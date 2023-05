Martí March Cerdà: «Quiero abrir las puertas y ventanas del Ayuntamiento para que pase el aire»

El que ha sido conseller de Educación durante los últimos ocho años es la gran apuesta del PSOE para recuperar el poder municipal en Pollença.

Su padre fue alcalde de Pollença y su hermano también. Está predestinado.

No hay nada predestinado. De mis padres heredé la idea de compromiso y bien común, así como de servicio a la gente. He sido conseller de Educación ocho años y me siento preparado. Me pidieron que fuera candidato y, como me siento bien, he dicho adelante. Es bueno para Pollença un cambio de aires.

Imagínese que ya es alcalde. ¿Cuál es su primera actuación?

Quiero abrir las puertas y las ventanas del Ayuntamiento para que pase el aire, porque no da respuesta a las necesidades reales, y hablar con todos los trabajadores. En segundo lugar, ponerme a disposición de la gente de Pollença.

¿Si no gana se quedará en la oposición toda la legislatura?

Efectivamente, es mi compromiso. Me presento para ganar pero si la gente no me da la confianza estaré cuatro años haciendo una oposición buena para la gente.

Las opciones progresistas se limitan a PSOE y Més. ¿Están condenados a entenderse?

Nos presentamos para tener el máximo de representación. Si gano intentaré que gobierno y oposición nos pongamos de acuerdo en los puntos claves y estratégicos. Los acuerdos se harán en función de resultados, programas y confianzas. Si tenemos que pactar lo haremos con Més y UMP. Nos hubiese gustado hablar con El Pi si no hubiera pactado con Tots per Pollença.

Tomeu Cifre será su gran rival electoral. ¿Cómo define su gestión?

Este equipo de gobierno ha demostrado poca eficacia. Es un ayuntamiento que se ha dedicado a comprar solares. El pueblo está dejado y sucio. En el Port hay dejadez total y en la Cala Sant Vicenç, que es una joya, no se ha hecho ninguna inversión. Cuando no se han hecho cosas la culpa es de los otros, lo que demuestra un infantilismo político que debería superarse.

¿Si usted gobierna, cómo lo notarán los pollencins?

Pollença ha perdido peso y debemos recuperar el orgullo. También notarán una transparencia absoluta y una política encaminada a hacer un plan de mantenimiento y limpieza. Un ejemplo: con la situación del Claustre dan ganas de llorar por la dejadez, que es total. También se notará en una serie de políticas importantes en educación, servicios sociales o cultura. Pondremos las bases de un nuevo Plan General de Ordenación Urbana y daremos un nuevo aire al urbanismo, despolitizando el departamento.

¿Qué piensa de la gestión que se ha hecho de la reforma del Hotel Formentor?

Es uno de los puntos negros. Estamos a favor de la reforma pero ha habido muy poca transparencia. Tengo la sensación de que el regidor de Urbanismo (Tomeu Cifre) ha hecho de alcalde de Formentor, dedicando más energías aquí que en el resto del municipio. No entendemos por qué el aparcamiento de Formentor, que es público, todavía no está en manos del gobierno municipal. Tampoco está resuelto el tema de los accesos.