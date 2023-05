Elecciones municipales en Mallorca: El alcalde de Sant Llorenç, Pep Jaume: «Sin Mateu Puigrós, la campaña será atípica pero siempre hay ilusión y coraje»

Sencillo, natural y optimista por naturaleza, Pep Jaume [en Pep Gall] es de los que responde con un «sempre bé» cuando uno se lo encuentra y le pregunta el típico «com anam?». Alcalde de Sant Llorenç desde noviembre de 2021, el socialista ha tenido el gran reto de tomar el relevo de Mateu Puigròs en el ayuntamiento llorencí que ostentó la vara de mando a lo largo de ni más ni menos que 26 años. Nos recibe en la finca de Son Colom rodeado de su inseparable perra Clapa, su yegua Rotja y su tractor, un tractor de lo más peculiar porque sentencia, entre risas, «ha hecho más kilómetros por las fiestas del municipio que en fora vila». Hombre lleno de «curolles», se fijó entre ceja y ceja ir a Lluc en tractor. Cuando cumplió su reto, el siguiente fue subir es Puig Major. Se explica. «Un día iba a la tafona de Llubí para hacer el aceite pero tuve que esperar, dejé el remolque con la aceituna y aproveché para ir a Lluc. Tras el cap de fibló, con la asociación de tractoristas siempre decíamos que teníamos que ir a Lluc con el tractor a llevar tejas, pero la idea no prosperó y me quedó la curolla», explica en la finca. Otra de sus retos es sembrar un millar de árboles. Ya lleva 750 entre olivos, almendros y algarrobos. «No lo hago por negocio. Mi afición a fora vila me viene desde niño. Siempre lo he visto en casa, primero mis abuelos y ahora mis padres. Lo hago pensando en ellos que lucharon por este trozo de tierra».

A las puertas de adentrarse en la campaña electoral pura y dura, confiesa que estos comicios serán atípicos. Son sus segundas elecciones como cabeza de lista socialista y suma cuatro legislaturas en el equipo de gobierno del Ayuntamiento llorencí. «La campaña se presenta más o menos como las otras pero con la peculiaridad de que este año no se presenta Mateu Puigròs que tantos buenos resultados durante tantos años ha tenido. Será atípico, además como hay candidatos nuevos también será atípico pero siempre con ilusión y coraje», desgrana. El reto de sustituir al eterno alcalde era grande. De hecho, si se le pregunta de qué puede sacar pecho Sant Llorenç, no lo duda: «En este año y medio, hemos aguantado el timón teniendo en cuenta el listón tan alto que nos dejó Mateu. Suplir a un alcalde que sumaba 26 años con la vara de mando no es fácil». A la hora de hacer balance de la legislatura, celebra que «hemos logrado cerrar la mayor parte del programa multipartidista, destacando la residencia y las ayudas que han llegado a nivel europeo». Y es que cabe recordar que una de las filosofías de Mateu Puigròs ha sido sumar fuerzas e integrar formaciones con las que tiene más sintonía en el equipo de gobierno independiente de los números. «Siempre he defendido que la unión hace la fuerza», asegura Jaume, que tiene claro que la primera decisión que tomaría si el 17 de junio fuera investido alcalde es reclamar un instituto, aunque solo sea para ESO. «Hemos negociado, hemos buscado terrenos y es verdad que hay un mapa escolar pero como los mapas sanitarios, los escolares también se cambian», defiende un Pep Jaume que tiene claro que la torrentada es un tema que no debe entrar en campaña. «Basta de hablar de la torrentada. Todas las instituciones trabajan en ello. Nadie ha parado de trabajar, tanto las instituciones como todos los partidos políticos. Hemos ido todos a una. No es un tema de confrontación, es un tema muy delicado para jugar con estos sentimientos que reabren heridas. ¿ A qué sí, Clapa?».