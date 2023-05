Patricia Guasp, candidata de Ciudadanos al Govern: «Votarnos es más útil que nunca para que no haya extremos en el Govern»

Patricia Guasp encabeza la candidatura de Ciudadanos al Govern mientras lidera la formación a nivel nacional. El «centro liberal» se la juega este 28M, pero Guasp está convencida de que sus votantes responderán.

Si Ciudadanos es decisivo para formar Govern, ¿dará la presidencia a la izquierda o a la derecha?

Ciudadanos no va a estar en ningún bloque. Queremos romper los bloques de izquierda y derecha porque son los culpables de todo lo que no funciona en Baleares. El voto de Ciudadanos vale por diez, este 28 de mayo es más útil que nunca votarnos para que no haya extremos en el Govern. Que el PSOE y el PP no tengan que apoyarse en esos extremos. Nosotros pactaremos un gobierno de progreso y de futuro para Balears.

¿En estas elecciones Ciudadanos se juega su existencia en Baleares?

El centro liberal tiene recorrido para largo. Sería muy negativo para los ciudadanos de las islas que no hubiera un partido de centro liberal decente, limpio, reformista y valiente. Trabajaremos para devolver a los ciudadanos Palma y las islas que nos han robado tanto el Partido Popular como el Partido Socialista.

En las últimas convocatorias electorales ha habido un claro trasvase de votantes de Ciudadanos al PP. ¿Por qué el 28M es más útil votar a Patricia Guasp que a Marga Prohens?

Los autónomos lo tienen muy claro. Marga Prohens es igual a sablazo a los autónomos porque lo apoyó junto al PSOE y a Podemos en el Congreso de los Diputados en agosto. Saben que con Patricia Guasp van a tener alivio fiscal y de trabas administrativas. Siempre que están en el gobierno, tanto el PSOE como el PP los utilizan como cajero automático. Yo que soy hija y nieta de autónomos sé lo que es levantar la persiana de tu negocio y pagar y pagar sin recibir nada. Los jóvenes también saben que van a tener más oportunidades con el centro liberal que con un partido conservador que ha fracasado en políticas de vivienda y contra la precariedad laboral.

Son muy críticos con la Ley de Vivienda estatal. ¿No están de acuerdo con frenar las subidas de los alquileres?

Con lo que estoy de acuerdo es con que necesitamos medidas sensatas y viables para que haya más pisos de alquiler, y que sobre todo los jóvenes puedan acceder a su primera vivienda. Si se limita el precio no habrá propietarios que quieran sacar sus pisos al alquiler; nosotros proponemos bonificaciones fiscales para que les resulte más beneficioso. También una bonificación del 95% del IRPF cuando ponga su vivienda en un programa social de alquiler. Y un 80% de desgravación si lo alquila a jóvenes de hasta 35 años. Lamento que el Partido Socialista haya copiado las recetas intervencionistas de Ada Colau y Podemos. Son medidas fallidas y suponen un engaño.

¿Tienen que venir los mismos turistas o menos?

El tema no es la cantidad, sino la calidad. Nosotros queremos un turismo positivo basado en la triple sostenibilidad: económica, medioambiental y social. Sin esas tres patas, no lo estaremos haciendo bien. Queremos un turismo que genere valor añadido y para ello necesitamos más formación entre los trabajadores e invertir más en circularidad. Nosotros no queremos crecer más en plazas turísticas, estábamos de acuerdo en la bolsa que permitía que cuando una plaza se daba de baja, volvía a la bolsa. No hay que caer en mensajes de turismofobia, pero tampoco hay que ponerse de perfil y no ver que hay una saturación. Los culpables son quienes durante años no han planificado una mejor movilidad y más oferta complementaria.

Uno de los ejes de su campaña son sus propuestas en materia de natalidad y conciliación.

Las familias saben que con Patricia Guasp van a tener esa conciliación que siempre ha sido la asignatura pendiente en nuestro país. Vamos a conseguir esa conciliación real con medidas muy sensatas como la jornada laboral flexible y con la bonificación del 100% de las guarderías de 0 a 3 años, del comedor, el transporte escolar y las actividades escolares.

Alguna vez ha dicho que Més representa al peor nacionalismo. ¿Por qué?

Més representa un nacionalismo excluyente y totalitario. El liberalismo aboga por la igualdad de oportunidades y las libertades individuales, y choca con el nacionalismo. También Vox, la ultraderecha, es un partido nacionalista. En el debate [de IB3] se vio que Més y Vox estaban de acuerdo en priorizar la vivienda para los ciudadanos de Baleares y de los españoles. Nunca estaré a favor de esos nacionalismos que imponen sus dogmas y excluyen a los otros.

¿Los castellanoparlantes están discriminados en Baleares?

No diría algo así. Pero debe haber un bilingüismo real en la educación y en la administración. Que es el bilingüismo que hay en la calle. Y ahora mismo hay una imposición del catalán sobre el castellano. Amo mi lengua paterna, pero eso no tiene nada que ver con querer que en la administración puedas ser atendido en las dos lenguas oficiales, y ahora solo eres atendido en catalán. Que el catalán no sea un requisito, sino un mérito. Y queremos que en la educación sean lenguas vehiculares tanto el castellano como el catalán, y que se estudien las modalidades lingüísticas insulares.

¿Un mal resultado en Baleares puede debilitar su posición como líder de Ciudadanos a nivel nacional?

Estoy en un proyecto de rearme ideológico a medio y largo plazo de nuestro partido. Debemos caminar hacia el ensanchamiento del centro en España. Necesitamos un partido como este que existe en los países de nuestro entorno, donde incluso gobiernan en coalición. Quiero más progreso, igualdad y libertad para mi país, y el 29 de mayo voy a seguir trabajando para ello.

¿Qué ha pasado para que Ciudadanos esté en la UCI?

Yo no me atrevería a decir algo así. Es cierto que en un contexto tan polarizado social y políticamente el centro tiene más dificultades para encontrar su espacio. Pero ese espacio existe y es muy amplio, y estoy convencida de que el 28 de mayo va a ser un buen día para los ciudadanos de Baleares y de España.

Ahora hace campaña en Baleares. ¿En seis meses la veremos como candidata de Ciudadanos al Gobierno de España?

Como soy del Atlético de Madrid, siempre digo que partido a partido. Lo más responsable es esperar al 28 de mayo, pero tengo muy claro que siempre voy a estar defendiendo los intereses de Baleares.