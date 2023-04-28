EL PI - PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS (EL PI)
1. JOAN RIBOT MAYOL
2. JOANA MARIA PASCUAL SANSÓ
3. PEDRO CAPÓ SANSÓ
4. FRANCISCA DEL PILAR GENOVARD MESTRE
5. MIGUEL FEMENIAS FERRER
6. PERE ROS FONT
7. MARIA MAGDALENA TORRENS MAS
Suplentes
1. GUILLERMO SANSÓ BAUZÁ
2. ESPERANZA MARTÍ FLUIXÁ
3. SEBSTIAN FONT CURIENT
4. ANTONIA MAYOL FERRER
5. SEBASTIAN RAMIS RIERA
6. ANTONIO FERRER RIBOT
7. MARIA MAGDALENA PASCUAL SANCHO
Partido Socialista de Illes Balears (PSOE)
1. PAU LLADO OLIVER
2. MIQUEL RIBOT MELIS
3. ESTEVE FERRIOL MAIMO
4. JAIME MAYOL RAMIS
5. CATALINA MELIS PARERA
6. MARTIN CAPO TOUS
7. MARIA ISABEL ALOMAR GENOVARD