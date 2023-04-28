PER BANYALBUFAR I ES PORT DES CANONGE (BPC)
1. FRANCESC ALBERTÍ PICORNELL (EN PACO)
2. JOSEP JANSÀ DUBON
3. MIGUEL ÁNGELCORTÉS PUJOL ( P. DES CANONGE)
4. MARC TOMÀS SÁNCHEZ
5. ROSA CATALINA ALBERTÍ ALBERTÍ (ROSALINA)
6. LLUC ALBERTÍ AMORÓS
7. SEBASTIÁN COLL JAUME (P.DES CANONGE)
Suplentes
1. MARGARITA LAFUENTE GONZÁLEZ
2. MIGUEL AMORÓS ALBERTÍ
3. BENET ANDREU ALBERTÍ GENOVART
EL PI - PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS (EL PI)
1. MARIA DE LOS ÁNGELES LEONOR BOSCH PÉREZ
2. JOAN VIVES GELABERT
3. FRANCESCA IUCULANO
4. BORJA PERALTA DASSEVILLE
5. CATALINA ASUNCIÓN BARRADO DOCHAO
6. MARC SUREDA VILLANUEVA
7. PAULA DARDER DURAN
Suplentes
1. JOAN LLUÍS VIVES GELABERT
2. ARANTXA IGLESIAS SERRA