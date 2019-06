El PP de Campanet está dispuesto a pactar con el PSOE y El Pi por "el bien del pueblo"

El PP propició el sábado con sus votos incondicionales a la izquierda un cambio de alcaldía por sorpresa en Campanet y Búger. Actuó por motivos similares en cada pueblo, pues sus dos líderes coinciden en que querían que hubiera un cambio ante actitudes "prepotentes" de quienes habían gobernado hasta la fecha.

Sebastià Pons, portavoz del bde Campanet, explicó ayer que está "dispuesto a llegar a un acuerdo con el PSOE para formalizar un pacto incluyendo a El Pi, para garantizar un gobierno estable y una gestión eficaz para el pueblo". Pons agregó que "no existe ningún acuerdo previo, votamos a Rosa Bestard porque es una persona coherente y dialogante; será mejor alcaldesa con diferencia. Més ha llevado a cabo una gestión despótica y hermética", sentencia.

El popular afirmó: "La exalcaldesa me acusó de ser un vendido y eso es síntoma de su sectarismo. No entiende que dos fuerzas políticas, por muy distantes que estén ideológicamente, puedan entenderse por el bien del pueblo, porque ellos no ven más que los intereses partidistas". "Para mí esto es un síntoma de madurez política y humana", remachó.

Pons insiste en que el PP de Campanet "está abierto a un acuerdo pensado para el bien del pueblo", y espera "poder hablar estos días con el PSOE y empezar a llegar a acuerdos positivos pensando siempre en una gestión transparente".

Por su parte, Rosa Bestard aseguró que su grupo municipal "aún está asumiendo la nueva situación. Está claro que tenemos una gran responsabilidad y vamos a afrontarla".

Por su parte, la nueva alcaldesa de Campanet sostuvo que esta semana se reunirá con todos los partidos con representación, incluido con los ecosoberanistas. "Nuestra intención es mantenernos con nuestros cuatro concejales e intentar negociar de forma puntual", indicó. Reconoció que las ofertas de Més durante estos 20 días para formalizar un pacto "han sido por carta y no creo que sea una buena manera de negociar. Eso demuestra su actitud; un pacto es algo en lo que juega mucho la confianza y esa se ha de demostrar".

Por lo que se refiere a Búger, Rafel Reus, portavoz del PP, aclaró ayer las razones por las que ha hecho alcalde a Josep Pons, el candidato de Més, en detrimento del PSOE, la fuerza más votada. "Está todo muy claro y ellos mismos han puesto al descubierto su forma de ser: caciquil y prepotente. A mí me amenazaron de palabra y con actitudes intimidatorias a cuatro dedos de mi cara. Eso lo dice todo, y por eso hemos querido un cambio en el Ayuntamiento".

Reus insiste en que "no ha habido contactos con Més ni antes ni después de la votación". Sostiene que está dispuesto a dialogar con Josep Lluís Pons, a quien hizo alcalde el pasado sábado, para "intentar facilitar la gobernabilidad".

Pere Torrens, candidato del PSOE, manifestó: "Todo lo que dicen y hacen PP y Més obedece a un pacto encubierto. No se atreven a decir claramente ante todos que han pactado la alcaldía con el único objetivo de que yo no fuera alcalde".