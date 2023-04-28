 Partido Popular (PP)

1. LLORENÇ PERELLÓ ROSSELLÓ

2. LLORENÇ ROSSELLÓ CAMPINS (Independiente)

3. CATALINA MARÍA CIFRE ROSSELLÓ

4. ANDREU HOMAR CAMPINS

5. MARÍA ANGUSTIAS CABAÑERO LAVARA

6. ANTONI MATEU MORRO

7. MARIA ANTÒNIA MARTORELL CAMPINS (Independiente)

8. VICTOR MANUEL PECO CAMPINS

9. GABRIEL FERRER ISERN

10. ÁNGELA MARÍA COLOMAR FIOL (Independiente)

11. MARÍA DEL PILAR GUASP BERGAS

12. ADELAIDA MUDOY RODRÍGUEZ

13. JUAN ANTONIO LOZANO LEÓN (Independiente)

Suplentes

1. ANTÒNIA MESTRE MATEU

2. DIONISIO MULET FAR

3. Mª FRANCISCA BIBILONI COLOM

4. GABRIEL ROSSELLÓ CIRER

5. MARIA ANTÒNIA CIFRE ROSSELLÓ

6. GABRIEL SIMONET HOMAR

7. BÀRBARA GUASP AMER

8. MARITINA CAMPINS MOYÁ

9. FRANCISCA BONAFÉ LIDÓN (Independiente)

10. JOAN SIMONET PONS

MÉS PER MALLORCA (MÉS)

1. AINA SASTRE BESTARD

2. ADOLFO COLLADO ROSSELLÓ

3. LAURA PERELLÓ RIGO

4. DAVID RABE CARDEÑOSA

5. CATALINA BESTARD FULLANA

6. HUGO SOLER RODRÍGUEZ

7. ANTÒNIA MUNAR BAUTISTA (Independiente)

8. BORIS NICOLAS MONKER

9. RAQUEL PÉREZ RODRIGUEZ

10. ROGELIO AMORÓS BERENGUER

11. BEL VIDAL ROMERO

12. CATA MORAGUES VIDAL (Independiente)

13. MATEU MARCÚS ALEMANY

Partido Socialista de las Islas Baleares (PSIB-PSOE)

1. ANDRES VIDAL BORRAS

2. OMAR ALESIS HERNANDEZ ENRIQUEZ

3. YOLANDA ISABEL PEREZ RUEDA

4. GASPAR ROSSELLO CAMPINS

5. JUANA MARIA MUNAR MATEU

6. MARC VIDAL DEYA

7. MARIA JOSE BAYON BERMUDEZ

8. FRANCESC PALOU XAMENA

9. MANUELA GUISASOLA TINEO

10. ROGER ANTHONY ANDREWS

11. SUSANA LLUCH MORALES

12. MARAVILLAS CONTRERAS GARCIA

13. JUAN ROSSELLO FERRER

Suplentes

1. MARIA MAGDALENA MERCER CAMPINS

2. MIGUEL DEYA SIMONET  