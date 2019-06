Magdalena Perelló revalidó el cargo de alcaldesa de Llubí ayer con los votos de sus seis concejales. Gobernará en esta ocasión con la comodidad que le otorga la amplia mayoría absoluta frente a la minoría que ha gozado hasta el momento. La oposición queda formada por Feina per Llubí, Ciudadanos y PP. Hasta el momento había gobernado con El Pi, que no se ha presentado, y con Feina Per Llubí.