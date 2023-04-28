Partido Popular (PP)
1. LLORENÇ PERELLÓ ROSSELLÓ
2. LLORENÇ ROSSELLÓ CAMPINS (Independiente)
3. CATALINA MARÍA CIFRE ROSSELLÓ
4. ANDREU HOMAR CAMPINS
5. MARÍA ANGUSTIAS CABAÑERO LAVARA
6. ANTONI MATEU MORRO
7. MARIA ANTÒNIA MARTORELL CAMPINS (Independiente)
8. VICTOR MANUEL PECO CAMPINS
9. GABRIEL FERRER ISERN
10. ÁNGELA MARÍA COLOMAR FIOL (Independiente)
11. MARÍA DEL PILAR GUASP BERGAS
12. ADELAIDA MUDOY RODRÍGUEZ
13. JUAN ANTONIO LOZANO LEÓN (Independiente)
Suplentes
1. ANTÒNIA MESTRE MATEU
2. DIONISIO MULET FAR
3. Mª FRANCISCA BIBILONI COLOM
4. GABRIEL ROSSELLÓ CIRER
5. MARIA ANTÒNIA CIFRE ROSSELLÓ
6. GABRIEL SIMONET HOMAR
7. BÀRBARA GUASP AMER
8. MARITINA CAMPINS MOYÁ
9. FRANCISCA BONAFÉ LIDÓN (Independiente)
10. JOAN SIMONET PONS
MÉS PER MALLORCA (MÉS)
1. AINA SASTRE BESTARD
2. ADOLFO COLLADO ROSSELLÓ
3. LAURA PERELLÓ RIGO
4. DAVID RABE CARDEÑOSA
5. CATALINA BESTARD FULLANA
6. HUGO SOLER RODRÍGUEZ
7. ANTÒNIA MUNAR BAUTISTA (Independiente)
8. BORIS NICOLAS MONKER
9. RAQUEL PÉREZ RODRIGUEZ
10. ROGELIO AMORÓS BERENGUER
11. BEL VIDAL ROMERO
12. CATA MORAGUES VIDAL (Independiente)
13. MATEU MARCÚS ALEMANY
Partido Socialista de las Islas Baleares (PSIB-PSOE)
1. ANDRES VIDAL BORRAS
2. OMAR ALESIS HERNANDEZ ENRIQUEZ
3. YOLANDA ISABEL PEREZ RUEDA
4. GASPAR ROSSELLO CAMPINS
5. JUANA MARIA MUNAR MATEU
6. MARC VIDAL DEYA
7. MARIA JOSE BAYON BERMUDEZ
8. FRANCESC PALOU XAMENA
9. MANUELA GUISASOLA TINEO
10. ROGER ANTHONY ANDREWS
11. SUSANA LLUCH MORALES
12. MARAVILLAS CONTRERAS GARCIA
13. JUAN ROSSELLO FERRER
Suplentes
1. MARIA MAGDALENA MERCER CAMPINS
2. MIGUEL DEYA SIMONET