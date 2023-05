Pedro Mas: «El deporte es esfuerzo y sacrificio, valores que he trasladado a la política»

A Pedro Mas, la pasión por las motos le viene de pequeño. A los 12 años empezó a participar en el Moto Club Cop de Gas de Maria de la Salut porque nació en este municipio del Pla. Su primera carrera de enduro fue a los 16. Ganó. Luego continuó participando en distintas carreras del campeonato de Balears. Desconectó unos años para volver a conectar gracias al club Cent Emocions de Can Picafort que durante diez años organizó el Freestyle de la plaza de Toros de Palma. Después llegó un punto de inflexión en su carrera. «Llegó el momento que decidimos presentarnos a la Federación Balear de Motociclismo porque los mandatos estaban agotados. Ganamos la primera legislatura. La segunda fue por mayoría absoluta. En este segundo mandato, también fui miembro de la Federación Española de Motociclismo. Un tiempo fui presidente en funciones de la federación española porque el presidente que había dimitió». Explica que de la balear dimitió por motivos familiares pero «me quedó el gusanillo de vocación de servicio y de culo inquieto y así llegó el momento de poder participar activamente de la política municipal».

Confiesa que siempre ha ido a por retos. «En casa me preguntan por qué no me meto en cosas fáciles. La Federación Balear de Motociclismo la cogimos en condiciones complicadas. La misma historia se repitió con el PP de Inca. Lo cogimos en una situación difícil, hemos conseguido recuperarlo y a partir de aquí presentarnos a las elecciones».

Y sin ninguna duda todo el bagaje aprendido en el mundo del motociclismo lo aprovecha ahora en la política municipal, sobre todo, «el valor del esfuerzo, del sacrificio». «El deporte es sacrificio y mucho entrenamiento. Todos estos valores los he trasladado a la política municipal. El deporte me demostró que uno debe trabajar mucho y de mi paso por la federación aprendí que debes estar con la gente, escuchar a todo el mundo, llegar a todos los clubs y a todos los pilotos. Y la política municipal es lo mismo. Debes llegar a toda la ciudadanía, a todo el pueblo y todo este esfuerzo y sacrificio que aprendí en la federación me ha servido ahora».

Un hombre de retos

A Pedro Mas le gustan los retos. «Hace dos años nos encontramos el PP totalmente deshecho, con una junta gestora, sin presidente. En aquel momento se renovó el partido a nivel autonómico. Marga Prohens tomó las riendas del PP en verano e inmediatamente después, en octubre de 2021 renovamos la junta local del PP en Inca. A partir de este momento empezamos a remontar hasta ahora, que tenemos un partido totalmente cohesionado, preparado, con mucha gente, con afiliados que nos apoyan igual que en los mejores momentos del PP de Inca».

Inmerso en la recta final, ha afrontado esta campaña con mucha ilusión y motivado: «Inca tiene ganas de cambio. Y cuando la gente tiene ganas de cambio, normalmente es imparable. Vamos por la calle y es lo que nos traslada la gente». Preguntado por qué haría si lograra la vara de mando del ayuntamiento de Inca, Pedro Mas asegura que «la primera decisión como alcalde sería meter mano a la seguridad, a la limpieza y al mantenimiento como pilares fundamentales del proyecto a medio y largo plazo». Tendría el embellecimiento por bandera con «el fin de volver a ser referentes» de la capital del Raiguer.

Quiere una «ciudad viva y comercial». «Durante 20 años abrí la barrera del café Mercantil en la plaza del Ajuntament y que desgraciadamente está cerrado. Eso me dio una visión de cómo funciona el comercio y el centro de Inca. Nosotros no debemos decir a los comerciantes lo que deben hacer. Todo lo contrario. Debemos crear una Mesa de Comercio mensual de todos los sectores y que sean ellos los que nos digan en qué les podemos ayudar. Un pueblo no lo hace un Ayuntamiento, lo hacen los ciudadanos, comerciantes y visitantes. El Consistorio está para poner las herramientas para que todo esté en condiciones. Hay que volver a poner la palabra Inca como marca, como portal de acceso a la Serra de Tramuntana.