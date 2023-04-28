PARTIDO POPULAR
1. ESTEFANÍA GONZALVO GUIRADO
2. JUAN FORTEZA BOSCH
3. MAGDALENA JUAN PUJOL
4. BEATRIZ CASANOVA FUENTES
5. ANTONI NICOLAU MARTÍN
6. IVAN SÁNCHEZ SÁNCHEZ
7. LLUIS ANTONI SIEIRO MATEU
8. SANDRA MILENA VALENCIA GARCÍA
9. MARGARITA BORRÁS ALEMANY
10. LAURA MONEDERO GARCÍA
11. MARTA PARETS FERRER
12. PERE JOAN PORCEL BORRÀS
13. GLORIA ZAFRA POCINO
14. ADRIAN SIEIRO GARCÍA
15. ÁNGEL JAVIER LÓPEZ MONDÉJAR
16. JOANA DOLS PONS
17. JAUME PORSELL ALEMANY
Suplentes
1. ANA ISABEL CURTÓ ALEMANY
2. ENCARNACIÓN RODRÍGUEZ VILLADA
3. FRANCISCO JOVER BERBER
4. JUAN BAUTISTA PELÁEZ JIMÉNEZ
CIUDADANOS-PARTIDO DE LA CIUDADANIA (Cs)
1. ÁNGEL HOYOS VICH
2. FRANCISCA ADROVER GARCIA
3. JAIME GUIRADO ENSEÑAT
4. EDWIN ALBEIRO ALMEIDA GUDIÑO
5. ISABEL SANTANDREU PERELLÓ
6. SARA MARÍA ALMEIDA SALAZAR
7. MIGUEL TORRES BERROCAL
8. PEDRO MIGUEL BERNARD SALVÁ
9. MARINA NAUSIA BONET
10. AGLAE MERITXELL PERIN LUIS
11. MIGUEL BALAGUER TORRES
12. MARIA CRISTINA OLIVER GARCÍA
13. ADUINO ALCAZAR CORDERO
14. JUAN MANUEL ASTORGA TALAVERA
15. ANTONIA VICH BISBAL
16. MARCOS GARCÍA GARCÍA 1
7. MARÍA DOLORES ADROVER GARCÍA
Suplentes
1. SIMÓN NAVARRO TAULATS
EL PI - PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS (EL PI)
1. FRANCISCA CASTELL TOMÁS
2. KATIA ROUARCH
3. FEDERICO MARROQUINO CASTILLEJO
4. VICTORIA MORENO TOLOSA
5. GASPAR ALEMANY LUQUE
6. JOSEFA MARIA GINARD ALACID
7. JUANA MARIA BOSCH COLMENAR
8. LLORENÇ SUAU SIMÓ
9. MARIA ELENA SANCHEZ SANCHEZ
10. LUIS DAVID CAÑETE DOMINGUEZ
11. JASMIN MUNKOE GARCIAS
12. MIGUEL SERRANO DELGADO
13. CRISTINA VALENZUELA SÁNCHEZ
14. ANTONIO JOSE ROZALÉN SAEZ
15. MANUELA VICHI CABALLERO
16. JUAN SIMÓ BORDOY
17. STINE MUNKOE
Suplentes
1. ROSARIO JIMENEZ DIAZ
2. JOSE MANUEL IMBERNON TORRES
3. HEATHER JANE LIDDELL TAYLOR
4. CATALINA ALEMANY BONET
5. MIGUEL ÁNGEL BONET LUNA
6. MARIA DEL CARMEN VICHI CABALLERO
7. RAMON PAREJA TORRES
MÉS PER MALLORCA (MÉS)
1. RUTH MATEU VINENT
2. GRACCE CAROLINA BOLAÑOS BARRERO
3. VICENÇ AMENGUAL SALAS
4. MARIA PUJOL BOSCH
5. JUAN PORCEL BONET
6. MELANIE VARÓN RODA
7. BARTOMEU ROSSELLÓ CASTELL
8. FRANCINA AMENGUAL PONS
9. FRANCISCO BALLESTA PORCEL
10. PILAR RIGO PONS
11. SONIA ROLDÁN BOSCH
12. JOSÉ MIGUEL SUASI AMENGUAL
13. MARÍA JOSÉ BORDOY BORDOY
14. ÁNGEL RODRÍGUEZ MENDOZA
15. GABRIEL FRANCISCO PUIGSERVER GIL DE SOLA
16. MARIA REUS VIDAL
17. JOAN MANERA JAUME
Suplentes
1. BERNAT REUS GINARD
2. GABRIEL ENSENYAT PUJOL
3. MARIA JOANA MASSOT ENSEÑAT
VOX
1. FRANCISCO JAVIER HIDALGO CONTRERAS
2. MANUEL DIAZ ROMERA
3. ISMAEL IGNACIO MATEOS MARTIN
4. MARIA TERESA GARCIA COLLADO
5. MONICA VILLANUEVA LOPEZ
6. RICARDO MAXIMILIANO RAMOS ALFARO
7. ANDREY ISRAEL CARRERA MOSQUERA
8. JUAN JOSE MARTINEZ MARTINEZ
9. PASCUALA ROMERA GARCIA
10. MARGARITA SOCIAS PRIETO
11. MANUEL DIAZ GARIJO
12. MONICA TORRES SANCHEZ
13. MARIA ROCIO TRAVER RODRIGO
14. MARIA CARMEN ESPERANZA MARINO LOPEZ
15. SANTIAGO HERRERA CUEVAS
16. PATRICIA ABRIL GAGO
17. ANTONIO RODRIGUEZ JIMENEZ
Suplentes
1. MARIA YOLANDA MARTINEZ DOMINGO
2. MARIA JULIA ARTECHE LLANO
3. RAFAEL JOSE TEIXEIRA SIEMON
Partido Socialista de las Islas Baleares (PSIB-PSOE)
1. ANTONI MIR SALVA
2. ENAITZ IÑAN CLEDERA
3. MARINA CABRERA DELGADO
4. NOELIA RODRIGUEZ LOPEZ
5. ABILIO GARCIA SANCHEZ
6. MARIA DOLORES FERNANDEZ VILCHEZ
7. GERMAN NAVAS BONNIN (Independiente)
8. ESTHER SOSA CARRASCO
9. ANTONI BORDOY ESCUDERO
10. MIGUEL FLORIT COVAS
11. MAITANE IÑAN CLEDERA
12. PABLO ROMERO ALCARRIA
13. HEINRICH DR. SÜSELBECK
14. REMEDIOS DE LA PAZ TORO GARCIA
15. SANTIAGO VARON NUÑEZ
16. HILDEGART SOTO MARTINEZ
17. JOSE ANGEL PRIETO ALEGRE
Suplentes
1. BARTOLOME AMENGUAL PUJOL (Independiente)
2. SIRA MATEO DELGADO (Independiente)
3. BALTASAR MIR ENSENYAT 4. PAULA LOPEZ CLEDERA (Independiente)
5. JUAN FRANCISCO FERRER ROTGER
UNIDAS PODEMOS (EUIB - UNIDAS PODEMOS)
1. ANA MARÍA PORCEL VERA
2. ONOFRE CARREÑO CANO
3. KAREN FORCANO CREMERS
4. CHRISTIAN ROGERIO FABIO MONCORVO
5. FRANCISCA MORALES COLL
6. ALVARO SAAVEDRA MORAGUES
7. AUREA TORRES VILLA
8. RAMÓN CIFRE SAMPOL
9. MARÍA OLMO MARTÍNEZ
10. MARIA AMPARO ALBIACH ALEIXANDRE
11. DAMIÁN CAMPOS PEARCE
12. JUANA MARÍA MIR COLL
13. JAVIER COMAS MUÑOZ
14. Mª LUISA SORIA MOLINA
15. JUAN MANUEL ESCUDERO AMATE
16. LUISA BALLESTEROS JIMENEZ
17. MARIO VALENTINO
Suplentes
1. ISABEL MORENO VERA