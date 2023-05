Fulgencio Coll Bucher, candidato de Vox al Ayuntamiento de Palma: «Vox no será obstáculo para el cambio que Palma necesita»

Fulgencio Coll Bucher (Palma, 1948) opta a la alcaldía de la ciudad por Vox. General del Ejército retirado ya ha representado en Cort al partido de Santiago Abascal en el mandato que ahora acaba.

¿Se ve acalde?

Me veo con posibilidades de ser alcalde porque me dicen que nosotros vamos subiendo y los demás (en referencia al PP) están estancados, lo que quiere decir que la partida aún continúa. Tal como he manifestado en varias ocasiones, nos gustaría obtener 8 concejales (ahora tienen 4) y poder gobernar.

¿Qué exigiría al PP para pactar?

Insisto en que creo que podemos gobernar, aunque lógicamente una vez sepamos los resultados tendremos que negociar. Vox no será obstáculo a la hora de hacer el cambio de gobierno que Palma necesita. Lógicamente no vamos a pactar con el Tripartito, que no lo ha hecho bien en los últimos ocho años. Además, estoy muy lejos de los que son proclives a la imposición del catalanismo (no del catalán) y de los que no respetan la idea de España ni la Constitución.

¿Si fuera la lista más votada del bloque de derechas aceptaría que el PP tuviera la alcaldía?

Lo veremos después de las elecciones, pero a la hora de pactar primará que en Cort nos propongamos a hacer la mejor gestión y que cualquier ciudadano reciba en las dos lenguas oficiales las comunicaciones en español o castellano y catalán.

El PP también reclama lo mismo.

No lo sé, pero para mi es muy importante, porque es fundamental que cualquier ciudadano de Palma reciba la información en las dos lenguas oficiales y no tenga que soportar lo que está ocurriendo hoy en día, que el Ayuntamiento da la espalda a miles de ciudadanos que quieren recibir o hacer trámites en cualquier lengua oficial del Estado.

¿Mantendrá la concejalía de Justicia Social y LGTBI?

No. Crearemos una concejalía con un enfoque que incluya las competencias municipales en materia de Bienestar Social y Familia. En definitiva queremos una administración municipal al servicio de los ciudadanos y de la familia. No vamos a imponer ideología.

¿Qué pasará con los colectivos atendidos por esta concejalía que quieren suprimir?

Una de las diez medidas más importantes de nuestro programa para Palma incluye la eliminación de todas las políticas y subvenciones con fines ideológicos. Lo anterior incluye la derogación del reglamento de normalización lingüística, que lo sustituiremos por uno de recursos lingüísticos que garantice siempre la utilización de las dos lenguas oficiales. También eliminaremos las partidas presupuestarias que son destinadas a fines ideológicos y primaremos aquellas que benefician a las personas en situaciones de necesidad.

¿Qué pasará con los Premis Ciutat de Palma?

Que se convocarán en catalán y castellano. La lengua no debe crear fronteras debe servir para entendernos .

¿Que medidas adoptará para garantizar el descanso de los ciudadanos?

Haremos cumplir la normativa que, por falta de vigilancia y control, se incumple. El descanso y la movilidad de los ciudadanos entre barrios es, para mí, prioritario. Pero también debemos permitir a restauradores y a la industria del ocio que puedan desarrollar su oferta. La mayoría de empresarios cumplen la norma y lo hacen muy bien. Yo les garantizo que se va a cumplir la normativa. Actualmente no hay vigilancia ni control al igual que no existe con los vendedores ambulantes, que hacen la competencia desleal al pequeño comercio.

¿Y para poner coto al descontrol de los patinetes?

Se han convertido en un problema social. Hay que hacer cumplir la normativa y para ello, hace falta la Policía Local, que no tenemos. Primero haremos una campaña informativa y después aplicaremos las sanciones a los infractores de forma contundente.

¿Que necesita la Policía Local para que funcione con normalidad?

Le hace falta un buen jefe, que es el alcalde y que ha dado la espalda al cuerpo en los momentos más duros. También necesita disponer de un buen intendente capaz de recuperar la policía que teníamos en los años noventa. Ya tengo un magnífico profesional de la casa que es un gran técnico capaz de llevar a cabo la gran transformación que el cuerpo necesita: recuperar el espíritu de servicio al ciudadano y disponer de los recursos humanos y materiales necesarios. Me comprometo a llegar en el próximo mandato a la cifra de 1.000 policías.

¿Y quién es su candidato?

Le puedo decir que se trata de una persona con conocimiento, tiene criterio, neutral políticamente, con gran experiencia y que conoce perfectamente el cuerpo y sabe lo que hay que hacer.

¿Cree que el Plan General servirá para solventar el problema de la vivienda?

No. Tanto Armengol como Hila han incumplido su promesa de hacer 1.000 viviendas. Y con el nuevo Plan General no se solventa el problema, lo agrava: reduce suelo, lo que implicará especulación y no facilita la construcción de viviendas. A lo anterior hay que añadir la lentitud de la tramitación, el mejor ejemplo es Son Busquets. Además, con la nueva Ley de Vivienda y el movimiento okupa tenemos la tormenta perfecta: se retrae el mercado. Solo aprobando una ley antiokupa, saldrían al mercado 8.000 viviendas que ahora están vacías.