Josep Lluís Pons: "Yo dije antes de las elecciones que no pactaría ni con PSOE ni con PP"

Todos los pronósticos apuntaban a Pere Torrens (PSOE) como futuro alcalde de Búger, pero concurrieron dos hechos claves en el pleno de elección del pasado sábado: Pep Lluís Pons (Més) se presentó como alcalde y el PP le votó. Según Torrens, se trata de una estrategia encubierta para despejar el camino a Liniu Siquier, segunda de Més, para que sea alcaldesa, después de que Pep Luís presente su posible dimisión. Pons desmiente esta versión.

P Ha tenido usted una entrada como alcalde algo peculiar...

R Sí, caótica la verdad. Sorprendente por una parte pero desagradable por otra.

P Le pilló por sorpresa que le votara el PP, pero por otra parte era una posibilidad porque se presentó para que le votaran para alcalde.

R Presenté mi candidatura porqué yo no podía hacer alcalde a Torrens ni por acción ni por omisión. Yo pensaba que el PP se abstendría y que Torrens gobernaría en minoría, pero el PP me votó a mí.

P ¿Habían negociado con los populares esta votación?

R No, lo desmiento totalmente.

P ¿Es una estrategia para allanar el camino a Liniu Siquier?

R No, porque en caso de que yo dimitiera ella no sería la alcaldesa, tendría que darse una nueva votación en otro pleno.

P ¿No hubo ronda de llamadas ni reuniones con ningún partido entonces?

R Bueno, me encontré con Rafael Reus [líder del PP de Búger] de casualidad en sa Pobla y tomamos juntos un refresco; pero fue una conversación distendida, para nada sobre pactos o acuerdos. No hubo ningún acuerdo. Con los socialistas sí que ha habido un contacto. Pere Torrens me llamó para poder negociar un posible acuerdo, pero le dije que no tenía intención de hacerlo.

P ¿Cuáles son sus retos si sigue usted de alcalde?

R Mejorar la red de agua potable, seguir con políticas sociales y apoyar a las asociaciones, entre otros.

P Usted dijo que tenía pensado desviar su futuro hacía la empresa privada, pero es director general de Innovación del Govern y se presentó como alcaldable por Més. ¿Entonces?

R Son factores a estudiar y decidir sobre mi futuro. Pronto informaré de mis decisiones.

P ¿Por qué dijo "no" a la entrada a un pacto con el PSOE?

R No se puede pactar con las mismas personas que la pasada legislatura: nos expulsaron del equipo de gobierno. Se trata de una cuestión de coherencia ante una situación extrema. Yo ya dije en el mitín que pronuncié en campaña que no iba a gobernar con el PSOE por su actitud, y evidentemente tampoco con el PP. Yo dije que no iba a pactar ni hacia un lado ni hacia otro y soy coherente. He tomado unos días para reflexionar y pronto daré mi respuesta.