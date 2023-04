Alcaldes de Mallorca que no seguirán tras el 28-M, a sus posibles sucesores: «Tened sentido común»

Las elecciones de mayo del 28 de mayo significarán el punto y final para la trayectoria de alcaldes históricos, como Mateu Ferrà, de Banyalbufar, y Carlos Simarro, de Sóller. Ellos, juntos a otros alcaldes que han decidido dar un paso al lado, reflexionan para este diario sobre su paso por la política municipal. Un análisis que se complementa con el de sus compañeros de partido que aspiran a sucederlos en los próximos comicios locales.

Han respondido al siguientes cuestionario.

Preguntas a los alcaldes:

1-¿Qué ha sido lo mejor y lo peor de ser alcalde?

2-¿De qué herencia se siente más orgulloso?

3-¿Qué consejo le da al próximo alcalde o alcaldesa?

Preguntas a los aspirantes a sucederlos:

1-¿Qué reto supone sustituir a un alcalde con esta trayectoria y peso político?

2-¿Qué objetivo se marca para este 28M?

3-¿Qué medida cree más urgente para su municipio?

Mateu Ferrà (El Pi)

1-Es una experiencia que, si volviese a nacer, repetiría, porque es única. A la vez, implica también muchas noches de dar vueltas a las cosas. La administración tiene eso. Muchas veces estás entre la espada y la pared. Quieres que a la gente le vaya bien y a veces te encuentras con que estás en medio. Estamos para dar servicio al ciudadano, pero, al mismo tiempo, eres el representante de la administración.

2-Me siento orgulloso de que yo siempre he querido ser amigo de todos, votantes o no. Si alguien no quiere saludar al alcalde es una situación propia suya, porque yo no soy rencoroso ni tengo intención de estar peleado con nadie. He intentado ayudar a todo el mundo, me haya votado o no. Eso me ha dado igual.

3-En muchas cosas, hay que emplear el sentido común. Sin un sentido común tanto grande como la Serra, no se puede ser alcalde de Banyalbufar.

Leonor Bosch (El Pi)

1-Es toda una responsabilidad. Son 20 años que ha sido alcalde en Banyalbufar. Yo he tenido la suerte de compartir equipo de gobierno con él. Y él me ha podido enseñar muchas cosas. La administración pública era novedosa para mí. Me ha enseñado de su experiencia. Yo siempre he dicho que este tándem (él con sus experiencia y yo con mi juventud) ha sido muy provechoso.

2-Repetir la mayoría absoluta. Somos gente joven, preparada y con muchas ganas de trabajar por Banyalbufar.

3-El tema de la movilidad es muy importante. El municipio tiene calles estrechas y es verdad que durante el verano se duplica la población total. También es necesario actuar en custodia de territorio. Tenemos mucho bosque y hay que mantenerlo saneado por seguridad.

Sóller

Carlos Simarro (PP)

1-Lo mejor, todo. Lo peor, nada. Lo mejor que me ha pasado es descubrir lo magnífico que es Sóller y su gente que la habita y el haber luchado por ellos. Ser alcalde te ayuda a conocer mucho sobre la realidad que te envuelve. No me desprendo de nada de todos estos años en política municipal, incluso de los malos momentos.

2-Del conjunto de cosas hechas durante todos estos años. He trabajado con convicción en todo lo que he hecho, porque creo en que es posible hacer un municipio mejor.

3-Le sugiero que sea él mismo. Y que luche por sus objetivos al 100% para mejorar Sóller. Sólo le pido que no utilice el ayuntamiento como plataforma para irse a otro sitio.

Miquel Nadal (PP)

1-Simarro es muy difícil de sustituir. Es inimitable e insuperable. Para mí él es un ‘animal político’ cargado de sabiduría, cultura, educación e inteligencia. En mi caso no voy con la idea de imitar o copiar a nadie. Simarro y yo somos antagónicos en nuestra manera de ser. Él es un político como tal y yo me considero una persona más cercana.

2-Mi objetivo es el de ganar las elecciones municipales por mayoría absoluta.

3-Está el problema de la vivienda, el de aparcamiento y el disponer de un auditorio; o sea, finalizar las obras del teatro Defensora Sollerense.

Montuïri

Joan Verger (Més)

1-Lo mejor ha sido poder servir a la gente. Hemos devuelto la alegría y la participación festiva que caracterizaba a Montuïri. Lo peor ha sido la pandemia, porque nadie tenía la manera de saber cómo había que salir de ello. Teníamos saneadas las cuentas y hemos podido hacerlo. Lo peor han sido accidentes que han causado víctimas mortales.

2-Hemos demostrado que se podía hacer otra forma de hacer política. Una política próxima, de trabajo en la calle, de participación con los vecinos, de predicar con el ejemplo. También me siento orgullo del proyecto de museo de Son Fornés y de haber podido dedicar dos calles a dos mujeres.

3-Que tenga empatía con la gente. Entender que cada persona tiene su problema y que debe ser el tuyo también. Gobernar para todo el mundo. Le diría que intentase ser el alcalde que le gustaría a él tener.

Paula Amengual (Més)

1-El proyecto de Joan Verger como alcalde y su equipo se ha demostrado exitoso. Ahora toca renovarlo para darle continuidad. El reto era formar una candidatura para seguir gobernando y explicar nuestras propuestas a los montuïrers y las montuïeras. En ambos casos, lo hemos conseguido.

2-Conseguir la máxima confianza de los votantes de Montuïri. Creemos en nuestro equipo y en nuestras propuestas.

3-Debemos seguir mejorando las infraestructuras municipales con ayuda del Consell y del Govern. No podremos hacer inversiones propias hasta que terminemos con la deuda bancaria que arrastramos desde hace años. También queremos estar al lado de las entidades, asociaciones e iniciativas individuales que dinamizan el pueblo.

Bunyola

Andreu Bujosa (Esquerra Oberta)

1-Poder regir la primera institución de nuestro municipio, sentirse apreciado por los vecinos y poder atender sus demandas. En el aspecto negativo, la pandemia que trastornó la vida.

2-Haber renovado infraestructuras, renovando pavimentos y canalizaciones. Crear una comisión mixta entre el ayuntamiento y la entidad local menor también constituirá una mejora sustancial. Y tener el edificio de can Gual en una primera fase.

3-Que escuche a los ciudadanos, que atienda sus preocupaciones y que todo lo que haga sea como si lo hiciera para sí mismo.

Mercè Bujosa (Esquerra Oberta)

1-Un reto importante, muy serio, puesto que el trabajo realizado por Andreu Bujosa ha sido notable. La ventaja que me ofrece es que durante estos ocho años he tenido la suerte de estar en su equipo de gobierno.

2-Que las elecciones se lleven a cabo en un entorno de absoluta convivencia.

3-Finalizaremos las obras de Can Gual, el espacio de uso sociocultural en la antigua casa del pintor Koslowsky, atenderemos las peticiones de todos los vecinos, vivan donde vivan, seguiremos avanzando en el plan de igualdad de Bunyola y en el modelo de recogida selectiva.

Sa Pobla

Llorenç Gelabert (El Pi)

1-Haber salido de la pandemia reforzados y lo peor, la irrupción de la pandemia sanitaria y el parón generalizado que supuso.

2-Haber sido capaz de compactar un equipo de gobierno formado por cuatro partidos como si fuese una selección.

3-El consejo que le daría a mi sucesor Joan Pérez es que ame a sa Pobla, ya que somos un municipio humilde, y que luche cada euro. Tal vez no sea el más simpático, pero sí el más trabajador.

Joan Pérez (El Pi)

1-No es un reto. Me siento preparado para el cargo. Soy regidor desde hace 8 años con áreas muy potentes como Hacienda, Personal u Obras Públicas.

2-Sacar el máximo número posible de regidores.

3-Construir una nueva planta de agua y cambiar la iluminación pública.

Lloseta

Chema Muñoz (PSOE)

1-Lo mejor sería el día a día y que en el pueblo todo el mundo me conoce, no he tenido problemas con nadie. Lo peor ha sido ver a gente que lo ha pasado mal debido a la covid o a desahucios.

2-Arreglar muchos problemas urbanísticos que estaban enrocados. Creo que he mejorado bastante el pueblo, dentro de nuestras posibilidades..

3-Que debe gobernar para todos, sin mirar colores políticos, además de aplicar el sentido común y ser una persona próxima y normal.

Paquita Campins (PSOE)

1-Será un reto complicado suceder a Chema Muñoz porque ha sido un muy buen alcalde, pero lo asumo.

2-Unas elecciones tranquilas y que gane el mejor.

3-La seguridad ciudadana y el mantenimiento del pueblo, tanto de los edificios como de las zonas verdes o caminos rurales.

Mancor

Guillem Villalonga (Més)

1-Lo mejor ha sido el contacto personal y dar soluciones a los vecinos del pueblo. Lo peor han sido los dos años de la pandemia, fueron días muy duros, y la crisis económica.

2-Haber conseguido la ampliación del colegio público después de tantos años de reivindicaciones. Actualmente las obras están muy avanzadas.

3-Mi sucesor necesita pocos consejos, porque lleva ocho años de gestión al frente del Ibanat y ya sabe cómo funciona la administración. En cualquier caso, le recomendaría que siga escuchando a los vecinos y vecinas.

Joan Ramon (Més)

1-El reto será seguir la misma línea de trabajo y continuar los proyectos iniciados.

2-Que la gente valore el trabajo hecho en los últimos ocho años y que, como resultado, Més pueda seguir al frente del equipo de gobierno.

3-Lo más urgente para Mancor, ahora, será organizar las fiestas de Sant Joan, y después llevar a cabo proyectos a corto y medio plazo como la sustitución de las canalizaciones del agua o conseguir una plaza de médico con dedicación exclusiva.

Llucmajor

Éric Jareño (PP)

1-Lo mejor es el honor de representar a mi municipio que para mí es un sueño cumplido. Lo peor ha sido pasar la pandemia, y gestionar el pacto más grande de España.

2-Abanderar la bajada de impuestos, de haber invertido más de 20 millones de remanentes en inversiones en infraestructuras, orgulloso de dejar un municipio mejor de lo que me encontré.

3-Que quieran Llucmajor por encima de todo. Es un gran municipio, y que sea consciente de que lo tenemos todo. No tenemos que envidiar nada a ningún otro municipio de España.

Xisca Lascolas (PP)

1-Será tarea difícil sustituir al alcalde Jareño. Mi amigo Éric ha sido todo un ejemplo como líder de los populares en Llucmajor. Ha actuado con serenidad como cabeza de equipo de gobierno y ha sido un gran alcalde para todos

2-Sacar el número máximo de votos.

3-El macrocontrato para la mejora de recogida de basuras y limpieza de todo el municipio o seguir con la mejora de asfaltos y aceras.