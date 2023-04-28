VOX
1. MARIA JOSE VERDU TORRES
2. JUAN SERRANO MENA
3. JUAN ANTONIO BESTARD PLANIOLS
4. JOSE MANUEL BRAVO LOPEZ
5. GLENDA NATHALIE PIN LANDIRES
6. GUILLERMO MARQUES ALOMAR
7. BARBARA SASTRE MARTINEZ
8. CRISTOBAL PONS SERVERA
9. NURIA FARRE BECKKOTTER
10. MARIA VERDU GONZALEZ
11. AMADOR OLIVER PEREZ
12. JUANA MARIA TORRES SERRA
13. ANTONIO ANGEL RUIZ ALEGRE
Suplentes
1. PENELOPE MONICA RODRIGUEZ FARRE
2. CARMEN GONZALEZ GOMEZ
3. SANTIAGO MARTINEZ GONZALEZ
PARTIDO POPULAR (PP)
1. JOAN TONI RIERA LLABRES
2. JOAN BAOS ESTRANY
3. MARÍA ANTONIA SERRALTA CUNILL (Independiente)
4. MARÍA INMACULADA PAYERAS BALLE (Independiente)
5. SEBASTIAN FRAU ARNAL (Independiente)
6. CARME CORRO CANALS
7. MARÍA SANDARRUBIA GONZÁLEZ
8. JOAN ISERN LLADÓ
9. DAMIÀ PUJOL MATEU
10. MARÍA MERCEDES OLIVER MIRÓ (Independiente)
11. CARLOS MAS SUAU
12. MARÍA DEL MAR BAOS ESTRANY (Independiente)
13. JAIME ISERN LLADÓ
Suplentes
1. DAVID GUASCH MIR (Independiente)
2. CATALINA DOLS CABOT (Independiente)
3. CATALINA SUAU VERDERA
4. ISABEL VIVES CABOT (Independiente)
5. ANTONIO MATEU ROSSELLÓ
6. PATRICIA B. DROUIN LEBRETON
7. AINA RIERA COMAS
8. MIGUEL VERDERA ROSSELLÓ
9. CATALINA CABOT BORRÁS
10. JESÚS ALFONSO BAEZA SÁNCHEZ
Partido Socialista de las Islas Baleares (PSIB-PSOE)
1. MIGUEL PALOU QUETGLAS
2. FRANCISCA ORELL SALOM
3. CARLES BONA GARCIA
4. SANDRA LLOP MENDEZ
5. MARIA DOLORES AGUILAR JOFRE
6. LUIS GONZAGA CAMPUZANO ORELL
7. CATALINA MATEU ESCAMILLA
8. ANTONIO AMENGUAL COLOMAR
9. MARIA DOLORES CARBALLO GALLEGO
10. JOSE FRANCISCO TORRES CHECA
11. STELLA MARIA SANCHEZ MASEGOSA
12. JOSE SUAU MARTI
13. MIGUEL NEGRE CABOT
Suplentes
1. MARGARITA ORELL SALOM
2. GABRIEL PALOU SANCHEZ
AGRUPACIÓ D'ELECTORS ESQUERRA OBERTA BUNYOLA (EOB)
1. MARIA DE LES MERCÈS BUJOSA ESTARELLAS (Independiente)
2. MARIA MAGDALENA PALAO CESPEDOSA (Independiente)
3. JOAN LUNA MATEU (Independiente)
4. MARIA DEL MAR PUJOL MORAGUES (Independiente)
5. GUILLEM DE MATA BORRÀS (Independiente)
6. PERE JOAN PALOU GARCÍA (Independiente)
7. ANTONI BUJOSA ESTARELLAS (Independiente)
8. CARMEN PARRA ARCOS (Independiente)
9. MARIA GRÀCIA CLOQUELL FERRETJANS (Independiente)
10. FRANCESC HUGUET BALLE (Independiente)
11. MARIA INMACULADA SUAU LÓPEZ (Independiente)
12. JOEL CENDROS DE GROOTE (Independiente)
13. ANDREU BUJOSA BESTARD (Independiente)
Suplentes
1. GABRIEL MATEU BATLE (Independiente)
2. MARIA MAGDALENA COLOM BIBILONI (Independiente)
3. JOSÉ GUILLERMO MALAGRAVA RIGO (Independiente)
4. ISABEL OBDULIA PALOU GARCIA (Independiente)
5. MARGALIDA ROIG SUREDA (Independiente)
6. FRANCESC VENTURA GUITART (Independiente)
7. MIQUEL BALLESTER MATEU (Independiente)
8. SANDRA PERALTA PALOU (Independiente)
9. PERE QUETGLAS MORELL (Independiente)
10. MARIA ÀNGELS CAÑELLAS VIVES (Independiente)
SOM AVI - EL PI (SOM AVI - EL PI)
1. MIGUEL BALLESTER FERRER (SOM AVI)
2. MARIA VICTORIA MUÑOZ DURÁN (SOM AVI)
3. FRANCISCO BALCÁZAR BENITO (SOM AVI)
4. MARIA CARRILLO GARCÍA (SOM AVI)
5. MARIA DOLORES ZAMORA FRANCO (SOM AVI)
6. GABRIEL RIPOLL MARTÍ (SOM AVI)
7. GERARD DÍAZ FERRIOL (SOM AVI)
8. ARNALDO FRANCISCO LLINÁS QUINTANA (SOM AVI)
9. FELICIDAD MOLINA TORRENS (SOM AVI)
10. MARIA SOL BUENO GARCÍA (SOM AVI)
11. SEBASTIÁN NOGUERA TORRES (SOM AVI)
12. EVA ORDINAS MOLINET (SOM AVI)
13. ILDEFONSO BLÁZQUEZ BUENO (SOM AVI)
Suplentes
1. JUAN JOSE RIPOLL MARTÍ (SOM AVI)
2. HELENA GIMÉNEZ MONTANER (SOM AVI)
3. MARTA CIRER MOREY (SOM AVI)
4. GASPAR MESQUIDA SUREDA (SOM AVI)
5. SALVADOR RIUS GARGALLO (SOM AVI)
6. FERNANDO REAL COLOMER (SOM AVI)
7. ANTONIA ALCARAZ CARMONA (SOM AVI)
8. MARIA ENCARNACIÓN MARTÍNEZ RIUTORT (SOM AVI)
9. JORGE MATAS GAMUNDI (SOM AVI)
10. SATURIO LEAL SANCHEZ (SOM AVI)