Elecciones municipales: Unos 50 partidos independientes desafían a las siglas tradicionales

Los partidos independientes vuelven a estar llamados a interpretar un papel importante en las elecciones municipales del 28 de mayo. Una cincuentena de formaciones de ámbito local, cuya influencia no va más allá de los límites territoriales de su municipio, presentan candidatura con el objetivo de plantar cara a los partidos tradicionales de ámbito nacional o autonómico.

Las siglas independientes estarán presentes en 36 municipios con distintas fórmulas electorales. Algunas son formaciones históricas que ya saben lo que es gestionar el Ayuntamiento, mientras que otras son de nueva creación y aspiran a ganar terreno a los partidos clásicos. En solo 17 localidades de Mallorca no se presenta ninguna formación independiente y la batalla electoral se disputará entre los partidos tradicionales.

Los partidos independientes tienen una larga tradición en determinados municipios de la isla, pero podría decirse que empezaron a tomarse muy en serio en las elecciones de 2007, cuando se presentaron numerosas formaciones de nuevo cuño que empezaron a ganar terreno a los partidos tradicionales. Aquel año surgieron partidos como Independents per sa Pobla, una iniciativa del malogrado Joan Comes, que consiguió siete ediles y evitó una nueva mayoría absoluta del PP que todos daban por segura.

Los partidos independientes suelen desaparecer al cabo de un tiempo porque no disponen de una estructura sólida y la dedicación de sus miembros es vocacional. A pesar de ello, hay casos de independientes muy longevos que siguen teniendo una gran influencia en sus respectivos pueblos y cuentan con una importante base electoral. Ejemplos de ello son Convergència Democràtica Murera (CDM), Independents d’Inca del incombustible Àngel Garcia, la Agrupació Independent de Porto Cristo o Unió Mollera Pollencina, entre otros. Estos dos últimos partidos representan los intereses de los residentes en los principales núcleos costeros de sus municipios, Manacor y Pollença, y suelen ser los más votados en estas localidades para tener más peso político en sus respectivas ‘metrópolis’. En el caso de Pollença, UMP ostenta actualmente la alcaldía y suele ser el partido que decide los pactos en última instancia.

Otras formaciones históricas como el Grup Independent de Son Carrió del mítico alcalde de Sant Llorenç Mateu Puigròs no volverán a presentarse, aunque en este caso cogerá el relevo la nueva marca Unió Independent Carrionera.

Algunos partidos que habían conseguido una cierta influencia en sus pueblos, como Alternativa y Junts Avançam en Pollença, Suma pel Canvi en Santa Margalida o Gent per Sineu no presentarán candidatura y sus componentes se integrarán en otras siglas afines. Can Picafort Unit, por su parte, tampoco participará en los próximos comicios después de haberse integrado en las listas del PP vilero.

Candidaturas ‘exóticas’ y grupos surgidos de una escisión

Los vilafranquers sólo tendrán dos opciones independientes sobre la mesa el próximo 28 de mayo y los llucmajorers podrán elegir entre cuatro alternativas exclusivamente locales además de los partidos tradicionales. En algunos municipios se presentan algunas opciones que podrían calificarse de ‘exóticas’ como es el caso del Partido Vecinal en Calvià, el Frente Obrero en Santa Margalida o el Nuevo Orden Nacional en Manacor. En estas elecciones se estrenará además una nueva formación regionalista, Per Balears, creado por descontentos de El Pi, que únicamente optarán a la alcaldía en los municipios de Inca, Deià y Sant Llorenç.