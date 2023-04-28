 PARTIDO POPULAR

1. ESTEFANÍA GONZALVO GUIRADO

2. JUAN FORTEZA BOSCH

3. MAGDALENA JUAN PUJOL

4. BEATRIZ CASANOVA FUENTES

5. ANTONI NICOLAU MARTÍN

6. IVAN SÁNCHEZ SÁNCHEZ

7. LLUIS ANTONI SIEIRO MATEU

8. SANDRA MILENA VALENCIA GARCÍA

9. MARGARITA BORRÁS ALEMANY

10. LAURA MONEDERO GARCÍA

11. MARTA PARETS FERRER

12. PERE JOAN PORCEL BORRÀS

13. GLORIA ZAFRA POCINO

14. ADRIAN SIEIRO GARCÍA

15. ÁNGEL JAVIER LÓPEZ MONDÉJAR

16. JOANA DOLS PONS

17. JAUME PORSELL ALEMANY

Suplentes

1. ANA ISABEL CURTÓ ALEMANY

2. ENCARNACIÓN RODRÍGUEZ VILLADA

3. FRANCISCO JOVER BERBER

4. JUAN BAUTISTA PELÁEZ JIMÉNEZ

CIUDADANOS-PARTIDO DE LA CIUDADANIA (Cs)

1. ÁNGEL HOYOS VICH

2. FRANCISCA ADROVER GARCIA

3. JAIME GUIRADO ENSEÑAT

4. EDWIN ALBEIRO ALMEIDA GUDIÑO

5. ISABEL SANTANDREU PERELLÓ

6. SARA MARÍA ALMEIDA SALAZAR

7. MIGUEL TORRES BERROCAL

8. PEDRO MIGUEL BERNARD SALVÁ

9. MARINA NAUSIA BONET

10. AGLAE MERITXELL PERIN LUIS

11. MIGUEL BALAGUER TORRES

12. MARIA CRISTINA OLIVER GARCÍA

13. ADUINO ALCAZAR CORDERO

14. JUAN MANUEL ASTORGA TALAVERA

15. ANTONIA VICH BISBAL

16. MARCOS GARCÍA GARCÍA 1

7. MARÍA DOLORES ADROVER GARCÍA

Suplentes

1. SIMÓN NAVARRO TAULATS

EL PI - PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS (EL PI)

1. FRANCISCA CASTELL TOMÁS

2. KATIA ROUARCH

3. FEDERICO MARROQUINO CASTILLEJO

4. VICTORIA MORENO TOLOSA

5. GASPAR ALEMANY LUQUE

6. JOSEFA MARIA GINARD ALACID

7. JUANA MARIA BOSCH COLMENAR

8. LLORENÇ SUAU SIMÓ

9. MARIA ELENA SANCHEZ SANCHEZ

10. LUIS DAVID CAÑETE DOMINGUEZ

11. JASMIN MUNKOE GARCIAS

12. MIGUEL SERRANO DELGADO

13. CRISTINA VALENZUELA SÁNCHEZ

14. ANTONIO JOSE ROZALÉN SAEZ

15. MANUELA VICHI CABALLERO

16. JUAN SIMÓ BORDOY

17. STINE MUNKOE

Suplentes

1. ROSARIO JIMENEZ DIAZ

2. JOSE MANUEL IMBERNON TORRES

3. HEATHER JANE LIDDELL TAYLOR

4. CATALINA ALEMANY BONET

5. MIGUEL ÁNGEL BONET LUNA

6. MARIA DEL CARMEN VICHI CABALLERO

7. RAMON PAREJA TORRES

MÉS PER MALLORCA (MÉS)

1. RUTH MATEU VINENT

2. GRACCE CAROLINA BOLAÑOS BARRERO

3. VICENÇ AMENGUAL SALAS

4. MARIA PUJOL BOSCH

5. JUAN PORCEL BONET

6. MELANIE VARÓN RODA

7. BARTOMEU ROSSELLÓ CASTELL

8. FRANCINA AMENGUAL PONS

9. FRANCISCO BALLESTA PORCEL

10. PILAR RIGO PONS

11. SONIA ROLDÁN BOSCH

12. JOSÉ MIGUEL SUASI AMENGUAL

13. MARÍA JOSÉ BORDOY BORDOY

14. ÁNGEL RODRÍGUEZ MENDOZA

15. GABRIEL FRANCISCO PUIGSERVER GIL DE SOLA

16. MARIA REUS VIDAL

17. JOAN MANERA JAUME

Suplentes

1. BERNAT REUS GINARD

2. GABRIEL ENSENYAT PUJOL

3. MARIA JOANA MASSOT ENSEÑAT

VOX

1. FRANCISCO JAVIER HIDALGO CONTRERAS

2. MANUEL DIAZ ROMERA

3. ISMAEL IGNACIO MATEOS MARTIN

4. MARIA TERESA GARCIA COLLADO

5. MONICA VILLANUEVA LOPEZ

6. RICARDO MAXIMILIANO RAMOS ALFARO

7. ANDREY ISRAEL CARRERA MOSQUERA

8. JUAN JOSE MARTINEZ MARTINEZ

9. PASCUALA ROMERA GARCIA

10. MARGARITA SOCIAS PRIETO

11. MANUEL DIAZ GARIJO

12. MONICA TORRES SANCHEZ

13. MARIA ROCIO TRAVER RODRIGO

14. MARIA CARMEN ESPERANZA MARINO LOPEZ

15. SANTIAGO HERRERA CUEVAS

16. PATRICIA ABRIL GAGO

17. ANTONIO RODRIGUEZ JIMENEZ

Suplentes

1. MARIA YOLANDA MARTINEZ DOMINGO

2. MARIA JULIA ARTECHE LLANO

3. RAFAEL JOSE TEIXEIRA SIEMON

Partido Socialista de las Islas Baleares (PSIB-PSOE)

1. ANTONI MIR SALVA

2. ENAITZ IÑAN CLEDERA

3. MARINA CABRERA DELGADO

4. NOELIA RODRIGUEZ LOPEZ

5. ABILIO GARCIA SANCHEZ

6. MARIA DOLORES FERNANDEZ VILCHEZ

7. GERMAN NAVAS BONNIN (Independiente)

8. ESTHER SOSA CARRASCO

9. ANTONI BORDOY ESCUDERO

10. MIGUEL FLORIT COVAS

11. MAITANE IÑAN CLEDERA

12. PABLO ROMERO ALCARRIA

13. HEINRICH DR. SÜSELBECK

14. REMEDIOS DE LA PAZ TORO GARCIA

15. SANTIAGO VARON NUÑEZ

16. HILDEGART SOTO MARTINEZ

17. JOSE ANGEL PRIETO ALEGRE

Suplentes

1. BARTOLOME AMENGUAL PUJOL (Independiente)

2. SIRA MATEO DELGADO (Independiente)

3. BALTASAR MIR ENSENYAT 4. PAULA LOPEZ CLEDERA (Independiente)

5. JUAN FRANCISCO FERRER ROTGER

UNIDAS PODEMOS (EUIB - UNIDAS PODEMOS)

1. ANA MARÍA PORCEL VERA

2. ONOFRE CARREÑO CANO

3. KAREN FORCANO CREMERS

4. CHRISTIAN ROGERIO FABIO MONCORVO

5. FRANCISCA MORALES COLL

6. ALVARO SAAVEDRA MORAGUES

7. AUREA TORRES VILLA

8. RAMÓN CIFRE SAMPOL

9. MARÍA OLMO MARTÍNEZ

10. MARIA AMPARO ALBIACH ALEIXANDRE

11. DAMIÁN CAMPOS PEARCE

12. JUANA MARÍA MIR COLL

13. JAVIER COMAS MUÑOZ

14. Mª LUISA SORIA MOLINA

15. JUAN MANUEL ESCUDERO AMATE

16. LUISA BALLESTEROS JIMENEZ

17. MARIO VALENTINO

Suplentes

1. ISABEL MORENO VERA  