VOX
1. FRANCISCO MIGUEL MARTINEZ TEJERO
2. JUSTO AGUILERA SACASA
3. BARTOMEU COLL PASCUAL
4. MARIA ELENA BESTEIRO REGUEIRA
5. CRISTINA ESTEVA LOPEZ
6. JULIÁ GARDE XIMELIS
7. MATEO COMAS BARCELO
8. MAGDALENA CATALINA PALMER BIBILONI
9. MARIA DEL CARMEN MARTINEZ TEJERO
10. MAGDALENA PASCUAL REAL
11. ANTONIO JAVIER TUGORES NONELL
12. ROSA PASCUAL REAL
13. JULIA TEJERO PICA
Suplentes
1. FRANCISCO MIGUEL MARTINEZ ALEMANY
2. JORDI TORRENS NAVARRO
3. JULENE VALDES BEITIA
MÉS PER MALLORCA (MÉS)
1. MARGA PUIGSERVER SERVERA "BINI"
2. JOAN MAS TUGORES "COLLET"
3. COLOMA MAS CRESPÍ "MITA"
4. JOAN SASTRE BIBILONI
5. VICENÇ FUSTER COLOM
6. M. ANTÒNIA REINÉS FEMENIA
7. COLOMA M. SASTRE NOGUERA " DE CAN PALOU"
8. MIQUEL TONI NICOLAU MIRÓ
9. JOANA MUT MIRALLES "MASSOLES"
10. TONI RIGO COMPANY
11. TERESA OLIVER VALLS
12. BIEL BARCELÓ MILTA
13. TOMEU BALLESTER SALAS
Suplentes
1. ANTÒNIA GARAU FULLANA
2. BEL BUSQUETS HIDALGO
3. PERE SALES MASCARÓ
4. FRANCISCA M PONS BALAGUER "CAN BALAGUER"
5. BIEL SASTRE TOUS
6. MARGALIDA BALLESTER POU
7. GUILLERMO FIOL GELABERT
8. CATALINA MARTORELL LLANERAS
9. MICHEL LLOMPART BALLESTER
PARTIDO POPULAR
1. RAFAEL OLIVER BARROS
2. ALEXANDRE ARTIGUES FERNÁNDEZ
3. CATALINA LLULL PERELLÓ
4. JUANA MARÍA JAUME BIBILONI
5. MÓNICA FUSTER CLAPÉS (Independiente)
6. MARÍA DEL CARMEN OLIVER SUREDA
7. JUAN MAYOL GELABERT
8. MIGUEL MIRALLES SASTRE
9. NEUS MUNAR MONTADAS (Independiente)
10. MIGUEL MASSANET SALAS
11. MATÍAS BARCELÓ PUIGSERVER
12. MARÍA TARONJÍ CAMACHO (Independiente)
13. BERNARDÍ MATAS POCOVÍ
Suplentes
1. MARÍA ÁNGELES MARCHAL POU (Independiente)
2. SEDIGHEH BEHVARRAD BEHVARRAD
3. JAIME POU LLADÓ
4. JAIME OLIVER FULLANA
5. ANTONIA MARÍA OLIVER GELABERT
PARTIDO SOCIALISTAS DE LAS ISLAS BALEARES (PSIB-PSOE)
1. MARGARITA FULLANA ARROM
2. MATEU CAPELLA RIBOT
3. JERONIMA MIRALLES XAMENA
4. JAUME LLITERAS BALLESTER
5. FRANCESC RAMIS OLIVER
6. ESTEVE BARCELO GARAU
7. FRANCESC MIRALLES MASCARO
8. TONINA FULLANA RAFAEL (Independiente)
9. ADRIA ARGÜES FERRAGUT (Independiente)
10. FRANCISCA SALVA TOMAS (Independiente)
11. LLORENÇ PERICAS OLIVER (Independiente)
12. MARGALIDA GARCIAS SIMON (Independiente)
13. SILVIA GORDIOLA LLABRES (Independiente)
Suplentes
1. RUBEN FERNANDEZ MARIN (Independiente)
2. GIL GARAU JAUME
3. ANTONIA JAUME FULLANA (Independiente)
4. MARIA DE LLUCH GUAL DE TORRELLA LE SENNE (Independiente)
5. MARIA ANTONIA SASTRE OLIVER
6. MICAELA DANTI SANSO
7. MIGUEL OLIVER TOUS
8. BERNARDO SALVADOR SUREDA LLABRES
9. MARIA ANTONIA MULET VICH