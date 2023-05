«Todo abierto» en Santa Margalida pese a la aplastante victoria del PP

«No esperábamos estos resultados tan buenos». El candidato del PP a la alcaldía de Santa Margalida, Martí Torres, trataba este lunes de asimilar el magnífico balance obtenido por el partido, que duplicó el número de escaños de cuatro a ocho y se perfila como el mejor colocado para liderar el próximo equipo de gobierno. No obstante, «todo sigue abierto», admite Torres, ya que no hay una mayoría clara y tanto la Convergència del actual alcalde Joan Monjo, que perdió un representante (de 6 a 5), como el PSOE, con cuatro concejales, aún tienen posibilidades de influir en la formación de un pacto.

«Hay unos cuantos escenarios, pero debo ser muy prudente, en unos días me pondré en contacto con los otros dos partidos», señala el candidato popular. Un gobierno en minoría con apoyos puntuales sería la situación «ideal», pero todo está por escribir en el municipio del Nord.

Joan Monjo, por su parte, no oculta su controversia por unos resultados nada favorables, aunque precisa que «por solo 20 votos no sacamos el sexto regidor a costa del PP». «La verdad, esperaba subir más en votos porque todo el trabajo lo he hecho yo, y no el PP», añade con su tono habitual en referencia al pacto de gobierno que sigue gestionando el Ayuntamiento.

El todavía alcalde esperará que el PP, como lista más votada, «mueva ficha» para empezar a buscar los apoyos necesarios. Él no descarta «nada», desde una repetición del pacto con los populares hasta un acuerdo con los socialistas, e incluso que se produzca una entente entre PP y PSOE para marginarle políticamente. «No me toca jugar a mí, que jueguen ellos», dice.

Votos progresistas al PP

Un análisis más tranquilo de los resultados electorales en Santa Margalida indica que el PP ha recibido los votos no solo de Can Picafort Unit, que en esta ocasión ha concurrido a las elecciones en las listas populares, sino también de votantes progresistas, un dato que también destaca el candidato del PSOE, Xisco Bergas, que asume que «un sector de la izquierda ha votado al PP».

Bergas afirma que los socialistas «no han sacado un mal resultado en las municipales, de hecho son los mejores que ha obtenido el PSOE en solitario», pero tiene claro que «el PP es el gran triunfador de las elecciones», aunque precisa que «no tiene la mayoría» y por este motivo «el escenario está abierto». Incluso cree que el PSOE «puede ser la clave para formar gobierno».

A su entender, los populares buscarán un gobierno en minoría para gestionar el Ayuntamiento con acuerdos puntuales con los otros dos partidos. Admite que un hipotético gobierno entre PP y PSOE «es difícil», pero «escucharemos a todos», concluye.