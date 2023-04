Los municipios de Mallorca ya conocen oficialmente a todos sus candidatos a alcaldes y a las personas que les acompañarán en las listas electorales, tras su publicación en el Boletín de la Comunidad (BOIB). PP y PSOE empatan a 50 candidaturas. Més y El Pi se presentan en 34 y 30 municipios, respectivamente. Vox sorprende con 23 listas municipales. Podemos concurre en 15 localidades y Ciudadanos solo en cinco.

En casi una decena de pueblos, sobre todo de la Serra de Tramuntana y del Pla, los vecinos no tendrán muchas opciones entre las que elegir a la hora de depositar su papeleta, ya que sólo se presentan dos candidaturas. En el extremo opuesto, se sitúan los casos de Palma y Llucmajor, que son las localidades donde se han oficializado más aspirantes: 12 y 11, respectivamente.

El PSIB-PSOE de Francina Armengol presenta 50 candidatos a las alcaldías de Mallorca. Los socialistas están representadas en todas las localidades salvo en tres: Costix, Mancor de la Vall y Vilafranca.

Por su parte, el PP de Marga Prohens también presenta 50 candidaturas municipales en los pueblos y ciudades de Mallorca. Los populares están representados en más del 90% de localidades de la isla con candidaturas propias y con la renovación de la mitad de los candidatos.

Més per Mallorca concurre a las elecciones en 34 municipios de la isla, en solitario o en coalición. El Pi también se presenta con una estructura municipal muy consolidada, con candidaturas en 30 municipios y cinco coaliciones con partidos independientes en Pollença (Tots per Pollença), Llubí (Futur Llubí), Campos (Sentit Comú a Campos), Sant Llorenç (Gent per Sa Coma, Cala Millor i s'Illot) y Bunyola (Somavi).

Sorprende la apuesta municipal de Vox, con candidatos y listas en 23 municipios de Mallorca. Podemos, por su parte, concurre en 15 localidades de Mallorca, mientras que Ciudadanos lo hace en cinco municipios.