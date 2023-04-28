 PARTIDO POPULAR (PP)

1. CATALINA MARIA MASCARO BESTARD

2. RAFAEL JOSÉ RAMIS FUERTES

3. ENRIC MORALES GÓMEZ

4. JERONI SALOM MUNAR

5. PAULA MOYÀ LLABRÉS

6. SEBASTIÀ NADAL BESTARD

7. JAUME PONS ESTEVA

8. FRANCISCA SERRA CAPÓ

9. MARGARITA QUES MAYOL

10. MARÍA LUISA RAMÍREZ PARETS

11. SILVIA PARRILLA POL

12. BENITO FUERTES LLABRÉS

13. JUAN PEDRO FERNÁNDEZ CASTILLO

Suplentes

1. MARIA DEL CARME BESTARD DOLS

2. JOSÉ FERNÁNDEZ GARCÍA

3. CATALINA MARÍA SALOM NIELL

4. ANDREU VILLALONGA SIMONET

5. MARINA FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ

6. LUCAS CLADERA BUÑOLA

7. ESPERANZA ARGÜELLES YEPES

8. SANTIAGO COLL LLOMPART

9. CATALINA VALLÉS COMAS

10. GUILLERMO PONS PONS

VOX

1. MARIA DEL PILAR AMATE ROTGER

2. ISMAEL NAVARRO SANCHEZ

3. JOSE LUIS ESCANDELL SERRA

4. FRANCISCA NADAL REUS

5. MANUEL RAMON VAZQUEZ GARCIA

6. JUANA MARIA LLAMAS BAUZA

7. ANTONIO CARBONELL VIVANCOS

8. MARIANA SUERTEGARAY HUELMO

9. JUAN POL GOMILA

10. LUISA RIERA MOLL

11. MIGUEL MESQUIDA SEGUI

12. MARIA INMACULADA MUNAR PASCUAL

13. FELIPE MANUEL TRUJILLO GOMEZ

Suplentes

1. JUANA GLORIA PEREZ BARCELO

2. ALEJANDRO OLIVARES NIÑO

3. AMAIA LARRAÑAGA BADIOLA

MÉS PER MALLORCA (MÉS)

1. MARIA AURORA MATEU MARTÍNEZ

2. MARIA MAGDALENA PONS ESTEVA

3. MIQUEL PASCUAL BESTARD

4. CÉSAR MORENO LLABRÉS

5. ESPERANÇA GONZÀLEZ PONS

6. JOANA ARTIGUES I REBASSA

7. MIQUEL ÀNGEL SUAU MORRO

8. ANTONI AMENGUAL FERRE "MARGET"

9. XISCA VILLALONGA RAMONELL

10. MIQUEL RIPOLL MOYÀ

11. ALEJANDRO MATAMOROS MORENO

12. MARIA MAGDALENA NICOLAU PARÍS

13. ANTONI PONS MOYÀ

Suplentes

1. CATALINA TORRENS COSTA

2. MIQUEL ORBEGOZO PONS

3. TOMEU NICOLAU MULET (Independiente)

4. ÀNGELA LLADÓ GUASP

5. JOAN FONTANET BONAFÉ

6. TERESA SASTRE BESTARD (Independiente)

7. JAUME PONS ESTEVA

8. JERÒNIA MARTORELL GARAU

9. SÍLVIA TUR JAUME

10. PERE DANIEL POL CREUS

Partido Socialista de las Islas Baleares (PSIB-PSOE)

1. JOSE MARIA PONS MOREY

2. JUAN CARLOS ORTEGA GUALDA

3. MIQUEL ANGEL BARRIOS I PALMER

4. CRISTINA MARIA ARTIGUES MONTEROS (Independiente)

5. FRANCISCA MARIA LLABRES LLOMPART (Independiente)

6. MARIANA PONS LLABRES

7. CHRISTIAN MORALES GOMEZ (Independiente)

8. MARIA MAGDALENA CANOVAS GOMILA

9. ANTONIO RAMON PERELLO

10. LAURA MORALES GOMEZ (Independiente)

11. BARTOLOME GOMILA PASCUAL

12. ANTONIO AMENGUAL POL

13. BARBARA SUREDA SIMON (Independiente)

Suplentes

1. MIQUEL AMER TORRENS (Independiente)

2. ESPERANZA RAMIS RUBIO (Independiente)

3. JUAN AMENGUAL PASCUAL

4. FRANCISCA LOPEZ MATEOS

5. ANTONI GOMILA BORRAS

6. EUSEBIO PINILLA DORADO

7. FRANCISCA LLABRES MARTI

UNIÓ PER BINISSALEM (UxB)

1. JUAN VÍCTOR MARTÍ VALLÉS

2. FRANCISCO MOYÁ POL

3. MARGARITA VACHIANO POL

4. CATALINA CARMEN CORTÉS JAEN

5. JOAN PEP ESCANDELL FERRER

6. JOAN ANDREU SABATER PONS

7. PEDRO REUS MOYÁ 8. JOSÉ HORRACH FLORES

9.MARIA GUASP GOMILA 10. JUANA MARÍA PONS LLADÓ

11. DANIEL PERELLÓ MATHEU

12. LORENZA DI DOMENICO

13. JUANA MARÍA HORRACH FLORES

Suplentes

1. JOAN ANDREU MOYÁ LLOMPART

2. FRANCISCA CONCEPCIÓN SALOM REUS

3. JUAN CARLOS MARTÍ MATEU

4. FRANCISCA VERA MARTÍ

5. FRANCISCO BALLE LLABRES

6. MARIA ISABEL POL MORANTE

7. JOSÉ MARIA FERRER GOMILA

8. ROSA VIÑUELAS RECIO

9. ALICIA COLOMA SANCHEZ MORENO

10. JAIME POL MOYÀ

UNIDAS PODEMOS (EUIB - UNIDAS PODEMOS)

1. BIENVENIDA AGUILÓ GRAU

2. MARIA RIVAS FERNÁNDEZ

3. ANTONIA OLIVER POL

4. LUCAS FERNÁNDEZ HERRERO

5. JOSÉ ARNAU RIPOLL

6. JORGE SÁNCHEZ FERNÁNDEZ

7. CATALINA BINIMELIS ECKER

8. JAUME ANDREU SABATER MALONDRA

9. FRANCISCA BREIJO AMENGUAL

10. ANTONIA MUNTANER BISQUERRA

11. JOAN SERRA GOMILA

12. ADRIANA CLAUDIA CARNEVALE GARCÍA

13. JUANA Mª TERRASA CERVANTES

Suplentes

1. SANTOS ROBLES TORREGROSA  