRO
2. TERESA PERELLÓ GARCÍA
3. INES MARIA BUSTOS COBOS
4. JAIME MARTORELL TORRENS
EL PI - PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS (EL PI)
1. GLORIA FERRARI PONS
2. SHEILA GONZÁLEZ SANJURJO
3. ALONSO ZURERA MASSANET
4. LLORENÇ SASTRE LLOMPART
5. ADELA HERRERÍAS CÁNOVAS
6. MIGUEL ANGEL CORADO GUERRERO
7. CATALINA SEGUÍ ROMILLO
8. FRANCISCO LÓPEZ MUNTANER
9. MARIA MARGARITA PONS SALOM
10. MANUEL AMER PERELLÓ
11. ANA MORELL CARLIN
12. ANTONI JOAN PLANAS ROSSELLÓ
13. JARA ÁLVAREZ CODESAL
14. ANTONIO RAFAEL CERDÁ PALMER
15. ANTONIO LORENTE SOLIVELLAS
16. MAGDALENA PIERAS FIGUEROLA
17. JOAN JOSEP ESTRANY CELIÀ
18. MARINA SARRIÓ CAÑELLAS
19. TONI CABRER VIDAL
20. MARIA LLOMPART SEVILLA
21. ANTONIO FERRARI PONS
MÉS PER MALLORCA (MÉS)
1. ALICE WEBER
2. HELENA CAYETANO GÓMEZ
3. M. VICTÒRIA LLULL ALBERTÍ
4. MATEU PIERAS VILLALONGA
5. DAVID JORDI LLOBET MARTÍN
6. AINA M. QUETGLAS FLORIT
7. XAVI CAÑELLAS RAMON
8. AINA FERRER TORRENS
9. PERE QUETGLAS MAROTO
10. TONI REUS MESTRE
11. CATALINA MAYOL SALAS
12. JAUME RIVERA SOLSONA
13. LAURA ROSSELLÓ ALORDA
14. LLORENÇ ESCANELLAS RIGO
15. ANTÒNIA VILLALONGA ABRAHAM
16. JAUME REUS CAPÓ
17. ANTÒNIA SANCHO TOMÀS
18. NOFRE MUNAR AGUILÓ
19. FRANCESCA VIVES AMER
20. FERNANDO FUENTE CORTINA
21. MARIA ALORDA VILLARRUBIAS
Suplentes
1. MARIA RIPOLL CALAFELL
2. ANTONI ALORDA VILARRUBIAS
3. MARTA LLOMPART VILLALONGA
4. DAVID ABRIL HERVÁS
5. ÀNGELA BELTRAN CORTÉS
6. JOSÉ LUIS MERINO PANADÉS
7. CRISTINA ROCA PI
8. LLORENÇ SASTRE SEGUÍ
9. JOAN FRANCESC PASTOR SEGUÍ
10. CATALINA VALLESPIR AGUILÓ
UNIDAS PODEMOS (EUIB - UNIDAS PODEMOS)
1. ISABEL VALLES GARRIDO
2. AURORA CANTERO MORA
3. ANDRÉS QUINTANA RUIZ
4. MARIA TERESA VILLANUEVA GARCIA
5. AARÓN RUÍZ JIMENEZ
6. ROMINA SOLÉ POSSE
7. MANUEL JOAQUIN DÍAZ POL
8. PATRICIA MARIA GELABERT CONSUEGRA
9. MIQUEL MATEU BOSCH VALLESPR
10. MARIA REMEDIOS GONZALEZ VILCHES
11. ANTONIO MAYORAL MANZANERO
12. RAQUEL FRANCO BUJOSA
13. JOSU IÑAKI HUARTE LACABE
14. BERTA CÁMARA SANCHEZ
15. RODRIGO PARRA NICOLAU
16. MARIA ESTER PERELLO SASTRE
17. JESÚS JOAQUÍN VARA VALLES
18. JANA PINTO CAÑAS
19. BERNARDO MONLEÓN ALFARO
20. MANUELA DOMINGA GARRIDO MARTIN
21. RAFAEL MIGUEL MARTIN
Suplentes
1. JESSICA GARRIDO FERNANDEZ
2. MARIA ISABEL SÁNCHEZ CLEMENTE
3. PEDRO TORRES PORTILLO
4. ELENA GRIMALT LUNA
5. LUIS GARCIA MARCOS