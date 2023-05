Catalina Soler es otra de las triunfadoras y protagonistas del 28M a nivel municipal. La líder popular felanitxera toma de nuevo la vara de mando en el ayuntamiento de Felanitx. Pasa de seis a ocho regidores lo que le obliga a gobernar en minoría o apostar por un pacto. De momento, saborea la victoria pero sí deja claro sus líneas rojas: «Descartamos un pacto formal con VOX. Lo he dicho toda la campaña y lo mantengo», sentencia Soler.

«Estoy muy contenta de la confianza que nos han dado los ciudadanos de Felanitx. A partir de aquí se abre un abanico de posibilidades. El pueblo ha hablado en las urnas diciendo que apoyaba la gestión que hemos hecho durante estos dos años. Se reafirma que fue acertado entrar en el equipo de gobierno. Está claro. El PSOE ha sido un partido muy castigado. El pueblo también ha dejado claro que no quiere una mayoría que pase por encima de todos. De aquí al 17 de junio ya veremos que hacemos o que no hacemos y si tenemos que pactar, pactaremos no tenemos problemas para hacerlo pero lo más importante es que nos han dado la confianza de que nosotros debemos gobernar y cambiar el rumbo de Felanitx», desgrana Soler.

Cabe recordar que el PP entró en el equipo de gobierno felanitxer en octubre de 2020 tras la crisis en el seno del equipo de gobierno de centro izquierda. Así en esta legislatura que se cierra, El Pi de Jaume Monserrat con dos regidores ha mantenido la alcaldía con los seis regidores de Soler y el edil no adscrito Joan Aznar que abandonó las filas socialistas.

Pactos

La nueva legislatura, explica Soler, presenta un abanico de posibilidades muy abierto: «Debemos tener en cuenta los partidos que han subido como por ejemplo Bloc per Felanitx. Debemos escuchar porque al fin y al cabo todos llevamos votos de los ciudadanos». Se explica. «A la hora de gobernar, siempre digo que los resultados electorales una vez se ha hecho las elecciones se ponen en un cajón. Es verdad que no entraríamos en un pacto con el Bloc. El pacto con El Pi ha funcionado, nos hemos llevado bien pero lo que sí descartamos es un pacto formal con VOX. Lo he dicho toda la campaña y lo mantengo. Ahora habrá temas que tendremos que hablar con ellos», reconoce Soler. «El pueblo nos ha dicho ‘gobernad pero no tenéis una mayoría’, ello supone tener que pactar y negociar. Pero también puedo gobernar en minoría llegando a acuerdos puntuales», deja claro la líder popular felanitxera.