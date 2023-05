La junta electoral de zona de Inca ha acordado este jueves, a raíz de dos denuncias presentadas por Més per Pollença, obligar al equipo de gobierno ‘pollencí’ a «abstenerse de hacer publicaciones desde los perfiles de la corporación local» para no infringir el artículo 50 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG), que prohíbe, desde la convocatoria de las elecciones hasta la celebración de las mismas, «cualquier acto organizado o financiado, directa o indirectamente, por los poderes públicos que contenga alusiones a las realizaciones o a los logros obtenidos», entre otros aspectos. Asimismo, el citado organismo también pretende evitar que se conculquen los principios de objetividad, transparencia e igualdad respecto a las otras formaciones políticas que no tienen funciones de gobierno en el Consistorio y destaca que "especialmente" deben evitarse palabras, frases o signos (emoticonos) que tengan connotaciones valorativas.

Més per Pollença había denunciado el miércoles y también este jueves ante la junta electoral que el Ayuntamiento está usando las redes sociales públicas para «hacer alusiones a las realizaciones u objetivos conseguidos», lo que infringiría la ley electoral vigente «en beneficio propio y en perjuicio del resto de fuerzas políticas del municipio». La formación ecosoberanista había adjuntado una serie de capturas de pantalla de publicaciones municipales relativas a objetivos conseguidos durante esta legislatura y que, a su entender, "distan mucho de las posibles campañas de información de servicio permitidas en las administraciones públicas". Més cree que con estas publicaciones "se hace uso de los sistemas de información y comunicación públicos dependientes del Ayuntamiento y por ello no se respetan los principios de neutralidad política, transparencia e igualdad de acceso a las otras formaciones políticas locales", por lo que "incumple de forma flagrante, constante y reiteradamente el artículo 50 de la LOREG".