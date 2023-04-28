TOT PER BÚGER (TxB)
1. PERE TORRENS ESCALAS
2. COLOMA MARGARITA CAPÓ SALETAS
3. CATALINA ALEMANY BUADES
4. JOSEP PONS BUADES
5. MARIA ANTÓNIA PONS- ESTEL TUGORES
6. ESTEVE GOMILA CANDEL
7. ANNA MARIA FARKAS
8. LEIRE STEVANIN
9. MARIA QUETGLAS SASTRE
MÉS PER MALLORCA (MÉS)
1. GUILLEM VICENS XAMENA
2. CATALINA GUASP CLADERA
3. MIQUEL GALLARDO ESGLEAS
4. ÚRSULA PERELLÓ SALETAS
5. PERE PASCUAL ALEMANY
6. LAURA COLL BORRÀS
7. JOANA MARIA HUERTAS PONS
8. AINA DALMAU GUASP
9. BÀRBARA CLADERA GOST
Suplentes
1. MARIA BEL BALLESTER SERRA
2. PERE PERELLÓ AMENGUAL
3. LINIU SIQUIER CAPÓ
Partido Socialista de las Islas Baleares (PSIB-PSOE)
1. RAFAEL CAPO CERDA
2. ANTONIO BUADES SIQUIER (Independiente)
3. CATERINA PAYERAS CAPO
4. LUIS MATIAS CLADERA
5. JOSE CAPO FEMENIA (Independiente)
6. CATALINA CANTALLOPS ISERN (Independiente)
7. JUAN HERNANDEZ SERRA 8. GUILLERMO COLL ROIG
9. MARIA JOSE PEREZ GALMES