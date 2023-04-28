PARTIDO POPULAR (PP)
1. CATALINA MARIA MASCARO BESTARD
2. RAFAEL JOSÉ RAMIS FUERTES
3. ENRIC MORALES GÓMEZ
4. JERONI SALOM MUNAR
5. PAULA MOYÀ LLABRÉS
6. SEBASTIÀ NADAL BESTARD
7. JAUME PONS ESTEVA
8. FRANCISCA SERRA CAPÓ
9. MARGARITA QUES MAYOL
10. MARÍA LUISA RAMÍREZ PARETS
11. SILVIA PARRILLA POL
12. BENITO FUERTES LLABRÉS
13. JUAN PEDRO FERNÁNDEZ CASTILLO
Suplentes
1. MARIA DEL CARME BESTARD DOLS
2. JOSÉ FERNÁNDEZ GARCÍA
3. CATALINA MARÍA SALOM NIELL
4. ANDREU VILLALONGA SIMONET
5. MARINA FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ
6. LUCAS CLADERA BUÑOLA
7. ESPERANZA ARGÜELLES YEPES
8. SANTIAGO COLL LLOMPART
9. CATALINA VALLÉS COMAS
10. GUILLERMO PONS PONS
VOX
1. MARIA DEL PILAR AMATE ROTGER
2. ISMAEL NAVARRO SANCHEZ
3. JOSE LUIS ESCANDELL SERRA
4. FRANCISCA NADAL REUS
5. MANUEL RAMON VAZQUEZ GARCIA
6. JUANA MARIA LLAMAS BAUZA
7. ANTONIO CARBONELL VIVANCOS
8. MARIANA SUERTEGARAY HUELMO
9. JUAN POL GOMILA
10. LUISA RIERA MOLL
11. MIGUEL MESQUIDA SEGUI
12. MARIA INMACULADA MUNAR PASCUAL
13. FELIPE MANUEL TRUJILLO GOMEZ
Suplentes
1. JUANA GLORIA PEREZ BARCELO
2. ALEJANDRO OLIVARES NIÑO
3. AMAIA LARRAÑAGA BADIOLA
MÉS PER MALLORCA (MÉS)
1. MARIA AURORA MATEU MARTÍNEZ
2. MARIA MAGDALENA PONS ESTEVA
3. MIQUEL PASCUAL BESTARD
4. CÉSAR MORENO LLABRÉS
5. ESPERANÇA GONZÀLEZ PONS
6. JOANA ARTIGUES I REBASSA
7. MIQUEL ÀNGEL SUAU MORRO
8. ANTONI AMENGUAL FERRE "MARGET"
9. XISCA VILLALONGA RAMONELL
10. MIQUEL RIPOLL MOYÀ
11. ALEJANDRO MATAMOROS MORENO
12. MARIA MAGDALENA NICOLAU PARÍS
13. ANTONI PONS MOYÀ
Suplentes
1. CATALINA TORRENS COSTA
2. MIQUEL ORBEGOZO PONS
3. TOMEU NICOLAU MULET (Independiente)
4. ÀNGELA LLADÓ GUASP
5. JOAN FONTANET BONAFÉ
6. TERESA SASTRE BESTARD (Independiente)
7. JAUME PONS ESTEVA
8. JERÒNIA MARTORELL GARAU
9. SÍLVIA TUR JAUME
10. PERE DANIEL POL CREUS
Partido Socialista de las Islas Baleares (PSIB-PSOE)
1. JOSE MARIA PONS MOREY
2. JUAN CARLOS ORTEGA GUALDA
3. MIQUEL ANGEL BARRIOS I PALMER
4. CRISTINA MARIA ARTIGUES MONTEROS (Independiente)
5. FRANCISCA MARIA LLABRES LLOMPART (Independiente)
6. MARIANA PONS LLABRES
7. CHRISTIAN MORALES GOMEZ (Independiente)
8. MARIA MAGDALENA CANOVAS GOMILA
9. ANTONIO RAMON PERELLO
10. LAURA MORALES GOMEZ (Independiente)
11. BARTOLOME GOMILA PASCUAL
12. ANTONIO AMENGUAL POL
13. BARBARA SUREDA SIMON (Independiente)
Suplentes
1. MIQUEL AMER TORRENS (Independiente)
2. ESPERANZA RAMIS RUBIO (Independiente)
3. JUAN AMENGUAL PASCUAL
4. FRANCISCA LOPEZ MATEOS
5. ANTONI GOMILA BORRAS
6. EUSEBIO PINILLA DORADO
7. FRANCISCA LLABRES MARTI
UNIÓ PER BINISSALEM (UxB)
1. JUAN VÍCTOR MARTÍ VALLÉS
2. FRANCISCO MOYÁ POL
3. MARGARITA VACHIANO POL
4. CATALINA CARMEN CORTÉS JAEN
5. JOAN PEP ESCANDELL FERRER
6. JOAN ANDREU SABATER PONS
7. PEDRO REUS MOYÁ 8. JOSÉ HORRACH FLORES
9.MARIA GUASP GOMILA 10. JUANA MARÍA PONS LLADÓ
11. DANIEL PERELLÓ MATHEU
12. LORENZA DI DOMENICO
13. JUANA MARÍA HORRACH FLORES
Suplentes
1. JOAN ANDREU MOYÁ LLOMPART
2. FRANCISCA CONCEPCIÓN SALOM REUS
3. JUAN CARLOS MARTÍ MATEU
4. FRANCISCA VERA MARTÍ
5. FRANCISCO BALLE LLABRES
6. MARIA ISABEL POL MORANTE
7. JOSÉ MARIA FERRER GOMILA
8. ROSA VIÑUELAS RECIO
9. ALICIA COLOMA SANCHEZ MORENO
10. JAIME POL MOYÀ
UNIDAS PODEMOS (EUIB - UNIDAS PODEMOS)
1. BIENVENIDA AGUILÓ GRAU
2. MARIA RIVAS FERNÁNDEZ
3. ANTONIA OLIVER POL
4. LUCAS FERNÁNDEZ HERRERO
5. JOSÉ ARNAU RIPOLL
6. JORGE SÁNCHEZ FERNÁNDEZ
7. CATALINA BINIMELIS ECKER
8. JAUME ANDREU SABATER MALONDRA
9. FRANCISCA BREIJO AMENGUAL
10. ANTONIA MUNTANER BISQUERRA
11. JOAN SERRA GOMILA
12. ADRIANA CLAUDIA CARNEVALE GARCÍA
13. JUANA Mª TERRASA CERVANTES
Suplentes
1. SANTOS ROBLES TORREGROSA