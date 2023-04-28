 Partido Socialista de las Islas Baleares (PSIB-PSOE)

1. VIRGILIO MORENO SARRIO

2. MARIA DEL CARMEN OSES RAMOS

3. SEBASTIAN ORIOL DIAZ

4. MARIA JOSE FERNANDEZ MOLINA

5. ANTONI PEÑA MIR

6. MARIA ANTONIA PONS TORRENS

7. MIGUEL ANGEL CORTES RAMIS

8. MARIA FRANCISCA BARCELO TRUYOL

9. ANDREU CABALLERO ROMERO

10. ANTONIA TRIGUERO SALAMANCA

11. JAUME TORTELLA CANAVES

12. LORENA ROIG ACOSTA

13. XAVIER COLOM LOZANO

14. ANTONIA SASTRE LLOMPART

15. RAMON ANGEL LORENTE GAYA

16. EMILIANA MARTIN PRIETO

17. JAIME CAMPANER PONS

18. VERONICA FERNANDEZ PAREDES

19. ANTONIO MUNTANER GILI

20. ANTONIA MARIA SABATER MARTORELL

21. FRANCISCO JAVIER RAMIS OTAZUA

Suplentes

1. MARGARITA ROTGER AMENGUAL

2. LLORENÇ GONZALEZ GENESTRA

3. MARGARITA DOLÇ PALLICER

4. MIGUEL ANGEL GARCIA ESPEJO

5. MARGARITA LLOBERA SERRA

6. FRANCISCO JOSE GUERRERO MUÑOZ

7. ANTONIA RAMIS AGUILO

8. GUILLEM GOMEZ MESTRE

9. ESPERANÇA RAMIS DE PLANDOLIT

10. BALTASAR ALARCON CANO

VOX

1. MAURICIO MARTIN ARREZA

2. FRANCISCA BLASCO MARTIN

3. RAQUEL RUSCALLEDA RODRIGUEZ

4. EVA MARIA CAMINERO MATARIN

5. SALVADOR IVAN FLORIT FERNANDEZ

6. JUAN CARLOS GONZALEZ BLANCO

7. AURELIO NAVAS ESPEJO

8. PAULA BIBILONI MARTORELL

9. MONICA BERCIANO MORAN

10. FRANCISCO JOSE JIMENEZ JIMENEZ

11. SEBASTIAN ENRIQUE BENDITO VALLORI

12. YOLANDA ANTONIA MARTORELL ARRANZ

13. JOSE MARIA SERVERA MORENO

14. VERONICA NAVAS GARCIA

15. ANTONIO MESEGUER GARCIA

16. MARIA ISABEL HERNANDEZ VIDAL

17. FRANCISCO MORALES PRIETO

18. MARCELINA GARCIA FERRER

19. BERENGUER COLOM ROTGER

20. COLOMA FLORIT CAMPANER

21. MARIANO BENDITO SAURA

Suplentes

1. MARIA ISABEL MARTIN ARREZA

2. GABRIEL COMAS ALOMAR

3. ROSA MARIA VALERO JIMENEZ

CIUDADANOS-PARTIDO DE LA CIUDADANIA (Cs)

1. ANDRES SANCHEZ GARCIA

2. GABINO FORNAS GARCIA

3. MARIA LUZ MENDEZ MONTERO

4. ANA MARIA ATIENZA GAJETE

5. ENRIQUE MARTIN MARTIN

6. ANA ISABEL ALBERTI HORRACH 7. ASENCION GONZALEZ PEREZ

8. DAVID ARAUJO ALONSO

9. NATALIA OBRADOR GUTIERREZ

10. JAVIER ROMERO JIMENEZ

11. MARIA DOLORES (Mary) SANCHEZ GARCIA

12. FRANCISCA LATORRE SEGUI

13. JOSE CARDONA GELABERT

14. RAFAEL MUNTANER MARTORELL

15. MARIA TERESA CLADERA NICOLAU

16. LORENZO JAVIER FIGUEROLA SIQUER

17. JUDITH HARO RODRIGUEZ

18. DANIEL ARENAS GUTIERREZ

19. NOELIA OBRADOR GUTIERREZ

20. CATALINA GIL GUTIERREZ

21. ANTONIA SAMPOL BELTRAN

Suplentes

1. PAULA BURG MEDINA

2. RAFAELA GUTIERREZ AVELLANEDA

3. FERNANDO ROMERO GARCIA

Partido Popular

1. PEDRO MAS BERGAS

2. ROSA MARÍA TARRAGÓ LLOBERA

3. MIQUEL FERRER MULET

4. ANDRÉS GILI VIZCAINO

5. YOLANDA PERICÁS IZQUIERDO

6. JOSÉ EGEA RODA

7. MARÍA ANTONIA PRATS ROSSELLÓ

8. MARÍA DEL PILAR RODRÍGUEZ FANALS

9. JOANA MARÍA MAROTO OLIVER

10. MARTÍN SOLER ADROVER

11. MARÍA MAGDALENA COLOMER LLOBERA

12. MARINA VICENTE SERRA

13. ANTONI CABRER PRATS

14. JOSÉ PASTOR ESPADA

15. RAFAEL GONZÁLEZ VALVERDE

16. ABIGAIL SOLANGE CANEPA PASSOLS

17. JUAN CARLOS GUERRERO CONDE

18. MARGALIDA HORRACH BELTRÁN

19. JUAN GABRIEL FAR FIOL

20. MARÍA URSULA SEBASTIÀ FERRER

21. MIGUEL GONZÁLEZ MAIMÓ

Suplentes

1. MARÍA DEL CARMEN LORENTE GAYÁ

2. MARÍA CARMEN DE LAS MERCEDES BARRAL ÁLVAREZ

3. MARÍA DE LA CABEZA MEZQUITA CRESPO

4. JOSÉ VALERO TRUJILLO

5. JUAN EUSEBIO DEUS DÍEZ

6. ANTONIO JESÚS AGUILAR CHICÓN

7. BARTOLOMÉ LORENZO BORRÁS

8. MAGDALENA CANTARELLAS LLOMPART

9. MARÍA PAYERAS CRESPÍ

10. MARÍA SALOM COLL

INDEPENDENTS D'INCA (INDI)

1. ANGEL GARCIA BONAFE

2. MARIA PILAR RIOS GAREA

3. FRANCISCO JOSE VERDEJO PEREZ

4. FRANCESC GARCIAS LLOMPART

5. ESPERANZA PALMER GOMEZ

6. ANTELM FERRETJANS LLOMPART

7. SEBASTIA MORA PUJADAS

8. JOAN BELTRAN COLL

9. MARIA DE LLUC GARCIA RIGO

10. CRISTINA SEGUI ARIAS

11. SEBASTIAN CAMPANER PARIS

12. ANGEL IGNASI GARCIA RIGO

13. IOSEBA FERNANDEZ RIOS

14. CELIA TOGORES CODONY

15. MARIA DEL CARMEN JIMENEZ VARGAS

16. ANDREU DELACIO LLOMPART

17. CATALINA MARI MOYA

18. SERGIO CARLOS PILOTO CORRALES

19. JUAN BALAGUER BISELLACH

20. CRISTINA VANRELL VERDEJO

21. BARTOLOME GARCIA BONAFE

Suplentes

1. BLANCA MARGARITA BUADES GARCIA

2. JUANA RIGO AMER

3. MARTIN LLULL PARIS

4. RAFAEL QUETGLAS ALOY

5. MIGUEL MUNTANER MARTORELL

6. BARTOLOME LLOMPART CLADERA

7. SILVIA MARGARITA POL JANER

8. MARIA DEL MAR JUAN SAN NICOLAS

PER BALEARS (PERxB)

1. GREGORIO FERRÀ FRAU

2. MARIA DEL MAR NAVARRO REGUILLO

3. PEDRO SOLER CLADERA

4. ANTONI ANDREU FERRIOL MORA

5. CATALINA MARTORELL JAUME

6. NARCISO LUIS FEIXAS PUIGRÒS

7. MARIA INES PLANAS ARROM

8. JUAN MANUEL ALONSO RAMIS

9. MARIA FRANCISCA ROSSELLÓ MARQUÈS

10. JAUME ESTRANY ALARCÓN

11. ANTONIO FERRER PALMER

12. MARGALIDA LLOMPART MARTORELL

13. JUAN ANTONIO LLOBERA SERRA

14. ISABEL CARO ARAGONÈS

15. JUAN FRANCISCO BRAVO MERO

16. CONCEPCIÓ TORTELLA SERVERA

17. SEBASTIÁN SAURINA COLL

18. JOANA MARIA JAUME TORRENS

19. JUAN ANTONIO HERRERA TUGORES

20. FRANCISCO REYES RIUTORT

21. ANTÒNIA MARIA CERDÀ CABRER

Suplentes

1. ANTÒNIA ORDINAS MORRO

2. TERESA PERELLÓ GARCÍA

3. INES MARIA BUSTOS COBOS

4. JAIME MARTORELL TORRENS

EL PI - PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS (EL PI)

1. GLORIA FERRARI PONS

2. SHEILA GONZÁLEZ SANJURJO

3. ALONSO ZURERA MASSANET

4. LLORENÇ SASTRE LLOMPART

5. ADELA HERRERÍAS CÁNOVAS

6. MIGUEL ANGEL CORADO GUERRERO

7. CATALINA SEGUÍ ROMILLO

8. FRANCISCO LÓPEZ MUNTANER

9. MARIA MARGARITA PONS SALOM

10. MANUEL AMER PERELLÓ

11. ANA MORELL CARLIN

12. ANTONI JOAN PLANAS ROSSELLÓ

13. JARA ÁLVAREZ CODESAL

14. ANTONIO RAFAEL CERDÁ PALMER

15. ANTONIO LORENTE SOLIVELLAS

16. MAGDALENA PIERAS FIGUEROLA

17. JOAN JOSEP ESTRANY CELIÀ

18. MARINA SARRIÓ CAÑELLAS

19. TONI CABRER VIDAL

20. MARIA LLOMPART SEVILLA

21. ANTONIO FERRARI PONS

MÉS PER MALLORCA (MÉS)

1. ALICE WEBER

2. HELENA CAYETANO GÓMEZ

3. M. VICTÒRIA LLULL ALBERTÍ

4. MATEU PIERAS VILLALONGA

5. DAVID JORDI LLOBET MARTÍN

6. AINA M. QUETGLAS FLORIT

7. XAVI CAÑELLAS RAMON

8. AINA FERRER TORRENS

9. PERE QUETGLAS MAROTO

10. TONI REUS MESTRE

11. CATALINA MAYOL SALAS

12. JAUME RIVERA SOLSONA

13. LAURA ROSSELLÓ ALORDA

14. LLORENÇ ESCANELLAS RIGO

15. ANTÒNIA VILLALONGA ABRAHAM

16. JAUME REUS CAPÓ

17. ANTÒNIA SANCHO TOMÀS

18. NOFRE MUNAR AGUILÓ

19. FRANCESCA VIVES AMER

20. FERNANDO FUENTE CORTINA

21. MARIA ALORDA VILLARRUBIAS

Suplentes

1. MARIA RIPOLL CALAFELL

2. ANTONI ALORDA VILARRUBIAS

3. MARTA LLOMPART VILLALONGA

4. DAVID ABRIL HERVÁS

5. ÀNGELA BELTRAN CORTÉS

6. JOSÉ LUIS MERINO PANADÉS

7. CRISTINA ROCA PI

8. LLORENÇ SASTRE SEGUÍ

9. JOAN FRANCESC PASTOR SEGUÍ

10. CATALINA VALLESPIR AGUILÓ

UNIDAS PODEMOS (EUIB - UNIDAS PODEMOS)

1. ISABEL VALLES GARRIDO

2. AURORA CANTERO MORA

3. ANDRÉS QUINTANA RUIZ

4. MARIA TERESA VILLANUEVA GARCIA

5. AARÓN RUÍZ JIMENEZ

6. ROMINA SOLÉ POSSE

7. MANUEL JOAQUIN DÍAZ POL

8. PATRICIA MARIA GELABERT CONSUEGRA

9. MIQUEL MATEU BOSCH VALLESPR

10. MARIA REMEDIOS GONZALEZ VILCHES

11. ANTONIO MAYORAL MANZANERO

12. RAQUEL FRANCO BUJOSA

13. JOSU IÑAKI HUARTE LACABE

14. BERTA CÁMARA SANCHEZ

15. RODRIGO PARRA NICOLAU

16. MARIA ESTER PERELLO SASTRE

17. JESÚS JOAQUÍN VARA VALLES

18. JANA PINTO CAÑAS

19. BERNARDO MONLEÓN ALFARO

20. MANUELA DOMINGA GARRIDO MARTIN

21. RAFAEL MIGUEL MARTIN

Suplentes

1. JESSICA GARRIDO FERNANDEZ

2. MARIA ISABEL SÁNCHEZ CLEMENTE

3. PEDRO TORRES PORTILLO

4. ELENA GRIMALT LUNA

5. LUIS GARCIA MARCOS  