El exsocialista Pere Torrens encabeza la nueva marca electoral del PP de Búger

El actual alcalde de Búger, Pere Torrens, que en 2019 lideró la lista electoral del PSOE y actualmente figura como regidor no adscrito, será el candidato de la nueva marca electoral del PP en el municipio del Raiguer, bautizada con el nombre de Tot per Búger. Esta agrupación de electores de nueva creación encabezada por Torrens aglutina a «amigos y militantes del PP», tal y como admitió el partido en las redes sociales con motivo de la presentación de la candidatura el pasado domingo 16 de abril, un acto que contó con la presencia del presidente del PP mallorquín y candidato a la presidencia del Consell, Llorenç Galmés, y el vicesecretario de organización del partido y diputado, Sebastià Sagreras.

Curiosamente, en ninguna de las diferentes fotografías del acto de presentación de la nueva agrupación publicadas por el PP aparece el candidato de la formación, Pere Torrens.

«El PP puede publicar lo que le dé la gana, nosotros no somos una sucursal de este partido», declaró ayer a este diario Torrens, que niega tajantemente que Tot per Búger represente al PP en las próximas elecciones. El actual alcalde admite únicamente que solo una persona de las que forman parte de la lista es militante del PP. Se trata de Coloma Capó, la concejal popular que Torrens decidió incorporar a su equipo de gobierno socialista en minoría en mayo de 2021, una maniobra que enfrentó al gobierno local con la cúpula del PSOE y que concluyó con la renuncia al partido de los tres representantes socialistas. Torrens había encabezado la lista electoral del PSOE como independiente. Posteriormente, los tres concejales socialistas que habían permanecido leales al alcalde tras el fichaje de la popular Capó acabaron dimitiendo en julio de 2022 por discrepancias con Torrens.

El candidato de Tot per Búger insiste en que no tiene nada que ver con el PP y que la nueva agrupación «no se define ideológicamente, no somos de izquierdas, de derechas ni de centro». Torrens añade que sólo ha estado afiliado a un partido, el PSM, hace "muchos años". De hecho, él mismo ha difundido fotos de su participación, en octubre de 2017, con una ‘estelada’ a su espalda, en una manifestación «por la libertad de los presos políticos y por la libertad de Catalunya».